Presidentti Joe Bidenin lähettämä ryhmä tapaa presidentti Tsai Ing-wenin torstaina.

Kiinan ja Taiwanin välit kiristyivät jälleen keskiviikkona, kun Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin lähettämä epävirallinen delegaatio saapui Taiwaniin.

Yhdysvaltain lähettämässä delegaatiossa on mukana entinen senaattori Chris Dodd, entinen varaulkoministeri Richard Armitage ja James Steinberg. Ryhmän on määrä tavata Taiwanin presidentti Tsai Ing-wen torstaina, kertoo uutistoimisto Reuters. Delegaatio saapui Taiwaniin keskiviikkona aamupäivällä Suomen aikaa.

”Tämä vierailu osoittaa jälleen kerran Taiwanin ja Yhdysvaltojen välisen vankan suhteen. Se on vahva kuin kallio”, presidentin edustaja Xavier Chang kuvaili vierailua AFP:n mukaan.

Biden haluaa delegaation myötä osoittaa tukeaan Taiwanille ja sen demokratialle. Kommunistipuolueen hallitsema Kiina on viime aikoina esitellyt sotilaskalustoaan Taiwanin tuntumassa niin ilmassa kuin merelläkin. Esimerkiksi maanantaina ennätysmäärä Kiinan ilmavoimien koneita lensi Taiwanin tuntumassa.

Lue lisää: Kiina on kuin ahdistettu tiikeri, joka kalistelee häkkinsä kaltereita – Siksi se jyristelee naapuriensa merirajoilla kovempaa kuin koskaan

Yhdysvaltojen tuki Taiwanille on suututtanut Kiinan. Keskiviikkona Kiina kutsui sotilastoimia Taiwanin tuntumassa ”taisteluharjoituksiksi”.

”Kansan vapautusarmeijan varsinaisten taisteluharjoitusten järjestäminen Taiwaninsalmella on välttämätön toimenpide salmen nykyisen turvallisuustilanteen ratkaisemiseksi ja kansallisen suvereniteetin turvaamiseksi”, Kiinan Taiwanin asioiden toimiston tiedottaja Ma Xiaoguang sanoi Reutersin mukaan.

”Sotaharjoitukset ja koulutusoperaatiot lähettävät signaalin siitä, että päättäväisyytemme hillitä Taiwanin itsenäisyyttä sekä Taiwanin ja Yhdysvaltojen välistä salaliittoa ei ole vain puhetta”, totesi Ma.

Lisäksi hän kertoi, että Yhdysvaltain epävirallisen delegaation tapaaminen presidentin kanssa ”vain pahentaa Taiwaninsalmen jännittynyttä tilannetta”.

Kiina pitää Taiwania kapinoivana maakuntanaan ja on vuosikymmeniä puhunut sen liittämisestä Manner-Kiinaan. Taiwan on kuitenkin käytännössä oma demokraattinen valtionsa. Harvalla valtiolla on diplomaattisuhteita Taiwanin kanssa, mutta Yhdysvallat on tukenut sitä esimerkiksi aseellisesti.