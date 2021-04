Euroopan komission neuvottelee Pfizer Biontechin kanssa 900 miljoonasta koronarokotteesta ja 900 miljoonan osto-optiosta.

Bryssel

Euroopan komissio neuvottelee parhaillaan tulevien vuosien rokoteostoista. EU käy neuvotteluita Pfizer Biontechin kanssa 900 miljoonasta koronarokotteesta ja 900 miljoonan rokotteen osto-optiosta vuosille 2022 ja 2023.

Neuvotteluissa varaudutaan siihen, että ihmisiä joudutaan rokottamaan useita kertoja koronavirusta vastaan. Myös lasten rokottaminen voi tulla kyseeseen.

Yhdysvaltalaisen lääkeyhtiö Pfizerin toimitusjohtajan Albert Bourlan mukaan rokotteen teho vähenee ajan myötä. Corriere della Sera -lehdelle puhuneen Bourlan mukaan yhtiö tutkii parhaillaan rokotteen tuoman suojan kestoa.

”Meillä on ensimmäisiä tuloksia nyt kuuden kuukauden tehosta rokotteen jälkeen. Suoja on edelleen hyvin vahva. Ensimmäistä kahden kuukauden jälkeen teho on 95 prosenttia, mutta jää puolen vuoden päästä edelleen yli 80 prosenttiin.”

Bourlan mukaan näyttää todennäköiseltä, että kahden rokotusannoksen jälkeinen tarvitaan vielä kolmatta rokotusannosta.

”Todennäköinen skenaario on, että kolmatta annosta tarvitaan puolen vuoden tai vuoden kuluttua. Siitä lähtien vuosittainen uudelleenrokotus voi olla tarpeen, mutta tämä on vielä varmistettava. Tulevaisuus riippuu myös virusvarianteista”, Bourla sanoi amerikkalaiskanava CNBC:lle.

Tulevaisuuden kysymys on alle 16-vuotiaiden lasten rokottaminen. Bourlan mukaan yritys on saanut valmiiksi tutkimuksen 12–15-vuotiaiden rokottamisesta. Tulokset odottavat hyväksymistä.

”Olemme aloittaneet työn myös 5–11-vuotiaiden ikäryhmässä, sekä pienempien lasten ikäryhmissä kuuden kuukauden iästä lähtien. Tutkimuksissa edetään hyvin pienillä annoksilla, jolloin yritämme saada kuvan, mikä on minimimäärä rokotetta suojan saamiseksi.”

Lue myös: Pfizerin ja Biontechin korona­rokote antaa alustavien tulosten mukaan sata­prosenttisen suojan 12–15-vuotiaille

Bourlan mukaan näyttää siltä, että virus on tullut jäädäkseen ja jatkaa maapallon kiertämistä.

”Uskon, että siitä tulee kuin flunssa. Meidät rokotetaan ja elämämme elämäämme normaalisti. Tämä on tietysti vain minun arvioni ja asiat voivat muuttua. Mutta sen perusteella mitä olen nähnyt, tämä on todennäköisin skenaario”, Bourla sanoi Corriere della Seran mukaan.

Pfizer Biontech on pystynyt parantamaan tuotantokapasiteettiaan alun arvioita enemmän. Komissio kertoi tällä viikolla, että 50 miljoonaa lisärokotetta saadaan Eurooppaan huhti–kesäkuussa. Alun perin toimituksen piti tulla myöhemmin.

50 miljoonaa rokotetta jaetaan jäsenmaihin väestöosuuden mukaan. Suomeen tulee 615 000 rokotetta.

Huhti–kesäkuussa EU:hun tuleva Pfizer ja Biontechin rokotemäärä nousee näin 250 miljoonaan.

Samaan aikaan Astra Zeneca on luvannut toimittaa vain 70 miljoonaa rokotetta alun perin luvatusta 180 miljoonasta. Moderna toimittaa 35 miljoonaa rokotetta. Johnson&Johnson lupasi toimittaa 55 miljoonaa rokotetta, mutta on keskeyttänyt rokotetoimitukset Eurooppaan veritulppaselvitysten vuoksi.

Toimitusjohtaja Bourlan mukaan Belgian Puursissa sijaitsevassa rokotetehtaassa päästään toukokuuhun mennessä sadan miljoonan rokotteen kuukausituotantovauhtiin.

Lisäksi Biontechin Marburgin tehdas sai maaliskuun lopussa Euroopan lääkeviraston hyväksynnän. Se voi tuottaa miljardi rokotetta vuodessa.

Bourlan mukaan Pfizerin ja Biontechin rokotetuotantokapasiteetti tulee olemaan kahdesta kolmeen miljardia rokotetta ensi vuonna.