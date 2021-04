Yhdysvallat järjestää suurharjoituksen Itä-Euroopassa, mutta molemmat osapuolet näyttävät varovan tilannetta, jossa yhteenotto syntyisi vahingossa.

Venäjän sotaharjoitukset Ukrainan rajoilla saivat keskiviikkona jatkoa, kun Krimin Sevastopolissa tukikohtaansa pitävä Mustanmeren laivasto aloitti merisotaharjoituksen. Asiasta kertoivat Venäjän valtiolliset uutistoimistot Ria Novosti ja Tass.

Laivaston ilmoituksen mukaan harjoituksen johtoaluksena toimii fregatti Admiral Makarov, jonka aseistukseen kuuluu muun muassa Kalibr-ohjuksia. Ammuntaharjoituksissa tuhotaan harjoitussuunnitelman mukaan sekä vedenalaisia että ilmamaaleja. Harjoitukseen osallistuu myös lentokoneita, helikoptereita ja ilmatorjuntayksiköitä.

Harjoituksen erikoisuuksiin kuuluu, että siihen osallistuu 15 alusta Venäjän Kaspianmeren-laivastosta, kertoo tutkimuslaitos The Jamestown Foundationin julkaisu Eurasia Daily Monitor.

Kaspianmereltä tulevat alukset joutuvat purjehtimaan sadan kilometrin mittaisen Volgan–Donin kanavan ja sen 13 sulun lävitse, mikä ei tapahdu aivan hetkessä. Lisäksi vain hieman Saimaan kanavaa leveämpi ja suluiltaan hitusen pidempi kanava rajoittaa läpi kulkevien alusten kokoa merkittävästi.

Kaksi Yhdysvaltain hävittäjää purjehti samaan aikaan Bosporinsalmesta Mustanmeren puolelle. Pentagonin aiemman ilmoituksen mukaan kyseessä on ”rutiinipurjehdus”.

Uutistoimisto Ria Novostin turkkilaisten lähteiden mukaan kyseessä ovat ohjushävittäjät Roosevelt ja Donald Cook. Sota-alusten tapaan hävittäjät eivät lähettäneet sijaintitietoaan kansainväliseen merenkulun seurantajärjestelmään AIS:ään.

Yhdysvaltain ohjushävittäjä Donald Cook kuvattiin Bosporinsalmella viime joulukuussa.­

Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu vahvisti tiistaina Ukrainan tiedot Venäjän joukkojen keskittämisestä Krimille ja Ukrainan rajalle. Šoigun mukaan kyseessä ovat talvikauden päättävät suurharjoitukset, joiden perimmäinen syy on harjoitus, jonka syy taas on sotilasliitto Naton ”uhkaava sotilaallinen toiminta”.

Šoigu ei täsmentänyt, mitä Naton ”uhkaavaa toimintaa” hän tarkoitti. Varmaa on, että Yhdysvaltain johtama Naton ja sen liittolaisten Defender Europe 21 -harjoitus ei herätä Moskovassa riemastusta.

Defender Europe -harjoitus järjestettiin ensi kerran viime vuonna, jolloin sitä luonnehdittiin suurimmaksi Yhdysvaltain johtamaksi harjoitukseksi Euroopassa sitten kylmän sodan. Atlantin takaa lennätettiin 20 000 sotilasta eurooppalaisten harjoitusjoukkojen tueksi.

Tämän vuoden Defender Europe -harjoitukseen osallistuu Yhdysvaltain armeijan Euroopan ja Afrikan esikunnan mukaan kaikkiaan 28 000 sotilasta 26 maasta. Lähes kaikki ovat entisen itäblokin maita tai Neuvostoliitosta itsenäistyneitä valtioita Virosta Georgiaan.

Harjoitus on tarkoitus järjestää toukokuussa, mutta sen kaluston kokoaminen on ollut käynnissä jo jonkin aikaa.

Ukraina on harjoituksessa mukana, mutta yksikään Defender Europen 12 harjoitusalueesta ei sijaitse Ukrainan alueella. Aseita tuodaan Saksasta, Italiasta ja Hollannista, mutta Ukrainan lentokentät eivät kuulu kaluston purkupaikkoihin. Harjoitussuunnitelma näyttää siten kieli keskellä suuta laaditulta.

Ukrainan sotilasviranomaiset kertoivat kuitenkin kuluvan kuun alussa uutistoimisto Reutersille, että Yhdysvallat, Britannia ja Ukraina järjestävät kesällä Ukrainassa sotaharjoituksen, johon osallistuu joukkoja kaikkiaan viidestä Naton jäsenmaasta.

Sosiaalisessa mediassa kiinnitettiin aiemmin huomiota useisiin Yhdysvaltain kuljetuskoneisiin, jotka toivat kalustoa Saksasta ja Espanjasta Lvivin ja Kiovan lentokentille.

Liittyykö Yhdysvaltain hävittäjien Mustanmeren-purjehdus jompaankumpaan sotaharjoitukseen, sitä ei ole kerrottu.

Defender Europe -sotaharjoituksen järjestäminen viime vuona näytti olleen osa Yhdysvaltain asevoimien linjanvetoa, jossa eurooppalaiset liittolaiset saavat hieman aiempaa enemmän painoarvoa. Afrikan ja Euroopan esikunnat yhdistettiin ja samalla perustettiin uudelleen niin kutsutut V-joukot, jotka lakkautettiin viime vuosikymmenen alussa.

Yhdysvaltain V Corps -joukot vastasivat kylmän sodan aikana oletetusta itärintamasta Itävallan ja Tanskan välillä. Uudelleen perustettujen joukkojen päämaja on Kentuckyssä, mutta niitä komentaa puolalainen kenraali Adam Joks. Joukkojen sillanpääasema on Poznanissa Puolassa.

Stars and Stripes -sotilasjulkaisun mukaan Poznanissa on tällä hetkellä parisataa Yhdysvaltain sotilasta, joten kovin laajasta panostuksesta ei ole kysymys. Se on kuitenkin luultavasti tarpeeksi Moskovan ärsyttämiseen.

Yhdysvaltain edellisen presidentin Donald Trumpin verhotut uhkaukset Euroopan hylkäämisestä eivät siis näytä juuri vaikuttaneen Pentagonin toimintaan.

Ainakaan kaikki Trumpin joukkueesta eivät olleet presidentin kanssa täysin samaa mieltä.

Esimerkiksi vuosina 2019–2020 Yhdysvaltain puolustusministerinä toiminut nykyinen turvallisuussiantuntija Mark Esper vaati tiistaina uutistoimisto Reutersin haastattelussa Yhdysvaltoja lisäämään joukkojaan Bulgariassa ja Romaniassa Venäjän hyökkäyksen varalle.

Venäjän puolustusministeri Šoigu arvioi tiistaina, että Venäjän eteläisen ja läntisen sotilaspiirin suuret harjoitukset Venäjän länsirajalla olisivat ohi kahden viikon kuluttua eli hieman ennen kuin Yhdysvaltain ja Naton Itä-Euroopan sotaharjoitus alkaa.

Sekä Yhdysvallat että Venäjä näyttävät sapelinkalistelusta huolimatta pelkäävän tilannetta, jossa jonkinlainen yhteenotto alkaisi vahingossa.