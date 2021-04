Väkivalta toimittajia kohtaan kaksinkertaistui. Saksa putosi pois mallimaiden listalta ääriajattelijoiden voimankäytön vuoksi.

Kansainvälinen sananvapaustilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aikana. Samalla toimittajien kohtaama väkivalta on lisääntynyt. Asia selviää Toimittajat ilman rajoja -järjestön tiistaina julkaisemasta lehdistönvapausindeksistä.

Järjestön mukaan toimittajien on yhä vaikeampi hankkia tietoa ja uutisoida arkaluontoisista aiheista. Suhteellisesti eniten tilanne on huonontunut Euroopassa.

Useissa maissa pandemiaa on käytetty tekosyynä, jonka varjolla toimittajien pääsy tiedon äärelle ja kenttämatkoille on evätty. Samalla toimittajien on ollut vaikea uutisoida terveyskriisistä, sillä pandemiaan liittyvää tietoa on sensuroitu. Esimerkiksi Egyptin presidentti Abdel Fattah Al-Sisi antoi median julkaista ainoastaan terveysministeriöltä tulevia tilastoja pandemian kulusta.

Toimittajien työolojen vaikeutumisen lisäksi Toimittajat ilman rajoja -järjestö on huolissaan siitä, että luottamus perinteiseen journalismiin on laskenut. Luottamus on rapautunut etenkin sosiaalisessa mediassa leviävän vihapuheen ja valeuutisten myötä.

Valeuutisten levittämiseen ovat pandemia-aikana syyllistyneet myös useat kansainväliset johtajat. Valheita koronaviruksesta ovat ylläpitäneet presidentit Brasilian Jair Bolsonarosta Tansanian jo edesmenneeseen John Magufuliin.

Lehdistönvapausindeksi luokittelee yhteensä 180 maan lehdistönvapaustilanteen viiteen eri luokkaan. Vuoden 2021 indeksissä ainoastaan 12 maata ylsi ylimpään luokkaan, jossa olosuhteet journalismille ovat hyvät. Viime vuonna vastaava luku oli 13.

Kyseessä on huonoin tulos alkaen vuodesta 2013, jolloin nykyinen mitta-asteikko otettiin käyttöön.

Lehdistönvapaustilanne on tyydyttävä vajaassa viidesosassa maista ja ongelmallinen vajaassa kolmasosassa maista. Tyydyttävien maiden joukkoon kuuluvat esimerkiksi Yhdysvallat, Australia, Etelä-Afrikka ja monet Euroopan maat. Ongelmallisiksi taas on luokiteltu muun muassa Puola, Ukraina ja Kreikka.

Yli 40 prosenttia maista sijoittui kahteen huonoimpaan ryhmään, eli niissä lehdistönvapaustilanne on joko huono tai erittäin huono. Huono tilanne oli esimerkiksi Venäjällä, Meksikossa ja Brasiliassa, erittäin huono puolestaan Kiinassa, Egyptissä ja Saudi-Arabiassa.

Indeksin perää pitää aiemmilta vuosilta tuttu autoritaaristen maiden kolmikko: Turkmenistan, Pohjois-Korea ja Eritrea.

Eniten lehdistönvapaus koheni tietyissä Afrikan maissa. Esimerkiksi Burundi nousi indeksillä 13 sijaa, Sierra Leone kymmenen sijaa ja Mali yhdeksän sijaa. Tästä huolimatta Afrikan lehdistönvapaustilanne on yhä pääosin huono.

Lehdistönvapauden mallimaat sijaitsevat Pohjois-Euroopassa. Norja ylsi indeksin kärkeen jo viidentenä perättäisenä vuonna. Toiseksi sijoittui Suomi, kolmanneksi Ruotsi ja neljänneksi Tanska.

Pohjoismaiden hyvästä tilanteesta huolimatta ”hälytyskellojen pitäisi kaikua myös EU:ssa”, toteaa Toimittajan ilman rajoja -järjestön Suomen-osaston puheenjohtaja Jarmo Mäkelä järjestön tiedotteessa. Pandemian aikana lehdistönvapaus on romahtanut suhteellisesti eniten nimenomaan Euroopassa, jossa väkivalta toimittajia kohtaan on kaksinkertaistunut.

Parhaimmissakaan maissa tilanne ei ole ongelmaton. Jopa Norjassa toimittajat ilmoittivat, että hallituksen tietoihin koronapandemiasta oli ajoin vaikea päästä käsiksi.

Entisessä mallimaassa Saksassa ilmapiiri heikkeni niin paljon, että maan luokitus putosi hyvästä tyydyttäväksi. Syynä oli etenkin toimittajien kohtaaman väkivallan lisääntyminen. Kymmenet ääriajattelijat ja salaliittoteoreetikot ovat käyneet toimittajiin käsiksi Saksan koronarajoituksia vastustavissa mielenosoituksissa.

”Harhatietoon uskotaan EU-maissa yhä laajemmin, ja lisäksi Unkarin ja Puolan kaltaiset maat ovat suoranaisesti hyödyntäneet pandemiaa kiristääkseen otettaan medioista”, Mäkelä sanoo.

Edes EU:n laatimat pakotteet eivät näytä parantaneen Unkarin ja Puolan ongelmallista tilannetta.