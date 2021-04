Ruotsalainen ilmastoaktivisti lahjoitti säätiöstään satatuhatta euroa hankkeelle, joka vie rokotteita kaikkein köyhimpiin maihin.

Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg kehottaa hallituksia ja rokotteiden kehittäjiä puuttumaan epätasa-arvoisuuteen rokotteiden jaossa, jotta köyhien maiden riskiryhmäläisiä ei unohdettaisi. 18-vuotias Thunberg lahjoitti myös säätiönsä varoista satatuhatta euroa Covax-hankkeeseen, joka pyrkii rokotejaon globaaliin tasa-arvoon.

”Kansainvälisen yhteisön pitää puuttua enemmän rokotusten epätasa-arvoisuuden tragediaan”, Thunberg sanoi maanantaina uutistoimisto AFP:n mukaan. ”Aivan kuten ilmastokriisissä, meidän täytyy auttaa ensin heitä, jotka ovat kaikkein haavoittuvaisempia.”

Maailman terveysjärjestön WHO:n alaisuudessa toimiva Covax-hanke pyrkii varmistamaan, että 92 maailman köyhintä maata saa käyttöönsä koronarokotteita. Kustannuksista vastaavat ulkopuoliset rahoittajat.

Covax on jo jakanut yli 39 miljoonaa rokotetta. Tavoitteena on rokottaa kolmannes kaikkein köyhimpien maiden ihmisistä tämän vuoden loppuun mennessä.

Tähän mennessä maailmassa on annettu jo 900 miljoonaa rokotetta koronavirustartuntoja vastaan. Näistä noin 48 prosenttia on jaettu korkean tulotason maissa, joissa asuu vain 16 prosenttia maailman väestöstä. Vain 0,2 prosenttia on jaettu matalimman tulotason 29 maassa, joissa asuu noin yhdeksän prosenttia maailman väestöstä.

Torstaina Covax käynnisti rahoituskampanjan, jossa se pyytää rahoittajilta kaksi miljardia dollaria koronarokotteisiin. Tästä summasta 400 miljoonaa dollaria saatiin kokoon jo torstaina.

”On täysin epäeettistä, että korkean tulotason maat rokottavat nyt nuoria ja terveitä ihmisiä, jos tämä tapahtuu köyhempien maiden riskiryhmien kustannuksella”, Thunberg sanoi etäyhteydellä järjestetyssä konferenssissa AFP:n mukaan.

Thunberg nousi maailmanlaajuiseen kuuluisuuteen, kun hän käynnisti 15-vuotiaana koululakon herättääkseen huomiota ilmastokriisiin. Hän osoitti mieltään joka perjantai Ruotsin parlamentin edessä Tukholmassa. Thunbergin aktivismi sai maailmanlaajuista huomiota.

Thunberg sanoi, että hän ei kannata rikkaiden maiden nuorten ihmisten rokotelakkoa, eli kieltäytymistä rokotteista sen vuoksi, että maailmanlaajuisesti rokotteiden jakaminen on epätasa-arvoista.

”Tämä ei ole yksilöiden aiheuttaman ongelma. Kyseessä on ongelma, jonka ratkaiseminen on kansainvälisen yhteisön, hallitusten ja rokotteiden kehittäjien tehtävä”, Thunberg sanoi toimittajille.

”Jos kannustaisi yksilöitä olemaan ottamatta rokotteen, se välittäisi täysin väärän viestin.”

Joulukuussa 2019 Kiinasta levinnyt koronaviruspandemia on tappanut tähän mennessä yli kolme miljoona ihmistä maailmassa. Asiantuntijoiden mukaan uusi virus levisi todennäköisesti villieläimistä jonkun välittäjäeläimen kautta ihmisiin. On arveltu, että Kiinan villieläintorit ovat edistäneet viruksen leviämistä ihmisiin.

”Todennäköisesti koemme useammin ja tuhoisampia pandemioita, ellemme radikaalisti muuta elintapojamme ja sitä, miten kohtelemme luontoa”, Thunberg sanoi.