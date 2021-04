Merivoimien mukaan pidätykset liittyvät tapahtumiin Nuevo Laredon kaupungissa Tamaulipaksen osavaltiossa Koillis-Meksikossa Yhdysvaltain rajalla.

Meksikossa 30 merijalkaväen sotilasta on pidätetty liittyen vuonna 2014 tapahtuneisiin katoamisiin, maan merivoimat kertoi maanantaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

Merivoimien mukaan pidätykset liittyvät tapahtumiin Nuevo Laredon kaupungissa Tamaulipaksen osavaltiossa koillis-Meksikossa Yhdysvaltain rajalla.

Tarkkaa päivää tapahtumille tai uhrien lukumäärää ei annettu.

Merivoimien mukaan se päätti luovuttaa sotilaat ”tiukasti protokollan mukaisesti”, jotta syyttäjät voivat ”suorittaa asiaankuuluvat tutkimukset”, kertoo AFP.

Tamaulipaksen osavaltio on Meksikon kärkikastia kadonneiden ihmisten määrässä. Katoamisista on syytetty pääasiassa huumekartelleja, sillä alueella on paljon huumeiden salakuljetukseen liittyvää väkivaltaa. Myös viranomaisia, kuten paikallispoliiseja, on yhdistetty katoamisiin.

Maanantainen ilmoitus 30 sotilaan pidätyksestä on viime vuosien suurin armeijahenkilöstön pidätys katoamisiin liittyen.

Virallisten tilastojen mukaan vuosina 2006–2020 Meksikossa ilmoitettiin kadonneeksi yli 80 000 ihmistä. Samana aikana noin 300 000 on tapettu. Suurin osa kuolemista on liitetty järjestyneeseen rikollisuuteen. Maan hallinto aloitti sodan huumejengejä vastaan vuonna 2006.