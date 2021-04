Opiskelijalehden toimittajia uhkaa kolmen vuoden vankeus Venäjällä: ”Ajattelin, että Doxa on vain pieni media”, tukikampanjan jäsen sanoo

Venäjällä vallanpitäjät panevat jäljellä olevaa riippumatonta mediaa kuriin. Nyt kohteena on opiskelijalehti Doxa, jonka mielenosoituksen alla julkaisema video kannusti viranomaisten mukaan alaikäisiä laittomuuksiin eli osallistumaan Aleksei Navalnyitä tukevaan mielenosoitukseen.

Moskova

On perjantain alkuiltapäivä, eikä moskovalainen Nastja Jakubovskaja ole nukkunut keskiviikkoaamun jälkeen kuin neljä tuntia.

Silloin poliisit tekivät kotietsinnän ylioppilaslehti Doxan toimitukseen Moskovan keskustassa sekä neljän johtavan toimittajan ja näiden vanhempien luo. Samalla kiinniotetut toimittajat ovat nyt käytännössä kotiarestissa, sillä viranomaisten mukaan lehden tammikuussa julkaisema video rikkoi lakia.

Jakubovskaja oli jättänyt Doxan johtavan käsittelijän tehtävän kahta viikkoa aiemmin, ”mutta siitä tulikin vain lyhyt loma”. Hän palasi heti keskiviikkona auttamaan tukikampanjan hallinnoinnissa.

”Nyt on vähän kaoottista. Moni haluaa auttaa, mutta meidän pitää organisoida, ettei tehdä turhaa tai moninkertaista työtä”, hän sanoo moskovalaisessa kahvilassa, jossa hän on valmistautumassa Doxan etäkokoukseen.

Ylioppilaslehti Doxan toimittaja Nastja Jakubovskaja (oik.) seuraa, kun Arina Istomina (vas.) lukee juttua kollegoiden kohtelusta.­

Venäjän viranomaisten kohteena ovat nyt jäljellä olevat riippumattomat viestimet.

Toissa viikolla poliisi teki kotietsinnän tunnetun tutkivan toimittajan Roman Aninin luona ja vei tämän kuulusteluihin. Aiemmin Novaja Gazetassa työskennellyt Anin johtaa nykyisin tutkivaan journalismiin keskittyvää iStories-sivustoa.

Viime kuussa Novaja Gazetan toimitus kertoi toimitukseensa kohdistuneesta kaasuiskusta, jota viranomaiset eivät olleet kovin innostuneita tutkimaan. Helmikuussa taas oikeusjournalismiin keskittyvän Mediazonan päätoimittaja Sergei Smirnov passitettiin yli kahden viikon vankeuteen twiitin jakamisesta.

Nyt vuorossa on vuonna 2017 perustettu ylioppilaslehti Doxa. Se oli alkuun arvostetun Talouskorkeakoulun opiskelijalehti, mutta yliopisto katkaisi välinsä siihen kesän 2019 mielenosoitusaallon jälkeen. Doxa tuki silloin kiinniotettuja ja vangittuja opiskelijoita äänekkäästi.

Nastja Jakubovskaja (toinen oik.) odotti keskiviikkoiltana yhdessä kiinniotettujen Doxan toimittajien kollegoiden ja tukijoiden kanssa Basmannyin oikeustalolla tietoja vangitsemisoikeudenkäynnistä.­

Doxan toimituskunnan jäsen Natalia Tyškevitš tervehti kannattajiaan keskiviikkoiltana heti vangitsemisoikeudenkäynnin jälkeen oikeustalolla Moskovan keskustassa.­

Venäjällä internet on ollut pitkään verrattain vapaa, minkä vuoksi sinne on syntynyt paljon kriittistä journalismia vaihtoehtona vallanpitäjien kontrolloimalle televisiolle. Varsinkin nuoret saavat tietonsa pääosin internetistä.

Vallanpitäjät ovat kuitenkin tiukentaneet viime aikoina selvästi otettaan internetistä. Liberaalin median kohtelu alkoi myös tiukentua oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin palattua tammikuussa Venäjälle, R.Politik-ajatushautomon johtaja Tatjana Stanovaja arvioi.

