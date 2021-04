Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tapasi George Floydin perheen maanantaina.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi tiistaina rukoilevansa, että mustaihoisen George Floydin kuolemasta syytetyn entisen poliisin oikeudenkäynti päättyy ”oikeaan” tuomioon.

Bidenin puheista voi tulkita, että oikea tuomio tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että entinen poliisi Derek Chauvin todetaan syylliseksi Floydin kuolemaan.

”Rukoilen, että tuomio on oikea. En sanoisi näin, jos valamiehistö ei olisi vetäytynyt tekemään päätöstään”, Biden sanoi uutistoimistojen mukaan.

Valamiehistö vetäytyi tiistaina eristyksiin tekemään päätöstään George Floydin kuolemasta syytetyn poliisin kohtalosta. Tuomio vaatii yksimielisen päätöksen. Valamiehistön pohdinta voi kestää pitkään.

Itse oikeudenkäynti alkoi kolme viikkoa sitten.

Floyd kuoli viime vuoden toukokuussa, kun valkoinen poliisi Chauvin painoi häntä polvella niskasta yli yhdeksän minuutin ajan. Chauvinia syytetään toisen asteen murhasta ja taposta. Jos Chauvin tuomitaan toisen asteen murhasta, hän voi saada 40 vuoden tuomion. Toisen asteen murha vastaisi Suomessa tappoa.

Bidenin kannanotto oli yllättävä.

Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki joutui tiistaina Reutersin mukaan selittelemään toimittajille, ettei presidentti yritä vaikuttaa tuomioon.

Psaki kertoi, että Biden on seurannut oikeudenkäyntiä tarkasti ja että on odotettavissa, että presidentillä on jotain sanottavaa myös sitten, kun tuomio on tullut.

”Ei tässä mennä tuomion edelle”, Psaki sanoi.

Biden kertoi tavanneensa Floydin perheen maanantaina sen jälkeen, kun valamiehistö oli vetäytynyt eristyksiin päättämään.

”He ovat hyviä ihmisiä, ja he toivovat rauhaa, oli tuomio mikä tahansa”, sanoi presidentti Reutersin mukaan.