The Guardian: Amnestyn työkulttuuri on rasistinen ja valkoisia suosiva

46-sivuinen raportti osoittaa, että järjestön julkisuuskuva poikkeaa merkittävästi siitä, mitä järjestön sisällä tapahtuu.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin päätoimiston työkulttuuri on rasistinen ja valkoisia suosiva, paljastuu järjestön sisäisestä raportista.

Raportti julkaistiin Amnestyn sisäisesti lokakuussa. Sen sisällöstä uutisoi tiistaina brittilehti The Guardian.

Amnesty on kansainvälinen järjestö, jonka tarkoituksena on edistää ihmisoikeuksien noudattamista koko maailmassa. Järjestöllä on omien sivujensa mukaan kahdeksan miljoonaa lahjoittajaa ympäri maailman. Se on yksi maailman suurimmista ihmisoikeusjärjestöistä.

Järjestön päätoimisto eli kansainvälinen sihteeristö sijaitsee Britannian pääkaupungissa Lontoossa.

Rasistinen käytös on paikoin hyvinkin avointa, kuvaillaan raportissa.

Kahdeksan päätoimiston nykyistä ja entistä työntekijää kertoivat tapauksista, joissa esimerkiksi vanhempi työntekijä oli käyttänyt rasistista kieltä, muun muassa neekeri- ja paki-sanoja.

Kun rasistinen kielenkäyttö on otettu puheeksi, asia on kuitattu ”vitsinä” tai sanottu, että asiasta valittava ylireagoi.

Vähättelevää kielenkäyttöä on ilmennyt myös sähköposteissa, erityisesti viestinnässä Amnestyn toimistoille, jotka sijaitsevat esimerkiksi Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Päätoimiston tummaihoiset työntekijät ovat raportin mukaan kokeneet myös, että heidän ammattitaitoaan on kyseenalaistettu toistuvasti ilman perusteita. Työntekijät ovat kokeneet, että heitä on toistuvasti sivuutettu esimerkiksi projekteissa.

Sisäinen tutkinta päätoimiston työkulttuuriin aloitettiin Black lives matter -liikkeen myötä. Liike syntyi Yhdysvalloissa vastustamaan mustiin ihmisiin kohdistuvaa syrjintää.

Järjestö ilmoitti tutkinnasta viime vuoden kesäkuussa, todeten The Guardianin mukaan, että päätäntävalta järjestössä on merkittävistä edistyksistä huolimatta säilynyt musertavan tiukasti valkoisten länsimaalaisten käsissä.

46-sivuinen raportti osoittaa, että järjestön julkisuuskuva poikkeaa merkittävästi siitä, mitä järjestön sisällä tapahtuu.

Kansainvälinen sihteeristö on The Guardianin mukaan vastannut raporttiin. Vastauksessaan sihteeristö pahoittelee syvästi niille työntekijöille, jotka ovat kokeneet syrjintää, jota pääsihteeristön mukaan ei voi hyväksyä. Sihteeristö kertoo, että rasistiseen kielenkäyttöön on sittemmin puututtu ja ongelmien juurisyihin paneudutaan.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Amnestyn kansainvälinen pääsihteeristö päätyy julkisuuteen epäimartelevista syistä.

Myös vuonna 2019 julkaistiin raportti, jonka mukaan Amnestyn päätoimiston työilmapiiri on myrkyllinen. Raportin mukaan päätoimistossa tapahtuu johdon toimesta toistuvasti kiusaamista, julkista nöyryyttämistä ja syrjintää.

Erityisesti toimiston naisia, ei-valkoisia ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia työntekijöitä kohdellaan vuonna 2019 julkaistun raportin mukaan epäreilusti.

Lontoossa sijaitsee myös Amnestyn Britannian osasto. Senkin työntekijät ovat kertoneet kokemastaan rasistisesta syrjinnästä työpaikallaan.

The Guardianin haastattelemien työntekijöiden mukaan työkulttuuri Britannian osastolla muistuttaa kansainvälisen pääsihteeristön työkulttuuria. Työntekijät kuvailivat brittilehdelle kokevansa, että heitä kohdellaan kuin heillä ei olisi ihmisarvoa heidän etnisyytensä takia, ja että rasistinen kohtelu on jatkunut työpaikalla vuosia.

Kaksi nykyistä ja kuusi entistä brittijaoston työntekijää myös vaati yhteisessä lausunnossaan Britannian osaston johtoa irtisanoutumaan. Johto on heidän mukaansa ”tietoisesti ylläpitänyt rasistisia rakenteita ja vahingoittanut etnisistä vähemmistöistä olevia työntekijöitä”.

Osaston johtaja Kate Allen pyysi osaston sivuilla anteeksi työntekijöiden kokemia asioita ja sanoi, että asiaa selvitetään.