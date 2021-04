Nyt tai ei koskaan. Sillä mielellä tuomiota Yhdysvalloissa odotetaan, kirjoittaa HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner.

Minneapolis

Yhdysvalloissa on tuhansia samanlaisia risteyksiä, mutta tämä on se, jossa George Floyd kuoli. Alle vuosi sitten hän meni ostamaan tupakkaa kulmakioskista. Nyt risteys on nimetty hänen mukaansa. Floydin tutuksi käyneet kasvot seuraavat risteystä kuvista kaikkialta.

On kylmä maanantai-ilta. Aukiolle kävelevällä pariskunnalla on kukkakimppu mukanaan. Toimittaja puhuu kameralle. Huomioliiveihin pukeutuneet päivystävät papit juttelevat keskenään.

Mitähän Floyd, tavallinen köyhyydestä ja huumeriippuvuudesta kärsinyt amerikkalaismies, tästä kaikesta ajattelisi?

Toisaalla samassa kaupungissa kaksitoista kansalaista on juuri vetäytynyt hotelliin miettimään, mitä tehdä Derek Chauvinille. Hän on entinen poliisi, jota syytetään Floydin kuolemasta. Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ovat nähneet videon, jossa Chauvin painaa apua pyytävän ja kivusta huutavan Floydin niskaa lähes yhdeksän minuutin ajan.

Mutta miljoonat ihmiset eivät päätä, onko Chauvin syyllinen Floydin kuolemaan. Siitä päättää kaksitoista ihmistä, valamiehistö, joka on kuunnellut syyttäjien ja puolustuksen versiot tapahtumista ja sovittelee nyt mielipiteitään yhteen.

Minneapolis odottaa heidän päätöstään. Yhdysvallat odottaa heidän päätöstään. Sitä odotetaan ympäri maailman.

Lähellä asuva Priscilla Gandy on tullut oikeudenkäynnin loppupuheenvuorojen jälkeen surmapaikalle neljän tyttärensä kanssa. Viime viikkoina oikeudenkäynti on pyörinyt koko ajan perheen arjen taustalla.

Kaikki viisi ovat sitä mieltä, että Chauvin kuuluu telkien taakse. Jos tekee rikoksen, siitä pitää saada rangaistus, he ajattelevat.

Mitä jos sitä ei tule?

”Siitä tulee pahinta tähän mennessä. On niin paljon tunteita”, 19-vuotias Lanaya McClellan sanoo.

”Paljon vihaisia ihmisiä.”

Oikeustalon edustalla tuoksuu pikkukaupungin Toyota Corollalta. Mellakka-aitaan on käyty ripustamassa ilmanraikastimia.

Ne ovat muistutus siitä, että viikkoa aiemmin poliisi tappoi 20-vuotiaan Daunte Wrightin. Poliisi selitti Wrightin pysäyttämistä sillä, että hänen taustapeilistään roikkui ilmanraikastin, mikä on Minneapolisissa kiellettyä. Pidätystilanteen päätteeksi poliisi ampui häntä rintaan. Poliisi kertoi myöhemmin sotkeneensa etälamauttimen ja aseen.

Daunte Wrightin nimestä tuli yksi niistä, joita huudetaan mielenosoituksissa.

Arviolta parisataa mielenosoittajaa odottaa maanantai-iltana lähtökäskyä. Kansalaisoikeusjärjestö NAACP:n paikallisosaston puheenjohtaja Angela Rose Myers lietsoo taisteluhenkeä muistuttamalla Minnesotan osavaltion rasistisesta historiasta.

“Älkää tulko kertokaa minulle, että Minnesota on pelkästään valkoinen, koska skandinaavit ja saksalaiset nyt sattuivat muuttamaan tänne. Se ei mennyt niin.”

Hän puhuu lynkkauksista, alkuperäiskansojen kansanmurhasta, syrjivästä asuntopolitiikasta.

Vähän myöhemmin joukko huutaa: “Kaikki poliisit ovat paskiaisia.”

Amerikkalaisessa oikeistossa poliiseja puolustetaan yhtä kiihkeästi kuin mielenosoittajat vastustavat. Myös Chauvinilla on tukijoita, joiden mielestä hän teki vain työtään.

Mielenosoittajien joukosta erottuu pieni poika toppatakissa. Äiti on kirjoittanut kylttiin viisivuotiaansa kysymyksen: Miksei poliisi vain noussut pois herra Floydin niskan päältä?

Miksei? Toisten mielestä se johtui satojen vuosien sorrosta, rasismista ja siitä, ettei poliisin tarvitse pelätä joutuvansa vastuuseen teoistaan. Toisten mielestä poliisi teki vain työtään.

Oikeusjärjestelmässä jälkimmäinen mielipide voittaa lähes aina. Siksi ihmiset ovat kaduilla.

Mielensoittajat marssivat Minneapolisin keskustassa maanantaina.­

Neljän mustan pojan äiti Lenise Holliman pelkää poliisia, eikä kenenkään hänestä pitäisi joutua pelkäämään poliisia. Sitä, kun valot syttyvät oman auton takana tai sitä, että poliisit osuvat samaan aikaan huoltoasemalle.

”Opetamme lapsille, että poliisi tulee apuun, mutta he kyllä näkevät, miten poliisit satuttavat ihmisiä.”

Hollimanilla oli tapana käydä samassa kioskissa, josta Floyd osti elämänsä viimeisen tupakka-askin. Hän uskoo vakaasti, että valamiehistö tuomitsee Chauvinin.

”Hän on syyllinen”, Holliman sanoo.

Siksi Chauvinin pitää joutua vastuuseen teostaan, hän sanoo. Kaikkihan näkivät, mitä hän teki.

”Jos valamiehistö ei näe samaa, emme saa oikeutta koskaan.”

Nyt tai ei koskaan. Sillä mielellä tuomiota Yhdysvalloissa odotetaan. Se saadaan heti, kun kaksitoista kansalaista on päässyt yksimielisyyteen.