Hän sanoi jo helmikuussa HS:n haastattelussa, että median suhteen voi odottaa ”ikäviä uutisia”.

”He yrittävät kontrolloida internetiä ja sosiaalista mediaa aiempaa tiukemmin käyttämällä joulukuussa säädettyjä uusia lakeja. He yrittävät kontrolloida, miten opposition narratiivi leviää internetissä”, Stanovaja sanoi.

Doxa on opiskelijalehti, jonka pääaiheita ovat erilaiset opiskelijoiden ongelmat ja yliopistopolitiikka. Mielenosoituksissa on käynyt paljon opiskelijoita, joten se on käsitellyt myös niitä.

Kesällä 2019 Talousyliopisto päätyi mielenosoitusten keskiöön, kun sen opiskelijaa Jegor Žukovia syytettiin mellakoinnista. Sen jälkeen toimituksessa alettiin miettiä turvallisuusasioita aiempaa enemmän.

”Ajattelin, että Doxa on vain pieni media, liian pieni. Jotkut toimittajat eivät edes pidä Doxan toimittajia kollegoina, vaan lapsina. Toivoin aina, että se auttaisi, mutta ei se auttanut”, Jakubovskaja sanoo.

Tammikuussa ennen ensimmäistä Navalnyi-mielenosoitusta Doxa julkaisi videon, jossa rohkaistiin mielipiteen ilmaisuun ja muistutettiin, etteivät yliopistot voi lain mukaan erottaa mielenosoituksiin osallistuneita opiskelijoita.

Venäjän viestintävirasto vaati videon poistamista, mihin Doxa suostui. Nyt vakaviin rikoksiin keskittyvä Tutkintakomitea sanoo sen rohkaisseen alaikäisiä luvattomaan mielenosoitukseen. Perusteena tällä lainkohdalle on se, että Venäjällä moni aloittaa yliopiston 17-vuotiaana.

Doxa kiistää kehottaneensa ketään laittomuuksiin ja vain todenneensa, ettei mielipiteen kertomista pidä pelätä.

Rikosepäily on vakava. Siitä voi saada jopa kolmen vuoden vankeustuomiot. Jakubovskaja sanoo ymmärtäneensä tilanteen kiiruhtaessaan Tutkintakomitean rakennukselle keskiviikkona. Sieltä tukijat siirtyivät oikeustalolle, jossa vangitsemisoikeudenkäynti oli.

”Se oli pitkä päivä. Seisoimme ulkona 10 tuntia.”

Yksi Doxan kiinniotetuista toimittajista on Alla Gutnikova, jota HS haastatteli helmikuussa. Silloin Gutnikova sanoi, että Neuvostoliitossa eläneet muistavat, kuinka ikävissä tilanteissa jäi yksin, joten on parempi olla hiljaa. Nuorille taas äänekkyys tuo turvaa.

”Tiedän olevani osa Doxaa. Jos jotain tapahtuu, tiedän etteivät ihmiset siellä ole hiljaa. En jää yksin”, Gutnikova sanoi.

Jakubovskaja nyökkää.

”Hän toisti sen keskiviikkona oikeustalolla.”

Ylioppilaslehti Doxan toimittaja Alla Gutnikova puhui toimittajille oikeustalolla keskiviikkoiltana. Oikeus ei määrännyt häntä odottamaan oikeudenkäyntiä virallisessa kotiarestissa, mutta kielsi liikkumisen 00.00–23.59.­

Doxa jatkaa toimintaansa verkkolehtenä. Sen rinnalla Jakubovskaja kumppaneineen miettii kollegoiden ja näiden perheiden auttamista ja tukemista. Siinä on omat haasteensa, chatissa asiasta keskustelee 200 ihmistä.

”Doxa on tottunut toimimaan hätätilassa. Kun kaikki kaatuu ja ympärillä palaa, on toimittava nopeasti ja tehtävä paljon. Ihmiset unohtavat silloin pitää huolta itsestään”, Jakubovskaja sanoo.

”Tämä on kuitenkin pitkä juoksu.”