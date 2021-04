Ihmiset kiiruhtivat baarien ja pubien terasseille lähes neljän kuukauden kiinniolon jälkeen.

Lontoon Sohon alueella todistettiin maanantai-iltana näkyä, jollaisessa ei ennen ollut mitään erikoista: pari suutelemassa kiihkeästi baarien sulkeutumisen aikoihin. Parin ympärillä parveili ihmisiä aivan kuin aikana ennen koronapandemiaa – ja suurin osa ilman kasvomaskeja.

Tällaisen tunnelman välitti valokuvassaan uutistoimisto AFP. Se oli yksi monista kuvista, jotka todistivat, kuinka britit pääsivät maanantaina ensi kerran pubeihin, kampaamoihin ja erikoisliikkeisiin miltei neljän kuukauden tauon jälkeen.

Brittien jano normaalielämää – ja myös olutta – kohtaan oli niin kova, että moniin pubeihin oli tehtävä ennalta pöytävaraus, kuten HS:n kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä kertoi tässä artikkelissaan.

Britannian noin 67-miljoonaisesta väestöstä jo miltei puolet on saanut ensimmäisen koronarokotteensa, maan hallitus kertoo verkkosivullaan. BBC-kanavan mukaan yli 50-vuotiaista kansalaisista jo 94 prosenttia on saanut ensimmäisen rokotteensa. Kansasta yli 7,6 miljoonaa on saanut jo toisenkin rokotteensa.

Päivittäisten uusien tartuntojen määrä oli Britanniassa pahimmillaan lähes 70 000 kappaletta, mutta nyt tartuntoja kirjataan hieman yli 3 000 päivittäin. Yli 127 000 brittiä on kuollut covid-19-tautiin.

Terassiasiakas nautti oluesta ja koira lokoili pöydällä Brightonissa.­

Nainen tutki pubin ikkunaa Hertfordissa maanantaina.­

The Fox on the Hill-pubin tarjoilija kantoi tyhjiä oluttuoppeja.­

Asiakkaita Fox on the Hill -pubin terassilla Lontoossa.­

Pubeissa ja ravintoloissa tarjoillaan toistaiseksi sisäpihoilla ja terrasseilla.­

Sohon kaupunginosassa Lontoossa elettiin kuin koronaa edeltävinä aikoina.­

Juhlijat jatkoivat vielä illan pimetessä.­

Ihmiset tanssivat keskellä katua Lontoossa.­

Poliisit valvoivat ilalla Sohon aluetta Lontossa.­