Yhdysvallat: Venäjällä on enemmän joukkoja Ukrainan rajalla kuin Krimin miehityksen aikoihin vuonna 2014

EU:n ulkosuhdehallinnon verkkosivujen mukaan venäläisjoukkojen vahvuus Ukrainan rajoilla ja Krimillä olisi 100 000.

Yhdysvaltain mukaan Venäjällä on enemmän sotilasjoukkoja Ukrainan rajalla kuin vuonna 2014, kun Venäjä miehitti Krimin. Asiasta kertoi Yhdysvaltain puolustusministeriön edustaja John Kirby, joka kuvaili joukkojen sijoittelua erittäin huolestuttavaksi.

Kirby ei suostunut tarkentamaan, miten joukkoja on rajan tuntumaan aseteltu tai millaisista sotilasmääristä tarkalleen puhutaan. Yhdysvallat ei usko joukkojen sijoittelun edistävän turvallisuutta ja tasapainoa raja-alueella eikä varsinkaan miehitetyllä Krimillä.

Venäjä on Kirbyn mukaan väittänyt, että kyse on harjoituksesta. Yhdysvallat ei kuitenkaan pidä selvänä, että tämä olisi todellinen syy joukkojen sijoittelun taustalla.

Venäjän ja Yhdysvaltojen välit ovat Ukrainan tilanteen vuoksi kiristyneet entisestään. Yhdysvaltojen Venäjän-suurlähetystö kertoi tiistaina, että suurlähettiläs matkustaa Yhdysvaltoihin ”neuvotteluihin”. Moskova oli aiemmin suositellut, että suurlähettiläs John Sullivan poistuisi maasta väliaikaisesti maiden kiristyneiden välien vuoksi.

Sullivan on lausunnon mukaan sanonut, että hänen on keskusteltava suoraan korkea-arvoisten viranomaisten kanssa Venäjän ja Yhdysvaltojen välisestä suhteesta.

Venäjä kutsui oman lähettiläänsä Moskovaan maaliskuussa. Lisäksi maat ovat puolin ja toisin muun muassa karkottaneet diplomaatteja.

Moskovan suurlähettiläs John Sullivan kuvattuna heinäkuussa 2020.­

EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell kertoi niin ikään aiemmin, että Ukrainan rajalle sijoitettujen venäläisjoukkojen määrä on suurempi kuin koskaan ennen.

Borrellin mukaan venäläisjoukkojen vahvuus Ukrainan rajoilla ja Krimillä on 150 000. Borrell ei paljastanut lähdettä tiedolleen.

EU:n ulkosuhdehallinnon verkkosivuilla luku oli myöhemmin korjattu 100 000:ksi.

”Kyseessä on suurin määrä Ukrainan rajalle sijoitettuja venäläisjoukkoja koskaan. On selvää, että se on huolestuttavaa”, Borrell sanoi.

Venäjän sotilaallisen läsnäolon lisääntyminen Ukrainan rajoilla ja Krimin niemimaalla tuomittiin EU-maiden ulkoministerien videokokouksessa maanantaina.

EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell kuvattuna Brysselissä huhtikuussa.­

Yhdysvaltain ulkoministeriö kritisoi maanantaina Venäjän suunnitelmia estää kulku osassa Mustaamerta. Mahdollisilla rajoituksilla voisi olla vaikutusta myös ukrainalaissatamiin pääsemiseen.

Venäjän valtionmedia on kertonut, että maan hallinto aikoo sulkea osan Mustastamerestä ulkomaisilta sotilas- ja viranomaisaluksilta kuudeksi kuukaudeksi.

Ulkoministeriön edustajan Ned Pricen mukaan mahdollinen merialueiden sulkeminen olisi jälleen yksi esimerkki siitä, miten Venäjä kiihdyttää kampanjaansa Ukrainan sabotoimiseksi ja horjuttamiseksi ilman erillistä provosointia. Price kommentoi asiaa tiedotteessa.

Taistelut Ukrainan armeijan ja Venäjän tukemien separatistien välillä Donetskissa ja Luhanskissa ovat kiihtyneet alkuvuodesta.

Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014. Miehityksen jälkimainingeissa alueella alkaneissa sotaisuuksissa on kuollut yli 13 000 ja lähes 1,5 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.