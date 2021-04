Soufan Centerin raportin mukaan ulkovallat käyttävät hyväkseen salaliittoteoriaa, koska se on saanut niin paljon kannatusta yhdysvaltalaisen yleisön keskuudessa.

Venäjä ja Kiina hyödyntävät ja käyttävät hyväkseen internetin Qanon-salaliittoteoriaa kylvääkseen riitaa ja epäluuloja Yhdysvalloissa, toteaa globaaliin turvallisuuteen keskittyvä ajatuspaja Soufan Center tuoreessa raportissaan.

Raportin mukaan ulkomaalaiset tahot kuten Venäjä ja Kiina eivät ole ainoastaan hyödyntäneet virheellisiä tietoja levittäviä salaliittoteorioita. Maat ovat myös aktiivisesti lietsoneet liikkeitä, joiden pelätään lisäävän kotimaisen terrorismin riskejä Yhdysvalloissa.

Raportin mukaan Qanon-salaliittoteoria on yhä uhka yhdysvaltalaisten turvallisuudelle, vaikka sen piirissä levinneet ennustukset poliittisista tapahtumista eivät olekaan toteutuneet.

Viime viikolla Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Christopher Wray sanoi, että Qanon on Yhdysvalloissa viranomaisten tarkkailussa yhä erityisesti sen vuoksi, koska ulkovallat voivat käyttää sitä hyväkseen kansallista turvallisuutta uhkaavalla tavalla.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat olleet jo pidempään tietoisia siitä, että esimerkiksi Venäjä on pyrkinyt voimistamaan Qanonin piirissä leviäviä salaliittoteorioita. Soufanin tuoreen raportin mukaan tämä on ymmärrettävää, sillä leviävillä Qanon-väitteillä on varsin paljon kannatusta Yhdysvalloissa.

Soufanin tekemissä haastatteluissa jopa yli 20 prosenttia vastaajista ilmoitti uskovansa Qanonin piirissä levinneisiin väitteisiin.

Lyhyesti sanottuna Qanon-salaliittoteorian kannattajat uskovat, että maailmaa hallitsee saatanaa palvovien pedofiilien eliitti, jota ”liberaalit” poliitikot ja media pyrkivät suojelemaan. Sepitteellisen teorian mukaan Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump yritti taistella globaalia pedofiilirinkiä vastaan. Tämän vuoksi Qanon-salaliiton kannattajat uskoivat myös Trumpin valheelliset väitteet vaalivilpistä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa viime syksynä.

Trumpin kannattajat hyökkäsivät tammikuun 6. päivä Yhdysvaltain kongressirakennukseen. Pidätettyjen joukossa oli kymmeniä Qanonin kannattajia, Soufan sanoo.

Soufanin raportin mukaan Venäjä pyrki vahvistamaan Qanonin piirissä leviäviä väitteitä lähes koko viime vuoden ajan erityisesti Facebookissa.

Vuoden 2021 kuluessa Kiina on noussut Venäjän ohi Qanoniin liittyvän sisällön jakamisessa. Raportin mukaan myös Iran ja Saudi-Arabia ovat pyrkineet hyödyntämään Qanonia verkko-operaatioissaan.

”Datamme ja analyysimme osoittavat, että Yhdysvaltain viholliset ovat tehneet Qanonista aseen”, Soufan Centerin Zach Schwitzky sanoi uutiskanava CNN:lle.

”Toimijat Venäjältä, Kiinasta, Iranista ja Saudi-Arabiasta ovat lähteneet mukaan vahvistamaan Qanonin viestejä, todennäköisesti kylvääkseen enemmän eripuraa ja jakolinjoja amerikkalaisten välille.”

Raportin mukaan on mahdollista, että Qanon säilyy uhkana Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle jatkossakin, vaikka sen antamat ennustukset esimerkiksi Trumpin noususta presidentiksi maaliskuussa 2021 ovat osoittautuneet paikkaansa pitämättömiksi.

Raportin mukaan Qanonin piiristä voi nousta väkivaltaista radikalismia samanlaisten radikalisoitumisprosessien kautta kuin mitä esimerkiksi jihadistijärjestö Isisin kaltaisissa liikkeissä on nähty.

Sosiaalisen median yhtiöiden pitäisi ottaa suurempi rooli verkossa leviävien salaliittoteorioiden suitsimisessa, raportti toteaa.

”Aivan kuten tapahtui al-Qaidan ja Islamilaisen valtion propagandassa, sosiaalisen median yhtiöiden käyttämät algoritmit, joilla pyritään sitouttamaan alustoihin, ovat osaltaan vastuussa siitä, että yksilöt radikalisoituvat Qanonin kannattajiksi.”