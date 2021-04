Digitaalinen rauhantyö ei ole välineurheilua, vaan uusien keinojen lisäämistä tuttujen rinnalle. Janne Taalas siirtyy kybersuurlähettilään tehtävästä CMI:n toimitusjohtajaksi.

Suomen kybersuurlähettiläs ja CMI:n uusi toimitusjohtaja Janne Taalas Roomassa. CMI on suomalainen konfliktinratkaisujärjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee väkivaltaisia konflikteja epävirallisen neuvottelun ja vuoropuhelun avulla.­

Kansainvälisissä Afganistan-neuvotteluissa sattui inhottava tilanne. Oli toukokuu 2020, ja Whatsappissa järjestettävä kokous oli juuri alkamassa. Neuvottelijoita oli usealta mantereelta. Janne Taalas, Suomen erityisedustaja neuvotteluissa, oli Genevessä.

Sitten Taalaksen puhelimesta katosi kenttä.

”Kysyin muilta suomalaisilta samassa huoneessa, että onko heillä kenttää. Kenelläkään ei ollut. Rakennuksessa oli kattoremontti, ja remonttimiehet olivat irrottaneet tukiaseman.”

Tilanne voi kuulostaa tutulta monelle etätyöläiselle koronaviruspandemian aikana. Mutta kaikki eivät rakenna rauhaa työkseen, vieläpä digitaalisesti.

”Toinen haaste neuvotteluissa on se, että keskusteluja täytyy olla käynnissä useampi yhtä aikaa: omansa neuvottelujen osapuolille ja sitten vielä yhteinen keskustelu.”

Jos neuvotellaan kansainvälisesti niin isoista asioista kuin sodasta ja rauhasta, tuntuu melko kammottavalta ajatukselta, jos neuvottelujen edellyttämä luottamus voi vaarantua vain siksi, että joku lähettää tärkeän Whatsapp-viestin väärään keskusteluryhmään.

”Minulle ei ole käynyt tuota. Mutta tiedän kollegoja, joille on.”

Janne Taalas on Suomen kybersuurlähettiläs. Viime vuonna hän veti Afganistanin rahoitustukineuvottelut oman toimensa ohessa. Toukokuun alussa hänestä tulee CMI:n uusi toimitusjohtaja. Samalla CMI muuttuu säätiöksi ja saa uuden nimen CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation.

Presidentti, rauhannobelisti Martti Ahtisaari perusti CMI:n 21 vuotta sitten. Nyt Taalaksesta tulee noin sadan ihmisen esimies kansainvälisesti keskisuureen rauhanvälitysjärjestöön, jolla on noin kymmenen miljoonan euron liikevaihto. Kybersuurlähettilään saappaista ei ole haittaa, kun CMI on juuri päättänyt nostaa digitaalisesti tehtävän rauhantyön ja sen kehittämisen tekemisensä kärkeen.

”Kyberasiat ovat herkistäneet digitaalisuudelle”, Taalas vertaa.

Ja etätyötä ulkoministeriössäkin on koronapandemian takia tehty.

Huhtikuussa Taalas on Roomassa, ja haastattelua tehdään Teamsissa. Oikeastaan Taalas on lomalla, mutta hänen perheensä asuu Roomassa. Tämä johtuu siitä, että Taalas oli Suomen Rooman-suurlähettiläs vuosina 2015–2019. Sitä ennen hän työskenteli YK-edustustossa New Yorkissa.

Uusi työ edellyttää Suomessa oleskelua, varsinkin aluksi.

”Digitaalisesti toimiminen on helppoa silloin, kun osapuolet ovat valmiiksi tuttuja. Mutta uuden aloittaminen on vaikeampaa.”

YK on julkaissut digitaalista sovittelutyötä tekeville kokonaisen työkalupakin ja ohjeistuksen. Elokuussa CMI palkkasi projektipäällikön, jonka tehtävänä on kehittää digitaalisten työkalujen käyttöä – näitä työkaluja kutsutaan rauhanteknologiaksi.

”Suomi on kansainvälisesti erinomaisessa asemassa edistämään teknologioiden käyttöä. Meillä on poikkeuksellisen toimiva hallinnon ja yksityisen sektorin yhteistyö ja omaa teollisuutta.”

Rauhanteknologia ei ole niin taianomaista kuin miltä se saattaa kuulostaa. YK:n työkalupakissa kuvaillaan erilaisia tiedonkeruu-, erittely-, ja analytiikkaohjelmistoja. Yllättävimpiä ovat ehkä lohkoketjuteknologia, tietoturvalliset sähköpostipalvelut ja virtuaalisen todellisuuden hyödyntäminen.

Mutta ei pidä erehtyä luulemaan, että digitaalinen diplomatia ja rauhantyö olisivat välineurheilua.

Janne Taalas kertoo esimerkin omasta väitöskirjastaan. Se on kuulemma ”ainakin 30 vuotta vanha”.

”Tein väitöskirjani 1940- ja 1950-lukujen Eurooppa-neuvotteluista. Siihen aikaan tärkeässä roolissa oli mies nimeltä Jean Monnet. Hän ei ollut mikään literaatti eli lukenut kaveri tai kova kirjoittamaan, mutta hän oli ahkera puhelimen käyttäjä. Kun hän halusi jotain, hän otti kontaktia soittamalla, mikä oli neuvotteluissa vielä aika uutta.”

