William Amos pahoitteli tapahtunutta kokouksen jälkeen ja kertoi olevansa häpeissään.

Kanadalainen kansanedustaja William Amos sai osansa etäyhteyksien ongelmista keskiviikkona, kun läppärin kamera tallensi liberaalipoliitikon täysin alasti kesken maan parlamentin edustajainhuoneen istunnon.

Kuten muuallakin maailmassa, myös Kanadan parlamentin istuntoja on pidetty videoyhteyksien avulla koronaviruspandemian takia.

Amos pahoitteli tapahtunutta keskiviikkoillasta ja kertoi olevansa häpeissään.

”Kamerani oli jäänyt vahingossa päälle, kun vaihdoin työvaatteisiin lenkin jälkeen. Pyydän syvästi anteeksi kaikilta edustajainhuoneen kollegoiltani. Se oli vahinko eikä se tapahdu uudelleen.”

Koska Amoksella ei tapahtumahetkellä ollut puheenvuoroa istunnossa, kameran välittämä kuva ei näkynyt julkisesti suorassa lähetyksessä. Videopalvelu Zoomissa pidetyn kokouksen muut osallistujat eli alahuoneen yli 300 kansanedustajaa sekä heidän henkilökuntaansa sen sijaan näkivät toistensa videokuvat.

Asia tuli julkisuuteen kuitenkin myöhemmin istunnon aikana, kun oppositiopoliitikko Claude DeBellefeuille nosti tapahtuneen esiin puheenvuorossaan.

”On ehkä syytä muistuttaa kansanedustajia, erityisesti miehiä, että solmio ja puku ovat pakollisia, mutta niin ovat paita, bokserit ja housutkin.”

Kanadan edustajainhuoneen pukukoodissa todetaan vain, että miesedustajilla on oltava perinteinen bisnesasu eli kauluspaita, puku ja solmio.

”Olemme nähneet, että edustaja on erinomaisessa fyysisessä kunnossa, mutta mielestäni edustajille on syytä muistuttaa olemaan varovainen ja kontrolloimaan kameransa”, DeBellefeuille sanoi.

Pian sosiaalisessa mediassa levisi kuvakaappaus, jossa Amos pitelee puhelinta haarovälinsä peitteenä.

Koska videokuva ei välittynyt julkisuuteen, kuvakaappauksen on ottanut joku edustajainhuoneen kollegoista tai heidän työntekijöistään.

Hallituksen edustajainhuoneesta vastaava johtaja Pablo Rodriguez vaatii uutiskanava CTV Newsin mukaan edustajainhuoneen puheenjohtajaa aloittamaan tutkinnan siitä, kuka otti kuvan ja levitti sitä.

”Se on ilkeää ja elämää mullistavaa yhdelle kollegoistamme. Kuvan ottaminen ihmisestä, joka on vaihtamassa vaatteita ja alasti, sekä kuvan jakaminen ilman lupaa voivat hyvin olla rikollisia tekoja”, Rodriguez sanoi.

Amoksen puoluetoveri Mark Holland kertoi uutistoimisto Canadian Pressille Amoksen olleen tapauksesta ”aivan kauhuissaan”.

”Tämä on osa niitä maailman olosuhteita, joissa elämme juuri nyt ja missä raja kodin ja työpaikan välillä on hämärtynyt ja sen hallitseminen on joskus haastavaa. Tämä on varoitus kaikille. Täytyy oikeasti aina olettaa, että kamera on päällä, ja olla varovainen joka kerta, kun vaeltaa kameran lähellä, että on asianmukaisesti pukeutunut.”