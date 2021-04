Kiina on hyväksynyt käyttöönsä viisi rokotetta, joista kaikki säilyvät jääkaappilämpötiloissa. Se on iso etu verrattuna esimerkiksi 70 pakkasasteen säilytyslämpötilan vaativaan Pfizerin rokotteeseen.

Kiinan johtavan tautienehkäisyviraston johtaja Gao Fu myönsi yllättäen viime lauantaina, että kiinalaisrokotteiden ”suojausteho ei ole kovin korkea”.

Päivää myöhemmin Gao veti sanansa takaisin ja vetosi siihen, että kansainvälinen lehdistö tulkitsi hänen lausuntonsa väärin.

Lausunto olikin poikkeuksellinen, sillä kotimaiset rokotteet ovat olleet Kiinalle ylpeyden aihe.

Maa on tähän mennessä hyväksynyt käyttöönsä viisi rokotetta, joista yksi on käytössä hätäluvalla.

Valtion omistama Sinopharm-lääkeyhtiö on kehittänyt rokotteista kaksi. Pekingissä ja koronapandemian alkupisteessä Wuhanissa kehitetyt rokotteet sisältävät inaktivoituja eli vaarattomaksi tehtyjä sars-cov-2 -viruksen palasia, kertoo brittiläisen lääketieteellisen julkaisun BMJ:n kooste.

Rokoteyhtiö Sinovac on puolestaan kehittänyt Coronavac-nimisen rokotteen, joka sisältää niin ikään inaktivoitua virusta.

Kaikki kolme rokotetta vaativat kaksi annosta antaakseen täyden tehon.

Neljäs rokote Convidecia puolestaan vaatii vain yhden annoksen. Se sisältää muokattua adenovirusta, jota käytetään kuljettamaan koronaviruksen geenejä ihmiskehoon. Samaan ajatukseen perustuvat muutkin rokotteet, kuten venäläinen Sputnik ja ruotsalais-brittiläinen Astra Zeneca.

Convidecian kehittäjä Cansino biologics on aiemmin käyttänyt samaa lähestymistapaa kehittäessään Ebola-rokotetta.

Viides kiinalaisrokote lääkefirma Anhui Zhifei Longcomilta sai luvan hätäkäyttöön maaliskuun puolivälissä. Tuorein rokote vaatii jopa kolme annosta.

Kaikkia viittä kiinalaisrokotetta voi säilyttää tavallisessa jääkaappilämpötilassa, mikä on iso etu verrattuna esimerkiksi 70 pakkasasteen säilytyslämpötilan vaativaan Pfizerin rokotteeseen.

Kiinan tautienhallintaviraston johtaja Gao Fu.­

Lauantaisessa puheessaan tautiviraston johtaja Gao ehdotti, että rokotteita voitaisiin yhdistellä suojatehon parantamiseksi. Hän mainitsi myös, että rokotusprosessin optimoimiseksi annosmääriä ja niiden välissä olevaa aikaa voitaisiin muuttaa.

Myöhemmin hän korjasi lipsautustaan rokotteiden tehosta valtiolliselle lehdelle Global Timesille. Gaon mukaan kaikkien rokotteiden suojateho on ”joskus alhaisempi ja joskus korkeampi”.

”Kysymys, jota tutkijoiden ympäri maailmaa tulisi miettiä, on se, miten parantaa tehokkuutta”, hän sanoi lehdelle.

Kiinalaisrokotteiden tehokkuudesta on vielä sekavaa tietoa.

Gaon lipsautus rokotteiden heikosta tehosta pitää osittain paikkansa. Esimerkiksi brasilialaisen tutkimuksen mukaan Sinovac-rokote suojaa oireiselta koronavirustartunnalta vain 50,4-prosenttisesti. Pfizerin koronarokotteella vastaava luku on 97 prosenttia.

Toisaalta vielä joulukuussa Turkin viranomaiset kertoivat pienen kokeen perusteella Sinovacin olevan 91,25-prosenttisen tehokas suojaamaan oireiselta koronatartunnalta. Tammikuussa puolestaan Indonesiasta kerrottiin rokotteen olevan 65-prosenttisen tehokas.

Sinopharmin Pekingin rokotteen tehokkuudeksi annettiin joulukuussa 79 prosenttia ja se on hyväksytty käyttöön Kiinan lisäksi muun muassa Pakistanissa ja Arabiemiraateissa, kertoo uutistoimisto Reuters. Arabiemiraatit ilmoitti samassa kuussa rokotteen tehoksi 86 prosenttia.

Lääkeyhtiön Wuhanin rokotteen tehokuudeksi on ilmoitettu 72,5 prosenttia, kertoo lääketieteen julkaisu BMJ:n kooste.

Yhden annoksen Convidecian suojan kesto on vielä epäselvä. Reutersin mukaan rokotteen kehittänyt yhtiö ilmoitti helmikuussa piikin olevan 68,83-prosenttisen tehokas. Neljä viikkoa pistoksesta tehokkuus näytti vähenevän 65,28 prosenttiin. Huhtikuun alussa yhtiö uskoi, että rokotteen teho olisi yli 50 prosenttia vielä puolen vuoden kuluttua pistoksesta.

Työntekijä tarkasti rokotepakkauksia Sinopharm-lääkeyhtiön tiloissa Pekingissä helmikuussa.­

Maailman mittakaavassa Kiinan rokotteiden merkitys on kuitenkin valtava.

Viime perjantaina Maailman terveysjärjestö WHO totesi, että 87 prosenttia maailman koronarokotteista on mennyt rikkaille maille. Köyhemmille maille on WHO:n mukaan jäänyt vain 0,2 prosenttia rokotteista. Jotta pandemiasta päästäisiin joskus kokonaan ulos, ei köyhimpien maiden asukkaita voida vain jättää ilman rokotteita.

Kiina on ehtinyt myydä ja lahjoittaa rokotteitaan jo yli 60 maahan ja osa maista nojaa koronarokotuksissaan vahvasti kiinalaisrokotteisiin. Esimerkiksi Serbiassa ja Arabiemiraateissa suurin osa annetuista rokotteista on Sinopharmia. Lisäksi muun muassa Kambodža ja Egypti ovat saaneet kerralla 300 000 annoksen lastit kiinalaisrokotetta, kertoo BMJ. Kiinaa on myös kritisoitu oman kuvan kiillottamisesta ja ulkopoliittisten pisteiden haalimisesta rokotteiden jakelun suhteen.