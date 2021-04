Brittilehti The Guardianin mukaan tulivuoren läheisyydestä on evakuoitu 16 000–20 000 ihmistä.

Saint Vincentin saarella perjantaina aktivoitunut La Soufrière -tulivuori on purkautunut useita kertoja Karibialla. Toistaiseksi voimakkain purkaus mitattiin maanantaina aamuyöstä paikallista aikaa.

Brittilehti The Guardian kertoo, että tulivuoren lähialueilta on evakuoitu arviolta 16 000–20 000 ihmistä. Saint Vincent ja Grenadiinien hallinto on varoittanut, että saaren käyttövesi uhkaa loppua, koska raskas tuhka on saastuttanut vesivarantoja.

Saint Vincent ja Grenadiinien pääministeri Ralph Gonsalves arveli tiedotustilaisuudessa vahinkojen olevan niin laajoja, että alueelle palaaminen saattaa olla turvallista vasta kuukausien kuluttua. Mediatietojen mukaan saarivaltion naapurimaat ovat luvanneet evakuoida ihmisiä alueilleen risteilyaluksien avulla.

Purkauksista syntynyt tuhkasade on peittänyt maat alleen ja tuhkaa on levinnyt kauas lähisaarillekin, muun muassa Barbadokselle. Purkauksissa ei ole toistaiseksi kuollut yhtään ihmistä.

”Tuossa määrässä meidän täytyy pysyä”, presidentti Gonsalves sanoi paikallisen NBC Radion lähetyksessä.

Presidentti kiitti myös naapurivaltioita niiden tarjoamasta tuesta.

Jutun alusta löytyvä video näyttää satelliittikuvin, kuinka vehreä saari peittyi purkauksen jäljiltä tuhkaan.

Tulivuoren havaittiin olevan aktiivinen joulukuussa, jolloin raportoitiin savua ja jyrähdyksiä. Aikaisin perjantaiaamuna paikallista aikaa vuoren räjähdysmäinen purkaus aiheutti tuhka- ja savupilven, joka peitti läheisen Rose Hallin kylän pimeyteen, kertoo silminnäkijä uutistoimisto Reutersille.

Purkauksen aiheuttama tuhkapilvi oli perjantaina korkeimmillaan 10-kilometrinen. Sen tuottama savu ja tuhka haittaavat näkyvyyttä Sain Vincentin saarien lisäksi Barbadoksella, Saint Lucialla ja Grenadassa.

Reutersin haastatteleman Länsi-Intian yliopiston seismologisen tutkimuskeskuksen johtajan Erouschilla Josephin mukaan La Soufrièren vuoren voi kestää viikkojen tai jopa kuukausien ajan.

La Soufrièren perjantainen purkaus oli ensimmäinen yli 40 vuoteen. Saint Vincent ja Grenadiinien saarivaltiossa sijaitseva tulivuori purkautui edellisen kerran vuonna 1979 aiheuttaen tuolloin noin 100 miljoonan dollarin arvoiset vahingot.

Tuhoisin purkaus Saint Vincentillä nähtiin vuonna 1902, kun La Soufrièren purkauksessa kuoli yli tuhat ihmistä.