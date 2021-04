Aiemmin tiistaina Yhdysvaltojen terveysviranomaiset suosittelivat Johnson & Johnsonin rokotteen käytön keskeytystä. Maassa on raportoitu kuusi tapausta, joissa rokotteen saaneilla on todettu veritulppa.

Lääkeyhtiö Johnson & Johnson ilmoitti tiistaina lykkäävänsä koronarokotteensa toimituksia Euroopan maihin, kertoo uutistoimisto AFP. Syynä ovat Yhdysvalloissa ilmi tulleet veritulppatapaukset, joiden epäillään liittyvän Johnson & Johnsonin rokotteeseen.

”Olemme päättäneet ennakoivasti lykätä rokotteiden toimituksia Eurooppaan”, yhtiö kertoi tiedotteessaan.

Yhtiö kertoo tutkivansa veritulppatapauksia yhdessä Euroopan terveysviranomaisten kanssa.

Maanantaina yhtiön kerrottiin aloittaneen rokotetoimitukset EU:lle. Toimitukset alkoivat viikon etuajassa, sillä alun perin Johnson & Johnsonin rokotetoimitusten oli tarkoitus alkaa 19. huhtikuuta.

Johnson & Johnson on lupautunut toimittamaan EU:lle 55 miljoonaa rokoteannosta kesäkuun loppuun mennessä.

Aiemmin tiistaina Yhdysvaltojen terveysviranomaiset suosittelivat Johnson & Johnsonin rokotteen käytön keskeyttämistä, kunnes rokotteen mahdollinen yhteys veritulppatapauksiin selvitettäisiin. Maan tautienehkäisyvirasto aikoo järjestää asiasta kokouksen keskiviikkona.

Viraston mukaan kyseessä on varotoimenpide, joka on voimassa sen aikaa, kun rokotteen yhteyttä veritulppatapauksiin tutkitaan.

Yhdysvalloissa on raportoitu kuusi tapausta, joissa Johnson & Johnsonin rokotteen saaneilla on todettu veritulppa. Kaikki kuusi olivat 18–48-vuotiaita naisia. Yksi heistä kuoli veritulpan takia, ja yksi on sairaalassa vakavassa tilassa, kertoi sanomalehti The New York Times.

Valkoisen talon koronavirus­koordinaatiosta vastaava Jeffrey Zients kommentoi pian päätöksen jälkeen, ettei keskeytyksellä ole ”merkittävää vaikutusta” Yhdysvaltain rokotussuunnitelmiin.