YK: Myanmar on vaarassa muuttua uudeksi Syyriaksi

Maan väkivaltaisuuksissa on kuollut ainakin 710 ihmistä, joista 50 on ollut lapsia.

Myanmarin paheneva tilanne on YK:n ihmisoikeus­komissaari Michelle Bacheletin mukaan vaarassa suista maan Syyrian tielle. Uutistoimisto AFP:n mukaan maan väkivaltaisuuksissa on kuollut jo ainakin 710 ihmistä, joista 50 on lapsia.

Kansainvälisen yhteisön täytyy Bacheletin mukaan toimia välittömästi, jotta sotilas­vallan­kaappauksen tehneet armeijan edustajat saataisiin lopettamaan ”teurastus- ja sortokampanja.”

”Pelkään, että tilanne Myanmarissa on matkalla kohti täysimittaista konfliktia. Muiden maiden ei pidä antaa menneisyyden kuolettavien virheiden toistaa itseään, kuten kävi Syyriassa ja muualla”, Bachelet sanoi.

Samaan aikaan, kun armeijan joukot ovat hyökänneet mielenosoittajia vastaan, Myanmarissa toimivat etniset aseistetut ryhmittymät ovat aktivoituneet. Ryhmittymien iskut armeijaa ja maan poliisijoukkoja vastaan sekä turvallisuusjoukkojen vastaiskut siviilejä vastaan ovat nostattaneet pelkoja täysimittaisen sisällissodan syttymisvaarasta.

”Armeija vaikuttaa päättäneen vakaasti kiihdyttää säälimätöntä väkivallan politiikkaansa maan kansalaisia vastaan käyttäen sotaan tarkoitettuja aseita. Tilanteessa on havaittavissa selkeitä kaikuja vuoden 2011 Syyriasta. Sielläkin näimme, miten rauhanomaisiin mielenosoituksiin vastattiin tarpeettomalla ja suhteettomalla väkivallalla”, Bachelet sanoi.

Bachelet kiinnitti huomiota muutamiin viimeaikaisiin järkyttäviin tapahtumiin, joissa armeijan joukot ovat uskottavien lähteiden mukaan olleet mukana. Näitä ovat muun muassa Myanmarin eteläosassa sijaitsevassa Bagon kaupungissa mielenosoittajia vastaan tehdyt kranaatinheitiniskut ja kiinniotettujen mielenosoittajien salaiset oikeudenkäynnit, joissa ainakin 23 ihmistä on tuomittu kuolemaan.

Myanmarin levottomuuksien aikana on Bacheletin mukaan pidätetty ainakin 3 080 ihmistä. Hänen mukaansa nyt on aika toimia.

”Tuomitsevat lausunnot ja rajoitetut pakotteet eivät selkeästi riitä. Vaikutusvaltaisten maiden täytyy yhdessä lisätä painetta maan armeijaa vastaan, jotta nämä vakavat ihmisoikeusrikkomukset ja mahdolliset rikokset ihmisyyttä vastaan saadaan pysäytettyä”, hän sanoi.