Saksan vihreät valitsivat liittokansleriehdokkaansa tilanteessa, jossa vastassa oleva valtapuolue rämpii historiallisissa ongelmissa.

Berliini

Saksan vihreät suuntaavat syksyn liittopäivävaaleihin Annalena Baerbockin, 40, johdolla.

Vihreät ilmoitti maanantaina valinneensa Baerbockin melko odotetusti liittokansleriehdokkaakseen. Toinen vaihtoehto oli puheenjohtajuuden Baerbockin kanssa vuodesta 2018 asti jakanut Robert Habeck, 51.

”Nyt tarvitaan rohkeutta tehdä muutoksia”, Baerbock sanoi tiedotustilaisuudessa ehdokkuutensa julkistuksen jälkeen.

Hän sanoi haluavansa tuoda esiin parhaan, mikä Saksassa piilee. Hän muistutti, että niin polkupyörä kuin yksi koronarokotteista on keksitty Saksassa.

”Minä asetun ehdolle uudistusten takia. Haluan tehdä politiikkaa, joka katsoo eteenpäin ja kuuntelee ihmisiä.”

Juuri samaan aikaan vihreiden valinnan kanssa ainoa gallupeissa vihreiden edellä oleva ryhmä, Saksan konservatiivinen unioni CDU/CSU on vajonnut syvään sisäiseen riitaan, jonka jäljet voivat olla pitkät.

Vihreät paistattelee nyt vakaana järjestyksen puolueena – ja puhuu tulevaisuudesta, eikä selvittele välejään.

Vaaleihin on yli viisi kuukautta aikaa, joten asetelmat voivat kääntyä vielä monta kertaa. On mahdollista, että syksyllä poliittisen uransa päättävän liittokansleri Angela Merkelin, 66, seuraaja on vihreiden Baerbock.

Baerbock ja Habeck esittelivät maaliskuussa 137-sivuisen ehdotukseksi vaaliohjelmaksi, johon puolueen jäsenet voivat parhaillaan lähettää muutosehdotuksiaan. Ohjelma hyväksytään kesäkuussa.

Esityksessä vaaditaan energiavallankumousta, jossa fossiilisista polttoaineista luovutaan kaikkialla. Käännettä on tarkoitus vauhdittaa mittavalla verouudistuksella. ”Ilmasto” mainitaan vaaliohjelmassa 184 kertaa, ja se on läpileikkaava teema kaikessa politiikassa.

Vihreät haluaa vuosikymmenen aikana 50 miljardin euron edestä julkisia investointeja muun muassa liikenteeseen ja kaupunkirakenteeseen. Suuria vaaliteemoja vihreillä ovat myös digitalisaatio ja koulutus.

Suhteessa Venäjään vihreät vaatii nykyistä tiukempaa politiikkaa ja muun muassa Nordstream 2 -putkihankkeen keskeyttämistä.

Baerbockilla ei ole hallituskokemusta. Hänen taitojaan, sitkeyttään ja päättäväisyyttä kehutaan paljon. Ennen kansanedustajuuttaan hän on työskennellyt muun muassa toimittajana ja europarlamentaarikon avustajana.

Syksyllä 2017 Saksan edellisten liittopäivävaalien tulos oli sen verran tiukka, että CDU/CSU neuvotteli hallitusvaihtoehdosta vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n kanssa ennen kuin muodosti hallituksen sosiaalidemokraattien kanssa.

Baerbock oli mukana neuvotteluissa, ja joidenkin raporttien mukaan hän teki tiukkana ja osaavana neuvottelijana vaikutuksen moniin, mukaan lukien Merkeliin.

Liittokansleri Angela Merkel ja Annalena Baerbock Saksan liittopäivillä tammikuussa 2020.­

Saksan vihreiden puheenjohtajat Annalena Baerbock ja Robert Habeck esittelivät puolueen vaaliohjelmaa Berliinissä 19. maaliskuuta.­

Baerbock on syntynyt Hannoverissa ja kasvanut maatilalla insinööri-isän ja sosiaalikasvattajaäidin perheessä.

Hän on opiskellut valtio-oppia ja kansainvälistä oikeutta Hannoverissa ja London School of Economyssa. Nuorena hän on voittanut kolme kertaa pronssia trampoliinivoimistelun Saksan-mestaruuskisoissa.

Vuodesta 2013 asti hän on ollut edustajana Saksan liittopäivillä. Hän asuu Brandenburgissa miehensä ja vuosina 2011 ja 2015 syntyneiden tyttäriensä kanssa.

Naistenpäivänä Baerbock nimesi esikuvakseen kansainvälisen uran tehneen sveitsiläisen huippujuristin Carla Del Ponten.

Saksan vihreät ovat perinteisesti jakautuneet ”realoihin” ja ”fundeihin” eli maltilisempiin realisteihin ja tiukempiin fundamentalisteihin. Sekä Baerbock että Habeck ovat ”realoja”, ja heidän johdollaan vihreiden kannatus on vahvistunut.

Vihreiden kannatus on vahvistunut yhdeksistä paikallisvaaleista kahdeksissa vuoden 2018 jälkeen, jolloin he aloittivat puheenjohtajina.

Vuoden 2019 eurovaalit oli yksi vedenjakaja, jossa vihreiden saama menestys lujitti puolueen asemaa. Kannatus kaksinkertaistui vuoden 2014 EU-vaaleista 20,5 prosenttiin.

Vaalivoittoja puolue on saanut myös tänä keväänä järjestetyissä osavaltiovaaleissa Baden-Württembergissä ja Rheinland-Pfalzissa.