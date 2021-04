Presidentti Volodymyr Zelenskyi keskustelee Pariisissa Emmanuel Macronin kanssa Ukrainan tilanteesta. Angela Merkel osallistuu videon välityksellä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapaa Ranskan presidentti Emmanuel Macronin perjantaina Pariisissa, missä heidän on määrä keskustella Ukrainan tilanteesta.

Saksan liittokansleri Angela Merkel osallistuu keskusteluun videoyhteyden välityksellä.

Tapaamisen oli määrä alkaa noin kello 16 iltapäivällä Suomen aikaa. Zelenskyin odotetaan pitävän lehdistötilaisuuden noin kello 18 Suomen aikaa.

Ukrainan lisäksi muun muassa EU, Yhdysvallat ja Nato ovat huolestuneet Venäjän sotilaallisen voiman kasvusta Ukrainan rajalla, jonne Venäjä on siirtänyt kevään kuluessa joukkojaan. Venäjä on sanonut, että kyse on suuresta sotaharjoituksesta.

Macronin kanslia tiedotti tapaamisen alla, että Ukrainan itsemääräämisoikeus on uhan alla ja keskustelun tarkoituksena on välttää tilanteen kärjistyminen ja purkaa jännitteitä.

Kreml kehotti perjantaina Macronia ja Merkeliä suosittelemaan Ukrainalle ”provokaativisen toiminnan lopettamista” Itä-Ukrainassa. Lisäksi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov neuvoi välittämään Ukrainalle viestin tulitauon noudattamisen tärkeydestä.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba sanoi aiemmin tällä viikolla, että Venäjä uhkaa Ukrainaa avoimesti sodalla. Kuleba varoitti, että tarvittaessa Venäjälle vastataan sotilaallisesti.

Taistelut Ukrainan ja Venäjän tukemien separatistien välillä Donetskissa ja Luhanskissa ovat kiihtyneet alkuvuodesta. Venäjä ja Ukraina syyttävät toisiaan tilanteen pahenemisesta.