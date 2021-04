Paikalliset kalastajayhteisöt vastustavat suunnitelmaa.

Japanin hallitus on hyväksynyt suunnitelman päästää yli miljoona tonnia Fukushiman ydinvoimalan käsiteltyä vettä mereen. Maan pääministeri Yoshihide Suga ilmoitti asiasta tiistaina.

Suunnitelma on herättänyt vastustusta paikallisissa kalastajayhteisöissä sekä huolta Kiinassa ja Etelä-Koreassa.

Kiinan ulkoministeriö kutsui suunnitelmaa tiedotteessaan ”äärimmäisen vastuuttomaksi” ja seuraavansa tilannetta läheisesti. Käsitellyn veden laskeminen mereen ei ole Kiinan mukaan pelkästään Japanin sisäinen asia, vaan se koskettaa myös Japanin naapurimaita.

Yhdysvallat on puolestaan ilmaissut tukensa Japanin suunnitelmalle. Suunnitelma on maan ulkoministeriön mukaan linjassa maailmanlaajuisesti hyväksyttyjen ydinvoiman turvallisuussääntöjen kanssa.

Japani sanoo suunnitelman olevan turvallinen, sillä ydinvoimalan vesi on käsiteltyä. Maan hallituksen mukaan vedestä on poistettu lähes kaikki radioaktiiviset aineet ja vettä aiotaan laimentaa.

Myös kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on ilmaissut tukevansa suunnitelmaa. Kyseessä on IAEA:n mukaan samanlainen prosessi, joka on käytössä myös muissa maailman ydinvoimaloissa.

Japanin suunnitelma tuskin toteutuu ainakaan kahteen vuoteen.