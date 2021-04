Pakistan katkaisi perjantaina väliaikaisesti pääsyn moneen sosiaaliseen mediaan yleisen järjestyksen säilyttämiseksi.

Ranska on kehottanut kaikkia kansalaisiaan poistumaan Pakistanista väkivaltaisten Ranskan-vastaisten mielenosoitusten vuoksi, uutistoimistot kertovat.

Ranskan suurlähetystö varoitti torstaina mielenosoitusten kiihtyvän ympäri Pakistania ja aiheuttavan vakavan uhkan ranskalaisille. Se kehotti Ranskan kansalaisia ja ranskalaisia yhtiöitä poistumaan väliaikaisesti maasta.

Mielenosoituksissa on kuollut tällä viikolla ainakin neljä poliisia. Lisäksi noin 600 ihmistä on Reutersin mukaan haavoittunut ja noin 200 on kriittisessä tilassa.

Pakistanissa on vallinnut Ranskan-vastainen mieliala siitä lähtien, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron puolusti viime lokakuussa voimakkaasti satiirilehden oikeutta julkaista pilapiirroksia profeetta Muhammedista. Monet muslimit pitävät niitä rienaavina.

Sen jälkeen monissa islamilaisissa maissa kuten Pakistanissa on protestoitu Ranskaa vastaan ja boikotoitu ranskalaisia tuotteita.

Mielenosoitukset ovat kiihtyneet Pakistanissa tällä viikolla.

Pakistanin hallitus pidätti torstaina ääri-islamilaisen Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) -puolueen johtajan Saad Rizvin. Hän oli kutsunut ihmisiä marssille Pakistanin pääkaupunkiin ja vaatinut Ranskan suurlähettilään karkottamista. Hallitus myös kielsi puolueen.

Rizvin pidätys ja puolueen kieltäminen kirvoittivat tuhannet ihmiset osoittamaan mieltään kaduille ympäri maata. Poliisi ampui mielenosoittajia kumiluodeilla, kyynelkaasulla ja vesitykeillä.

TLP-puolue on kerännyt aiemmin suuret ihmisjoukot osoittamaan mieltä jumalanpilkkaa vastaan.

Sisäministeri Sheikh Rashid Ahmed vakuutti torstaina lehdistötilaisuudessa, että tilanne on poliisin hallinnassa.

Pakistan ilmoitti perjantaina sulkevansa väliaikaisesti useita eri sosiaalisen median kanavia turvallisuussyistä ja yleisen järjestyksen säilyttämiseksi.

Sulku koskee Youtubea, Facebookia, Whatsappia, Twitteriä, Telegramia ja Tiktokia ja kestää paikallista aikaa klo 15 asti.

Oikeusaktivistit arvostelivat sosiaalisen median sulkemista ja varoittivat, että se saattaa johtaa vakavampaan vapauksien rajoittamiseen.