”Monnetin puhelimen käyttö muodostui Euroopan yhdentymisen kannalta mullistavaksi.”

Kun Taalas aloitti ulkoministeriössä vuonna 1997, kännykät olivat vielä maailmalla melko uusi juttu. Suomalaiset neuvottelijat saattoivat kaivaa laukustaan kenkäpuhelimen, ja asiat hoituivat puhelulla heti.

”Ja nyt me keskustelemme Whatsappin käytöstä, mutta silti presidentti Sauli Niinistö vastikään puhui Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa puhelimessa. Olisiko Niinistön delikaattia asiaa voinut hoitaa twiittiä lähettämällä, tuskin?”

Samalla ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) vieraili jo toista kertaa EU:n toimeksiannosta sisällissodan raatelemassa Tigrayssa Etiopiassa. Niitä tapaamisia ei olisi voinut korvata jollain webinaarilla, Taalas sanoo.

Ihmisten kohtaamista on ylipäätään ehkä mahdoton korvata. Eikä ole tarkoituskaan, vaan myös vanhat neuvottelukeinot ovat edelleen käytössä. Uudet teknologiat täydentävät valikoimaa, ja joka tilanteeseen pitää valita se tilanteen ja tavoitteen kannalta sopivin.

Seuraa toinen esimerkki, nyt Afganistanista.

”Afganistanin valtiovarainministeri ei vaikuttanut ollenkaan helposti lähestyttävältä tyypiltä. Mutta autoilusta puhuminen rikkoi jään. Lopulta hän lupasi viedä minut ajelulle ympäri Afganistania sitten, kun rauha on saavutettu.”

Valtiovarainministeri ei olisi ehkä kokenut oloaan rennoksi Teams-kokouksessa. Joidenkin kanssa tuloksia syntyy sillä, että menee luo ja kuuntelee.

Suomen kybersuurlähettiläs ja CMI:n uusi toimitusjohtaja Janne Taalas Roomassa, jossa hänen vaimonsa ja kaksi aikuista lastaan asuvat.­

Saman periaatteen Janne Taalas näkee tärkeimpänä CMI:n työskentelyssä.

”New Yorkissa tapasin paljon ihmisiä vartijoista korkeisiin diplomaatteihin, joihin presidentti Ahtisaari oli tehnyt valtavan vaikutuksen sillä, että kohtasi ihmiset ihmisinä ilman hierarkioita. Voi tuntua arkiselta suomalaiselle, mutta maailmalla se ei ole niin tavallista.”

Ääneen hiipii innostus.

”Tuo kohtaamisen taito on Ahtisaaren perintö. Me yritämme kohdata ihmisen, kuulla hänen ongelmansa ja jeesata sen ratkaisemisessa.”

CMI on itsenäinen, yksityinen toimija. Se ei valitse puolta. Omat, pohjoismaiset ja eurooppalaiset arvot pidetään tietenkin mielessä ja toimitaan niiden pohjalta. Mutta omia ratkaisuja ei pidä tyrkyttää.

”Meidän tehtävämme ei ole viedä omia juttujamme siinä hengessä, että meilläkin oli tällainen ongelma 20 vuotta sitten ja me ratkaisimme sen näin. Tehtävämme on mennä ihmisten ehdoilla ja etsiä ratkaisuja heidän ongelmiinsa, heidän kanssaan.”

CMI on kansainvälisesti tunnetumpi kuin Suomessa. Mutta Suomi ei oikeastaan ole CMI:n toiminta-aluetta vaan sen kotipaikka. Organisaatio ei juuri näy otsikoissa lopetetuista sodista ja solmituista rauhansopimuksista, mutta työ on paljon muutakin.

”CMI:n ja Ahtisaaren visio siitä, että kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa, on oikeasti aika kova väite. Mutta se on totta. Ei sellaista konfliktia olekaan, ettei aina jotain voisi lievittää. Esimerkiksi että naisia ei ahdisteltaisi. Tai että alueen lapset pääsisivät kouluun.”

Mutta miten se remonttimiesten viemä 4g-yhteys Afganistanin neuvotteluissa vuonna 2020 ratkaistiin? Yksinkertaisesti siten, että Janne Taalas lähti kiireesti toiseen paikkaan vetämään neuvottelua.

Kuluvalla viikolla kävi myös ilmi, että Yhdysvallat ja Nato ovat vetämässä joukkonsa Afganistanista syyskuuhun mennessä. Ehkä pian Afganistanin valtiovarainministeri lunastaa lupauksensa ja vie CMI:n toimitusjohtajan ajelulle.

Näitä sovelluksia Janne Taalas käyttää ahkerimmin

Word. ”Se auki ihan koko ajan.”

Sähköposti. ”Olen boomer. Eikös boomerin tunnusmerkki ole se, ettei Instagram-tiliä ole.”

Lehtien sovellukset. ”New York Times ja Financial Times. Vaimoni kuulemma kaipaa paperilehden rapinaa, mutta nautin kun saan selattua ne niin kätevästi ja nopeasti ipadilta.”

Whatsapp. ”Perhekeskustelut ovat edelleen Whatsappissa.”

Signal. ”Ammatilliset keskustelut ovat siirtyneet oikeastaan kokonaan tänne.”