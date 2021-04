Vihreiden Annalena Baerbock on vaatinut CDU:n Armin Laschetilta selvempää Venäjä-linjaa ja Nordstream-hankkeen hylkäämistä.

Berliini

Onko Saksan liittokanslerin Angela Merkelin, 66, seuraajaksi pyrkivä konservatiiviehdokas Armin Laschet, 60, epäilyttävän läheinen ystävä Venäjän kanssa?

Laschetin ehdokkuus varmistui tiistaina pitkän kisan jälkeen. Saksan vihreät nimesi maanantaina ehdokkaakseen Annalena Baerbockin, 40. Suurella todennäköisyydellä jompikumpi heistä on seuraava Saksan johtaja. Kristillisdemokraattien CDU:n johtajan Laschetin valinta olisi pienempi yllätys.

Laschetiin liittyy piirre, jolla on merkitystä myös Saksan ulkopuolella.

Hän on niittänyt kyseenalaista mainetta Venäjä-suhteellaan.

Tammikuussa pantiin merkille, että hän ei tuominnut oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin pidätystä Venäjällä nopealla julkisella kannanotolla. Hän on varoittanut demonisoimasta Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia, kun on puhuttu Krimin miehityksestä vuonna 2014 tai Venäjän osallistumisesta Syyrian sotaan.

Nyt Laschet joutuu kamppailemaan vaalivoitosta vihreiden kanssa, ja Baerbock on jo ehtinyt vaatia Laschetilta selitystä Venäjä-kannoista.

Annalena Baerbock valittiin maanantaina vihreiden liittokansleriehdokkaaksi.­

Baerbock sanoi tammikuussa Der Spiegelin haastattelussa, että seuraavalla liittohallituksella on oltava vahva Eurooppa-myönteinen ulkopoliittinen profiili ja kriittinen asenne autoritäärisiin valtioihin. CDU on Baerbockin mielestä liian hiljaa ja myötäilevä suhteessa Venäjään.

Hän vaati myös Laschetilta Nordstream 2 -kaasuputkihankkeen keskeyttämistä. Vaatimus kuuluu myös vihreiden vaalitavoitteisiin.

Vaalien ulkopoliittinen keskustelu on vielä edessäpäin, eikä CDU/CSU:n ohjelmaa ole vielä julkaistu. CSU on CDU:n baijerilainen sisarpuolue.

Saksan liittokanslerin kansainvälinen merkitys on suuri. Liittokansleri on ollut tähän asti voimakkain vallankäyttäjä aina finanssipolitiikasta EU:n maahanmuuttopolitiikkaan, joten valinnalla on suuri merkitys koko EU:lle, myös Suomelle.

Merkel on liittokanslerina tärkeä linkki Euroopan ja Venäjän välillä ja nauttii Putinin kunnioitusta. Saksan liittokanslerivalinnalla on merkitystä myös EU:n ja Venäjän välisten suhteiden kehitykselle.

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Venäjän presidentti Vladimir Putin Kremlissä tammikuussa 2020.­

HS pyysi kahta saksalaista kansainvälisen politiikan asiantuntijaa arvioimaan liittokansleriehdokkaiden kansainvälistä ja Eurooppa-poliittista vaikutusvaltaa.

Merkelin kaltaista Venäjä-suhteiden taitajaa Saksaan ei saada ainakaan heti, sanoo politiikan tutkija, Venäjä-asiantuntija Stefan Meister.

Stefan Meister­

Stefan Meister arvioi Laschetin pyrkivän rakentamaan Venäjä-suhdetta ennen kaikkea liike-elämän lähtökohdista, opportunistisesti. Laschet ajattelisi siis Venäjä-suhteessaan todennäköisesti ennen kaikkea Saksan taloudellista etua.

Saksan tuki Nordstream 2 -kaasuputkihankkeen loppuun viennille tuskin muuttuisi Laschetin johdolla.

Meisterin mukaan Laschetilla on vain vähän Venäjään liittyvää kokemusta, minkä vuoksi hän joutuisi nojautumaan vahvasti avustajiinsa. Heidän valintansa tulee siis olemaan merkityksellistä, jos Laschetista tulee liittokansleri.

”Varmasti hän yrittäisi vähentää vastakkainasettelua”, Meister arvioi. Riippuu Venäjästä, miten se onnistuisi.

Baerbockin suhteen olisi toisin. Jos vihreät nousisivat Saksan hallitukseen, sillä olisi erittäin suuri vaikutus Saksan ja Venäjän ja sitä kautta EU:n ja Venäjän suhteeseen, Meister huomauttaa.

Vaikutus olisi tietysti vielä suurempi, jos Baerbockista tulee liittokansleri.

