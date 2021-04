Tartuntojen määrä kasvaa Saksassa kiihtyvästi – Tällainen on uusi tartuntatautilaki, jota kutsutaan ”hätäjarruksi”

Kiistelty tartuntatautilain muutos on tuomassa öisen ulkonaliikkumiskiellon korkean ilmaantuvuuden alueille.

Berliini

Saksan liittohallitus sopi tiistaina tartuntatautilain muutosesityksestä, jolla on tarkoitus saada aikaan koko Saksaan yhtenäiset keinot hillitä koronaviruksen leviämistä.

Tähän asti liittokansleri Angela Merkel on päättänyt rajoituksista yhdessä 16 osavaltion pääministerin kanssa, joiden johdolla rajoitukset on viety lainsäädäntöön osavaltioittain.

Ilmaantuvuuslukuun perustuvat säännöt yhteiskunnan avautumiselle on sovittu jo aiemminkin, mutta osavaltioilla on ollut vapaat kädet viedä säännöt käytäntöön tai olla viemättä. Tämä on johtanut tilkkutäkkimäiseen säännöstöön.

Ennen pääsiäistä kävi ilmi, että osavaltioiden yhteistä tahtoa ei enää tahdo löytyä. Pandemian hallintayrityksiin sekoittuvat nyt vahvasti syyskuussa lähestyvien liittopäivävaalien poliittiset paineet.

Lue lisää: Saksa on ajautunut koronakaaokseen, ja nyt Merkel aikoo keskittää valtaa Berliiniin saadakseen tilanteen hallintaan

Saksan liittopäivät käsittelee lakiehdotusta perjantaina. Laki tulisi voimaan ilman alueellista harkintaa, jos seitsemän päivän ilmaantuvuusluku ylittäisi sadan kolmena peräkkäisenä päivänä.

Ilmapiiri koronavirustoimien ympärillä on erittäin tulehtunut. Lakiesitys on herättänyt voimakasta arvostelua myös hallituspuolueiden liittopäiväedustajien parissa. Mielenosoituksissa Merkelin johtamaa hallitusta syytetään demokratian hylkäämisestä.

Merkelin kasvokuvasta tehdyllä naamarilla varustautunut mielenosoittaja Berliinissä tiistaina.­

Saksassa suunnitelmasta ei puhuta juuri nyt exit-strategiana vaan hätäjarruna. Berliinin senaatti hyväksyi uuden lain mukaisen sulku- ja avautumissuunnitelmansa jo tiistaina.

Siihen kuuluu muun muassa ulkonaliikkumiskielto kello iltayhdeksän ja aamuviiden välillä. Siitä poikkeaminen olisi sallittua vain hätätapauksissa tai työn perusteella.

Lakiesityksen arvostelijat ovat sanoneet, että ulkonaliikkumiskielto saattaa vain siirtää ihmisten tapaamiset puistoista sisätiloihin, mikä voi jopa toimia lain tarkoitusta vastaan. Tapaamisrajoitusten valvontaresurssit vaihtelevat alueittain, joten ulkonaliikkumiskiellon vaikutukset herättävät epäilyksiä.

Alueellisia ulkonaliikkumisrajoituksia on Saksassa myös kumottu tuomioistuimissa jälkikäteen. Saksassa perustuslakituomioistuin voi kumota voimassaolevia lakeja, ja ulkonaliikkumisrajoituksellekin voi käydä vielä niin.

Koronavirustartunnat ovat asiantuntijoiden mukaan Saksassa eksponentiaalisesssa kasvussa. Käynnissä oleva kolmas aalto on koko pandemian pahin.

Rokotustahti on Saksassa kiihtynyt huhtikuussa. Ensimmäisen rokotuksen on saanut noin 16,9 prosenttia ja molemmat rokotukset 6,2 prosenttia saksalaisista. Suomessa vastaavat luvut ovat 25,6 prosenttia ja 2 prosenttia.

Rokotustahti ei kuitenkaan riitä pysäyttämään tartuntojen kasvua.

Teho-osastot toimivat osissa maata äärirajoilla. Lääkärien mukaan sairaaloissa joudutaan pian triage-menettelyyn, joka tarkoittaa hoidon kiireellisyyden arviointia.

Osa potilaista voi jäädä ilman tarvitsemaansa hoitoa. Suomessa kiireellistä triage-luokittelua on jouduttu käyttämään esimerkiksi suurissa liikenneonnettomuuksissa, kun vakavasti loukkaantuneita potilaita on paljon.

Maaliskuussa Saksassa avattiin lokakuussa alkaneen sekä marras- ja joulukuussa koventuneen sulun jälkeen partureita ja muitakin palveluita.

Erikoiskauppoihin on päässyt varaamalla ajan etukäteen. Palveluiden käytön edellytyksenä on FFP2-maskin käyttö ja negatiivinen koronavirustesti. Maksuttomia testejä on tarjolla, ja lisäksi käytössä ovat kotitestit.

Testisäännöissä on alueellisia eroja. Esimerkiksi Berliinissä koulut avautuivat pääsiäisloman jälkeen niin, että koululaisille tehdään kotona tai koulussa kaksi testiä viikossa.

Saksassa on ollut myös alueellisia kokeiluja, joissa tiheää testaamista on käytetty yhteiskunnan avaamisen mahdollistajana.

Lue lisää: Saksassa lasten ainoa pandemiatehtävä oli tähän asti pysyä kotona, mutta nyt he tekevät itse koronatestejä

Testistrategia on kuitenkin osoittautunut epäluotettavaksi. Pienemmän ilmaantuvuuden kokeilualueista, joissa testien avulla saattoi päästä esimerkiksi ravintolaan, tuli niin suosittuja matkakohteita, että tartuntamäärät alkoivat taas kasvaa.

Näin on tapahtunut esimerkiksi pienessä Saarlandin osavaltiossa.

Saksalaisvirologi Christian Drosten varoitti aiemmin tällä viikolla luottamasta liikaa kotitesteihin, sillä ne eivät paljasta tartuntaa oireettomassa alkuvaiheessa.

Uusi kova sulku vaikuttaa Saksassa vääjäämättömältä, mutta sen poliittinen hyväksyntä on entistä pienempi.