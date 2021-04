Mumbai panee ovet säppiin. Siirtotyöläiset joutuvat palaamaan kotiseudulle.

Mumbai

Uttar Pradeshin osavaltiosta kotoisin oleva Zahir odotti keskiviikkona kotikylästä tuttujen miesten kanssa junaa Mumbain päärautatieasemalla.

”Apeana tässä ollaan. Tulin Mumbaihin ansaitsemaan rahaa vasta kuukausi sitten, ja nyt jo pitää lähteä lockdownin vuoksi takaisin”, vain etunimensä kertova Zahir sanoo tulkin välityksellä.

Zahir oli päässyt suurkaupungissa hyvään vauhtiin, sillä siivoojana ja astianpesijänä hän tienasi melkein 10 000 rupiaa (112 euroa) kuukaudessa. Hän jakoi vuokrahuoneen neljän muun kotiseudun miehen kanssa, joten osan palkastaan hän pystyi lähettämään perheelleen, vaimolle ja yksivuotiaalle pojalleen.

Intia kirjasi tiistaina ikävän ennätyksen: maassa todettiin 184 372 uutta koronavirustartuntaa yhden vuorokauden aikana. Intian terveysministeriön mukaan 24 tunnin aikana kirjattiin 1 027 koronavirukseen kuollutta. Sekin on uusi vuorokausiennätys.

Lähes 14 miljoonaa intialaista on tähän mennessä sairastunut covid-19-tautiin, mutta yleisten arvioiden mukaan luvut ovat todellisuudessa paljon suurempia, sillä kaikki sairastuneet eivät missään vaiheessa ole yhteydessä terveydenhuoltoon.

Koronaviruksen toisen aallon ydinpesäke on Maharasthan osavaltio ja sen pääkaupunki Mumbai. Koko osavaltio pannaan täysin kiinni keskiviikkoiltana kahdeksi viikoksi tartuntojen taltuttamiseksi.

Lievemmät rajoitukset otettiin käyttöön jo runsas viikko sitten, jolloin suljettiin muun muassa ostoskeskukset, liikuntasalit, puistot, ravintolat ja muut kuin elintarvikekaupat. Rajoitukset eivät purreet, ja siksi osavaltion pääministeri Uddhav Thackeray ilmoitti aloittavansa ”koronaviruksen vastaisen sodan uudelleen”.

Rajut rajoitukset heikentävät osavaltion taloustilannetta entisestään ja sivaltavat kipeimmin vähäosaisia. Köyhemmistä osavaltioista Mumbaihin töihin tulleet siirtotyöläiset joutuvat palaamaan kotiseuduilleen, kun työt ja ansiot ehtyvät. Viime vuoden kansallisen sulkutilan aikaan moottoriteillä vaelsi kymmeniätuhansia siirtotyöläisiä kaupungeista maaseudulle.

”Kotona ei ole töitä. Edessä on paljon ongelmia”, Zahir sanoo vieressään matkatavarat, reppu ja sininen muovikassi.

Huolta aiheutti myös kaaos Mumbain rautatieasemilla, sillä junat olivat tupaten täysiä. Puolen tunnin kuluttua lähtevään junaan miehet eivät mahtuneet. Koska heillä ei ollut junalippuja, he eivät myöskään päässeet odottamaan asemarakennukseen vaan seisoskelivat ulkona liki 40 asteen helteessä.

Helteessä odottavat myös ruumiit, jotka eivät yksittäisillä paikkakunnilla enää mahdu ruumishuoneille. Chhattisgarghin osavaltion pääkaupungissa Raipurissa ruumiit joutuvat Times of India -lehden mukaan odottamaan krematointia ulkosalla jopa neljä päivää. Gujaratin osavaltiossa sijaitsevan Suratin kaupungissa krematorion rakenteet alkoivat sulaa ylikuormituksen vuoksi.

Intia oli jo saamassa koronatartunnat kuriin, kun kakkosaalto iski maalis–huhtikuussa. Maskipakko on ollut käytössä Intiassa heti pandemian alettua, mutta muun muassa koronaväsymys ja massatapahtumat ovat kiihdyttäneet tartuntamääriä.

Intiassa käydään vaalitaistelua viidessä osavaltiossa, minkä lisäksi uskonnollisissa kokoontumisissa on lähes mahdotonta pitää turvavälejä. Melkein miljoona ihmistä kävi osana uskonnollista rituaalia pesemässä pois syntinsä Gangesjoessa maanantaina.

Intian rokotusohjelma lähti käyntiin tehokkaasti alkuvuonna, mutta 1,4 miljardin ihmisen väestön rokottaminen on nyt hidastunut rokotepulan vuoksi. Yli 90 miljoonaa intialaista on saanut ensimmäisen rokoteannoksen ja 12 miljoonaa molemmat annokset.

Intia on maailman suurin rokotteiden valmistaja, mutta suuri osa omasta tuotannosta on myyty ja lahjoitettu naapurimaihin ja Afrikkaan. Intia on nyt hätätoimena hyväksymässä lukuisia länsimaisia rokotteita.