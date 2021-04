Vetäytyminen aiotaan viedä päätökseen Yhdysvaltain terrori-iskujen vuosipäivään mennessä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vetää loputkin amerikkalaiset sotilaat pois Afganistanista ensi syyskuun 11. päivään mennessä. Tuolloin vietetään Afganistanin sodan aloittaneiden Yhdysvaltain terrori-iskujen 20. vuosipäivää.

Biden ilmoitti vetäytymisestä tiistai-illasta Suomen aikaa.

Yhdysvalloilla on jäljellä Afganistanissa virallisen luvun mukaan enää 2 500 sotilasta. The Washington Postin mukaan joukkojen vahvuus on kuitenkin muuttunut jatkuvasti tilanteen vaihdellessa. Lehden lähteet kertovat, että todellinen luku on tällä hetkellä noin 3 500 sotilasta.

Vielä vuosi sitten Yhdysvaltain sotilaita oli Afganistanissa noin 12 000. Bidenin edeltäjä Donald Trump teki tuolloin Afganistanin hallintoa vastaan taistelevan Taleban-järjestön kanssa sopimuksen, jonka mukaan amerikkalaisjoukkojen määrää olisi vähennetty tähän kevääseen mennessä 8 600 sotilaaseen.

Vaalilupauksia ”ikuisten sotien” lopettamisesta antanut Trump yllätti yleisön kuitenkin viime marraskuussa kertomalla sovittua nopeammasta vetäytymisestä. Trumpin turvallisuusneuvonantaja Robert O’Brien kertoi tuolloin, että kaikki joukot lähtevät Afganistanista vappuun mennessä.

Aivan näin ripeään aikatauluun Biden ei siis pyri. ”Ikuisten sotien” lopettaminen näyttää kuitenkin olevan niitä harvoja asioita, joista hän on edeltäjänsä kanssa samaa mieltä.

Yhdysvallat hyökkäsi Afganistaniin syksyllä 2001 nitistääkseen terroristijohtaja Osama bin Ladenin ja kaataakseen häntä tukeneen Taleban-hallinnon. Enimmillään Afganistanissa oli kymmeniä tuhansia Yhdysvaltain sotilaita joko omassa operaatiossaan tai osana Nato-johtoista operaatiota.

Suomi osallistuu edelleen Nato-johtoiseen koulutus- ja neuvonanto-operaatioon Resolute Supportiin Afganistanissa. Puolustusvoimat kertoi joulukuun alussa suomalaisten määrää vähennettävän 60:stä 20 henkilöön.

Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan operaation rahoitus on varmistettu vuoteen 2024 saakka.