Turkin valtion edustajat hyödyntävät viisumivapaita erikoispasseja jäädäkseen Eurooppaan.

Turkin hallitus laajensi maanantaina tutkintaa, jossa selvitetään, mitä tapahtui 43:lle viime marraskuussa Saksaan erikoispassilla matkustaneelle Turkin edustajalle. Heidän epäillään jääneen Eurooppaan.

Asiasta uutisoi uutistoimisto AFP, jonka mukaan passiskandaali on hallinnut Turkin paikallismedioiden otsikoita viime marraskuusta alkaen. Tuolloin Turkki lähetti kymmeniä valtion edustajia Saksaan saksalaisviranomaisten koordinoimaan ilmastotyöpajaan.

Työpajan nimi oli ”Ei tuhlata meidän tulevaisuuttamme”, kertoo turkkilainen Hürriyet Daily News -media. Siihen osallistui 45 Turkin edustajaa. Heillä oli käytössään niin kutsutut harmaat passit, joita myönnetään valtiota ulkomailla edustaville ihmisille. Ne mahdollistavat viisumivapaan matkustamisen moniin maihin.

Ongelmat alkoivat työpajan loputtua, kun ainoastaan kaksi Turkin edustajaa palasi Turkkiin.

Epäillysti Saksaan jääneet Turkin edustajat lähtivät matkaan Itä-Turkissa sijaitsevan Malatyan maakunnan alueelta. Viime viikolla Turkin sisäministeriö erotti skandaalin vuoksi Malatyan varakuvernöörin, kaksi viranomaista ja väestö- ja kansalaisasioiden paikallisjohtajan.

Hürriyet Daily News uutisoi, että paikalliset pormestarit kertoivat etsivänsä kadonneita. Akçakirazin pormestari Sabahattin Kaya kutsui Turkista pakenevia ihmisiä ”taakaksi”.

Passihuijauksessa on ilmeisesti kyse laajemmasta ilmiöstä. Esimerkiksi HaberTurk-verkkosivulla kerrotaan, että Itä-Turkissa sijaitsevassa Bingolin osavaltiossa ihmiset maksavat 6 000 euroa valtion edustajan passista, jonka avulla he pääsevät Saksaan. Lähteen mukaan ainakin 450–500 ihmistä on käyttänyt erikoispassia päästäkseen pysyvästi Eurooppaan.

Maanantaina Turkin sisäministeriö tiedotti, että tutkintoja laajennetaan koskemaan kuutta uutta aluetta. Alueilta on Turkin sisäministeriön mukaan lähetetty erikoispassilla matkustavia valtion edustajia Eurooppaan ”folk-tanssiesityksiin, kulttuurikiertueille ja nuoriso-ohjelmiin”, uutisoi AFP.

Lounais-Turkin Yeşilovan pormestari Mümtaz Şenel on kertonut, että 387:stä Roomaan lähetetystä valtion edustajasta 23 ei ole palauttanut erikoispassiaan. Şenelin mukaan asia tapahtui jo vuonna 2018, ennen kuin hän oli noussut pormestariksi. Asiasta kerrotaan Anka News Agencyn julkaisemalla videolla.

Turkin sisäministeriö on väliaikaisesti lakannut myöntämästä harmaita passeja sellaisille ulkomaantehtäviin määrätyille ihmisille, jotka eivät ole julkisen puolen työntekijöitä. Valtion tutkinnan kohteena on sekä valtapuoluetta että pääoppositiopuoluetta edustavia paikallisjohtajia.