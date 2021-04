Pitäisikö huolestua saksalaisten kyvystä johtaa? Valtataistelu Saksan ykköspuolueessa on jatkunut kauan

Nyt valitaan mahdollisesti koko Euroopan tärkeintä poliittista johtajaa, mutta miksi päätöksenteko on niin vaikeaa?

Berliini

Yölliset maratonkokoukset, yksityiskoneella palaveriin lentäminen, paparazzi-kuvat huippupäättäjistä, jotka vetäytyvät kuoriinsa kuin simpukat – sekä odottamattomat lausunnot kameroille siellä täällä ja tempoilevat ehdotukset seuraavista käänteistä.

Näin valitaan kärkiehdokasta Saksan suurimmassa poliittisessa ryhmässä syyskuun vaaleihin. Julkisuudessa peli on vellonut yli viikon, kulisseissa jo kauemmin.

Saksan kristillisdemokraattinen unioni ja Baijerin kristillissosiaalinen unioni muodostavat paitsi Saksan, myös koko Euroopan poliittisen vallan tärkeimmän keskittymän. Kahden puolueen sisarellinen liitto tunnetaan Saksassa lyhyesti nimellä ”unioni” tai puoluelyhenteillä CDU/CSU.

Tämän ryhmän kannat niin EU:n finanssipolitiikkaan kuin turvapaikanhakijoiden kohteluun vaikuttavat Suomessa asti.

Mutta miksi liittokansleri Angela Merkelin puolue on ajautunut kriisiin etsiessään kärkiehdokasta syyskuun liittopäivävaaleihin? Eikö juuri tämän ryhmän pitäisi osata johtaa?

Tavallisesti CDU:n eli suuremman puolueen puheenjohtaja on liittokansleriehdokas. Puolue on kuitenkin ollut vailla vahvaa puheenjohtajaa sen jälkeen kun Merkel väistyi puheenpuheenjohtajan paikalta vuonna 2018. Merkelin puheenjohtajakausi kesti 18 vuotta.

Liittokanslerina Merkelillä tulee ensi syksynä täyteen 16 vuotta. Vahvan Merkelin rinnalla ei ole ollut tilaa nousta kohti johtoasemia uskottavasti.

Eri leirien pyrkimykset Merkelin poistumista odotellessa ovat jakaneet puoluetta jo vuosia. Myös maailma on jakanut sitä: muutokset ympäröivässä todellisuudessa ovat olleet parin vuosikymmenen aikana niin suuria, että on täysin luonnollista, että mielipide-eroja riittää.

Moni on arvioinut kuluneen viikon tuovan historiallisen syviä arpia unionin yhtenäisyyteen. Unionin yhtenäisyys on kuitenkin rakoillut vakavasti ennenkin. Veitsenterällä oltiin viimeksi 2018, kun kovat erimielisyydet turvapaikkapolitiikasta söivät sisäistä luottamusta.

Kriisistä kriisiin Merkel on saanut homman pidettyä kasassa, mutta mitään tylsän tasaista myötätuulta unionissa ei ole ollut pitkään aikaan.

Puheenjohtajana Merkeliä seurasi Annegret Kramp-Karrenbauer, joka ilmoitti eroavansa tehtävästä runsas vuosi sitten, kesken kautensa. Hän teki virheitä, ei voittanut puolueessa taakseen riittävää tukea ja antoi ymmärtää, että puolueen johtaminen vahvan liittokanslerin rinnalla on mahdotonta.

Koronakriisin takia kesti melkein vuoden, että CDU sai valittua seuraavan puheenjohtajan. Armin Laschet tarttui nuijaan tammikuussa.

Laschetille ja hänen liittolaisilleen sekä osalle puolueen johtoa oli selvää, että Laschetista tulisi myös liittokansleriehdokas, mutta se on osoittautunut virhearvioksi. Kaikille sisarpuolueissa tämä ei ollut yhtä selvää.

Sisarpuolueen CSU:n puheenjohtaja Markus Söder oli alkanut rakentaa kuningastietään jo paljon aiemmin.

Söder on nostanut profiiliaan koronaviruskriisissä toiminnan ihmisenä, joka pyrkii olemaan askelen edellä Saksan liittohallitusta ja muita osavaltioita. Hän on selkeäsanainen ja päättäväinen, kun taas Laschet on välillä epävarman oloinen.

Mielipidemittaukset ovat kääntyneet Söderin puolelle. CDU:ssa moni on nyt tuijottanut niitä, sillä vaalivoitto ilman Merkeliä ei ole konservatiiveille lainkaan varma, kun se viimeksi Merkelin johdollakin oli niukka.

Laschetilla on CDU:n puheenjohtajana puolueen protokollan mukaan oikeus linjata liittokansleriehdokkuudesta, ja hän on saanut jo kaksi kertaa puolueen johtokunnan taakseen.

Viikko sitten maanantaina Söder yllätti monet sanomalla, että puolueen johdon tuki ei riitä, vaan kenttää on kuunneltava laajemmin.

Laschetin virhearvio oli se, että hän ei ottanut kenttää ajoissa huomioon vaan luotti siihen, että liittokansleriehdokas valitaan samassa marssijärjestyksessä kuin useimmiten ennenkin.

Hän ei ymmärtänyt kriisioloja: koronakriisin lisäksi ajan tekee poikkeukselliseksi myös Merkelin lähtö ja vihreiden nousu gallupeissa.

Hän ei myöskään huomioinut tarpeeksi heikkoa henkilökohtaista kannatustaan.

Söderin ilmoitusta seurasi viikko sitten tiistaina CDU/CSU:n eduskuntaryhmän kokous, jossa moni CDU:n edustaja sanoi olevansa Söderin kannalla, omaa puheenjohtajaansa vastaan. Tuenilmaukset Söderille CDU:n piiristä jatkuivat viikon ajan.

Laschet kutsui puolueen johdon uudelleen koolle. Tiistaiaamun puolelle jatkuneessa kokouksessa järjestettiin salainen äänestys, jossa Laschet sai vankan tuen 31–9.

Laschet ei ole nopea reagoimaan eikä toimi julkisuuden kautta. Hänen pelisilmänsä näyttää välillä pettävän.

Hänen johtajakykyjensä sanotaan olevan rauhallisessa, väsymättömässä sovittelussa. Päätöksen hakeminen ei ole todellisuudessa yhtä dramaattista kuin se on julkisuudessa saatu näyttämään, mukana olleet ovat sanoneet.

Voi olla, että konservatiivit saavat rivinsä kasaan ennen vaaleja, näyttävästä kriisiviikosta huolimatta ja ehkä osin sen herättäminä. Onnistutaanko haavat paikkaamaan – siinä punnitaan taas kerran johtamiskykyä.