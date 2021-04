Michiganin kuvernööri Gretchen Whitmer on erimielinen presidentti Joe Bidenin hallinnon kanssa siitä, miten paheneva epidemiatilanne osavaltiossa saataisiin kuriin. Whitmer haluaisi enemmän rokotteita, Bidenin hallinto taas tiukempia sulkutoimia.

Yhdysvalloissa Michiganin osavaltiossa 2–4-vuotiaiden tulee ensi viikosta alkaen käyttää maskia kokoontumisissa.

Taaperoiden maskisuositus annettiin osavaltion huonon koronavirustilanteen johdosta. Viimeisen seitsemän päivän osalta Michiganin koronatartuntojen ilmaantuvuus on Yhdysvaltojen kärkeä, kertoo sanomalehti The New York Timesin koronaseuranta.

Viimeisen viikon aikana osavaltiossa on todettu 76 koronavirustartuntaa 100 000 asukasta kohden, mikä on selvästi enemmän kuin seuraavina tulevissa Rhode Islandin ja New Jerseyn osavaltioissa, joissa molemmissa vastaava luku on 41.

Koronaviruksen aiheuttamien kuolemien ilmaantuvuus on Michiganissa Yhdysvaltojen kärkeä luvulla 0,53. Seuraavina tulevissa New Jerseyssä ja Delawaressa kuolemien ilmaantuvuusluku on 0,44 ja 0,35. Huonon koronatilanteen arvellaan johtuvan muun muassa koronaviruksen herkästi tarttuvasta brittivariantista, jota on Michiganissa paljon.

Michiganin terveysviranomaiset kertoivat uusista rajoitustoimista perjantaina ja ne astuvat voimaan kuukaudeksi ensi viikon maanantaina 26. huhtikuuta. Uuden maskisuosituksen mukaan taaperoiden tulee käyttää maskia hoitopaikoissa ja leireillä. Aiemmin maskisuositus koski aikuisten lisäksi yli 5-vuotiaita lapsia.

Uusi maskisuositus sai aikaan reaktioita niin puolesta kuin vastaan.

Tartuntatautiasiantuntija Peter Gulick Michiganin osavaltionyliopistosta arvioi Bridge Michigan -medialle, etteivät maskit taaperoilla ole käytännöllisiä, vaikka ne tuovatkin lisää suojaa koronavirusta vastaan.

”Luulen, että kuvernööri yrittää ottaa kaiken huomioon [koronaviruksen leviämisen ehkäisyssä]. Hän ei halua sulkea yhteiskuntaa uudelleen, joten hän yrittää muita keinoja tilanteen parantamiseksi”, Gulick kertoi medialle.

Epidemiologi Emily Martin Michiganin yliopistosta puolestaan totesi medialle, että lapset ottavat vaikutteita ihmisiltä ympärillään.

”Jos normalisoimme maskit heille, en usko sen olevan huono idea ollenkaan”, sanoi Martin.

Kasvomaskeihin sonnustautuneet ihmiset menossa ravintolaan Michiganin Ann Arborissa 4. huhtikuuta.­

Michiganin osavaltion kuvernööri, demokraattipuolueen edustaja Gretchen Whitmer joutui presidentti Joe Bidenin hallinnon hampaisiin viime viikolla koronaviruksen torjuntaan liittyvien erimielisyyksien vuoksi.

Whitmer haluaisi Michiganille lisää rokotteita epidemian torjuntaan, Bidenin hallinto puolestaan uskoo osavaltion tilanteen helpottavan tiukemmilla sulkutoimilla, kertoo The New York Times.

Whitmer haluaa kuitenkin välttää yhteiskunnan sulkemista ja on vedonnut enemmän jokaisen henkilökohtaiseen vastuuseen epidemian taltuttamisessa. Taustalla vaikuttavat muun muassa viime vuoden rajuista suluista aiheutuneet mielenosoitukset sekä ensi vuonna häämöttävät kuvernöörin vaalit.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Whitmer on presidentin hallinnon hampaissa. Whitmer oli useasti myös Bidenin edeltäjän, Donald Trumpin vihanpurkausten kohteena. Trump puolestaan arvosteli Whitmeriä liian tiukoista rajoituksista.

Viime vuoden lokakuussa useita ihmisiä pidätettiin epäiltynä Whitmerin sieppauksen valmistelusta. Sieppauksen lisäksi epäillyt olivat suunnitelleet pitävänsä Whitmerille oikeudenkäynnin ”maanpetoksesta”, jolla viitattiin Whitmerin viime keväänä määräämiin tiukkoihin rajoituksiin.