Rikastamisprosessi on ollut vastatuulessa, sillä Natanzin laitokseen on Iranin mukaan kohdistunut terroristisia hyökkäyksiä. Iran on syyttänyt Israelia räjähdyksestä, joka tapahtui Natanzissa sunnuntaina.

Iran on käynnistänyt rikastetun, 60-prosenttisen uraanin tuotannon, maan atomienergiajärjestön johtaja kertoo. Hänen mukaansa rikastettua uraania tuotetaan nyt yhdeksän grammaa tunnissa.

Iran on vastikään ottanut Natanzin ydinlaitoksella uudet sentrifugit käyttöönsä. Sentrifugeja käytetään uraanin rikastamiseen. 90-prosenttinen uraani on ydinasekelpoista ja Iranin epäillään rikastavan uraania ydinlatausta varten. Iran on vakuuttanut, että sen ydinohjelma on rauhanomainen.

Iran on korostanut, ettei se peräänny uraanin rikastamisestaan ennen kuin Yhdysvallat purkaa pakotteita. Neuvottelut Iranin ydinsopimuksen jatkosta ja Yhdysvaltojen paluusta siihen ovat käynnissä Wienissä.

Yhdysvallat irtautui Iranin ydinsopimuksesta vuonna 2018 presidentti Donald Trumpin kaudella ja määräsi maalle uusia pakotteita. Vuonna 2015 solmitulla monenkeskisellä ydinsopimuksella Iran sitoutui rikastamaan uraania korkeintaan 3,67 prosenttiin. Vastineeksi sitoumuksistaan tuolloin Iran sai helpotuksia talouspakotteisiin.

Iran on parin vuoden aikana ilmoittanut tasaisin väliajoin rikastaneensa yhä voimakkaampaa uraania. Viimeksi tammikuun alussa kerrottiin 20-prosenttisen uraanin tuotannosta.

Britannia, Ranska ja Saksa ovat ydinsopimuksen muut osapuolet ja ovat ilmaisseet syvän huolensa Iranin toiminnasta.