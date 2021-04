Lentoasemilla näkyi tunteikkaita kohtaamisia, kun ihmiset tapasivat toisiaan pitkästä aikaa.

Sadat australialaiset tarttuvat tilaisuuteen maanantaina, kun matkustusrajoitteet poistuivat Australian ja Uuden-Seelannin väliltä ensimmäistä kertaa vuoteen. Australian ja Uuden-Seelannin ”matkustuskupla” tarkoittaa sitä, ettei maiden välillä matkustavien tarvitse enää jäädä karanteeniin.

”Kupla on merkittävä askel Uuden-Seelannin jälleenyhdistymisessä maailman kanssa, ja meidän on on syytä olla tästä hetkestä hyvin, hyvin ylpeitä”, sanoi Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern toimittajille maan pääkaupungissa Wellingtonissa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Wellingtonin lentoasemalla nähtiin maanantaina tunteikkaita kohtaamisia, kun karanteeniton matkustus sallittiin Australian ja Uuden-Seelannin välillä ensimmäistä kertaa yli vuoteen.­

Valtaosa Australian osavaltioista on sallinut karanteenittoman matkustamisen Uuden-Seelannin asukkaille jo viime vuoden lopusta alkaen, mutta Uusi-Seelanti on tähän saakka asettanut maahan saapuvat australialaiset karanteeniin.

Ardernin mukaan Australian pääministeri Scott Morrison aikoo juhlistaa matkustusvapauden alkamista vierailemalla Uudessa-Seelannissa lähitulevaisuudessa. Australian ulkoministeri Marise Payne matkustaa Uuteen-Seelantiin jo keskiviikkona.

Uuden-Seelannin pääkaupungin Wellingtonin lentoasemalla odotettiin sukulaisia vierailulle Australian Sydneystä maanantaina.­

Tv-kuvissa Wellingtonin lentoasemalla näkyi tunteikkaita kohtaamisia, kun perheet tapasivat toisiaan pitkän eron jälkeen. Wellingtoniin saapuvia matkustajia toivotettiin tervetulleiksi ”Welcome Whanau” -kylteillä. Whanau on maorin kieltä ja tarkoittaa sukulaisia. Australiassa Aucklandin lentoasemalla kuoro lauloi juhlan merkiksi, kun pitkään erossa olleet ihmiset halasivat ja suukottelivat toisiaan.

”En ole jännittänyt tätä, en ole odottanut, en ole suunnitellut mitään, koska olen vain ajatellut, ettei tämä tule koskaan tapahtumaan”, sanoi Uudesta-Seelannista Australiaan matkustanut Michelle Rafferty Sydneyn lentoasemalla Reutersin mukaan.

Matkustuskupla moninkertaistaa lentojen määrän maiden välillä.

Matkustajat etenivät lähtöselvitykseen matkalla Uuteen-Seelantiin Sydneyn lentoasemalla maanantaina.­

Rajan avautumisesta huolimatta Australian ja Uuden-Seelannin johtajat varoittivat, että matkustajien kannattaa varautua häiriöihin ja mahdollisiin uusiin rajoitteisiin tartuntatilanteen mukaan. Viranomaiset ovat sanoneet, että karanteenitonta matkustamista arvioidaan jatkuvasti.

Ardernin ja Morrisonin mukaan on mahdollista, että matkustuskuplaa laajennetaan myös muihin maihin Tyynenmeren alueella, kunhan tartunnat vähenevät.

Ennen pandemiaa Uudessa-Seelannissa vieraili vuosittain noin 1,5 miljoonaa australialaista, mikä oli 40 prosenttia kaikista maahan saapuvista matkustajista. Yli puoli miljoonaa uusiseelantilaista asuu Australiassa.

Molemmat maat käytännössä sulkivat rajansa ulkomaalaisilta runsas vuosi sitten, minkä ansiosta koronatartuntojen määrät ovat pysyneet melko pieninä verrattuna moniin muihin maihin.

Maanantaina avattu kahdenvälinen matkustuskupla ei koske muuta kansainvälistä matkailua Australiaan ja Uuteen-Seelantiin. Muista maista saapuvat joutuvat kahden viikon omakustanteiseen hotellikaranteeniin.

Australiassa on todettu pandemian alettua noin 30 000 koronavirustartuntaa ja 910 koronaan liittyvää kuolemaa. Uudessa-Seelannissa on ollut vain noin 2 200 tartuntatapausta ja 26 kuolemaa.