Vihreät vaatii jyrkempää Venäjä-politiikkaa kuin CDU/CSU:n nykyinen hallituskumppani SPD eli sosiaalidemokraatit on vaatinut.

Meisterin mukaan Saksan uudella liittokanslerilla ei ole automaattisesti arvostettua asemaa Venäjän silmissä. Hänestä on selvää, että Venäjä ei päästäisi helpolla uutta liittokansleria.

”Kreml tulee testaamaan häntä”, hän kertoo HS:lle Tbilisistä käsin.

Meister viittaa siihen, että tuoretta liittokansleri Merkeliäkin Putin pelotteli esimerkiksi päästämällä koiransa yhtäkkiä neuvotteluhuoneeseen vuonna 2007. Jo vuonna 2006 Putin lahjoitti Merkelille pehmolelukoiran. Yleisessä tiedossa oli, että Merkel pelkää koiria.

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat Sotšissa tammikuussa 2007. Putinin koira päästettiin yllättäen huoneeseen, kun valokuvaajat olivat paikalla.­

Testaaminen voi olla myös taloudellisen yhteistyön tai kompromissien tarjoamista.

”Siitä ei tule helppoa uudelle liittokanslerille, sillä Venäjän ja Saksan välillä ei ole mitään erityissuhdetta.”

Päinvastoin, Saksan ja Venäjän suhde on nyt pohjamudissa muun muassa Saksan liittopäiviin kohdistuneen Venäjän tietomurron, Berliinin puistomurhan ja Aleksei Navalnyin tapauksen takia.

Yksi askel testaamisessa voisi olla myös poliittisten säätiöiden heittäminen ulos Venäjältä tai saksalaisten toimittajien työn vaikeuttaminen Venäjällä, Meister arvioi.

”Kansalaisjärjestöjä tarkkaillaan jo ja voidaan sulkea”, hän sanoo. Meisterin mukaan Putinin harjoittama provosointi voi mennä hyvinkin pitkälle.

”Niin tapahtuu nyt Joe Bidenin kanssa. Koko Ukrainan sotilasoperaatiossa on kyse ennen kaikkea siitä, että Biden on ehdottanut keskustelua Putinille.”

Merkelin suora suhde Kremliin ja arvostus Kremlissä perustuvat Meisterin mukaan muun muassa Merkelin venäjän kielen taitoon sekä siihen, että Merkel ymmärtää erittäin hyvin, miten venäläinen politiikka toimii. Laschetista ei voi sanoa hänen mukaansa samaa.

Toisen HS:n haastatteleman kansainvälisen politiikan asiantuntijan Markus Kaimin mukaan Laschetin Eurooppa-poliittisesta linjasta ei voi sanoa vielä paljoakaan. Laschet on entinen europarlamentaarikko, jonka sydän lyö Euroopalle.

”Niin sanovat monet. Mitä se todella tarkoittaa suhteessa velkaantumiseen, puolustukseen tai Kiina-suhteeseen, emme voi tietää.”

HS:n tietojen mukaan Laschet oli voimakas taustavaikuttaja prosessissa, jossa Unkarin johtava puolue Fidesz saatiin eroamaan europarlamentin keskustaoikeistolaisesta EPP-ryhmästä.

Mitä tulee Saksalle perinteisen tärkeään transatlanttiseen suhteeseen, Laschet edustaa todennäköisesti klassista saksalaista CDU:n linjaa. Ensin tulee Eurooppa, sitten transatlanttisuus. Mutta kokemusta hänellä ei siitä ole.

Stefan Meister huomauttaa, että sekä Yhdysvallat että Saksa tarvitsevat toisiaan. Nyt ilmassa on Yhdysvaltain Joe Bidenin tarjoama tilaisuus rakentaa transatlanttisesti vastavoimaa Venäjälle ja Kiinalle.

Se tilaisuus voi jäädä käyttämättä Saksalta. Se osaltaan vaikuttaa myös EU:n Kiina-politiikkaan.

Mikä merkitys sillä on, että Saksan johtoon nousee joka tapauksessa joku, jolla on melko ohut kokemus kansainvälisistä suhteista? SPD:n ehdokas Olaf Scholz sekä vihreiden ehdokas Baerbock ovat myös kansallisen tason toimijoita.

Markus Kaim miettii kauan.

”On odotettavissa, että Saksan liittokansleri keskittyy aluksi koronakriisiin ja kotimaan talouteen. Hänen ensimmäiset prioriteettinsa eivät ole kansainvälisiä.”

Sillä voi olla vaikutusta EU:n ulkosuhteiden dynamiikkaan. Saksan aktiivinen ote kansainvälisillä areenoilla voi herpaantua hetkeksi verrattuna viimeaikaiseen.