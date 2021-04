Toivo ja epätoivo sekoittuivat George Floydin kuolinpaikalla, kirjoittaa HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner.

Jud Kilgoren (vas.) ja hänen puolisonsa Katrina Mitchellin mielestä on tärkeää, että heidän tyttärensä Luna pääsee näkemään, kuinka ihmiset reagoivat Derek Chauvinin oikeudenkäynnin ratkaisuun. Heidän kotinsa on vain kahden korttelin päässä George Floydin kuolinpaikalta.­

Minneapolis

Kaikki olisi helposti voinut mennä toisin.

Mies kuolee kohtaamisessa poliisin kanssa sairauskohtauksen jälkeen. Niin Minneapolisin poliisilaitos otsikoi tiedotteensa 26. toukokuuta 2020. Tekstissä kerrottiin, että poliisit olivat saaneet vastustelevan miehen käsirautoihin, kun he havaitsivat hänen kärsivän sairauskohtauksesta ja soittivat ambulanssin, joka vei hänet sairaalaan. Siellä mies kuoli.

Mutta eihän se niin mennyt.

Mies oli George Floyd. Hän kuoli, koska poliisi Derek Chauvin pahoinpiteli hänet kuoliaaksi. Tiistaina siitä saatiin historiallinen tuomioistuimen päätös. Chauvin todettiin syylliseksi kaikkiin kolmeen rikokseen, joista häntä syytettiin. Suomessa kovin tuomio vastaa tappoa, mutta Yhdysvalloissa siitä käytetään vahvinta mahdollista sanaa: se oli murha.

Chauvinin rangaistuksesta päätetään myöhemmin, ehkä vasta viikkojen kuluttua.

Minnesotan osavaltion ohjerangaistusten mukaan Chauvin voisi ensikertalaisena saada kovimmasta tuomiosta 12,5 vuotta vankeutta. Rikoksen enimmäisrangaistus on kuitenkin 40 vuotta vankeutta. Rangaistuksesta päättää tuomari.

Ilman 17-vuotiasta tyttöä tuskin tietäisimme totuutta Floydin kuolemasta. Poliisilaitos ei sitä tiedotteessaan kertonut. Tyttö sattui yhdeksänvuotiaan serkkunsa kanssa todistamaan Floydin pahoinpitelyä, nosti kännykkänsä ja alkoi kuvata.

Video sytytti yhdysvaltalaisen kansalaisoikeusliikkeen roihuun, jollaista ei ollut nähty vuosikymmeniin.

Yhdysvalloissa muutos on usein syntynyt alhaalta ylöspäin, ja kulunut vuosi on kasvattanut ja kouluttanut valtavan määrän uusia aktivisteja. Heille yhden poliisin tuomio ei riitä. He haluavat muuttaa lakeja ja yhteiskuntaa.

Osa lähtee itse ehdolle. Osa painostaa poliitikkoja muutoksiin.

Tähän mennessä poliitikot ovat vastanneet ainakin sanoin. Tuomion julistamisen jälkeen Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi, että Yhdysvaltain on tunnustettava, että oikeusjärjestelmä kohtelee valkoisia ja vähemmistöihin kuuluvia kansalaisia eri tavoin ja taisteltava näitä eroja vastaan.

”Tämä hetki voi merkitä merkittävää muutosta”, Biden sanoi.

Muuttuvatko sanat teoiksi? Kongressin edustajainhuone on hyväksynyt Floydin mukaan nimetyn lakiesityksen poliisin uudistamiseksi, mutta se on jumittunut senaattiin. Siellä läpimenoon tarvitaan kuusikymmentä ääntä sadasta.

Bidenin demokraattipuolueella on vain viisikymmentä senaattoria, eivätkä hekään aina ole keskenään samaa mieltä.

Yhdysvallat on kuitenkin tuhansien hallintoalueiden tilkkutäkki. Kokeiluja ja uudistuksia on käynnissä ja ajetaan eri puolilla maata. Muutos ei ole kiinni vain siitä, mitä pääkaupungissa päätetään – tai yleensä ei päätetä.

Keskustelu poliisista ja rasismista on politisoinut ja jakaa sekä poliitikkoja että kansaa jyrkästi. Se on sääli. Kyse ei ole nollasummapelistä. On mahdollista tehdä uudistuksia, joista hyötyvät kaikki. Sekä poliisi että kansalaiset. Sekä mustat että valkoiset kansalaiset.

Tiistai-iltana, tuomion julistamisen jälkeen aurinko paistaa Floydin kuolinpaikalle. Risteykseen on kerääntynyt satoja ihmisiä. Puhallinorkesteri soittaa, papit ja opettajat puhuvat.

Ilmassa on helpotusta, iloakin, mutta ei riehakkuutta. Ihmiset tuntuvat tiedostavan sen, ettei tuomiolla ollut sittenkään koko yhdysvaltalainen oikeusjärjestelmä kaikkine ongelmineen. Yksi tuomio on vain yksi tuomio.

”George Floyd sai oikeutta”, huoltoaseman mainostaulussa lukee. Mutta joku on lisännyt perään kysymysmerkin.

”Tämä ei tuonut oikeutta”, sanoo kolmikymppinen musta mies, joka ei halua kertoa nimeään. ”Oikeutta olisi, jos Floyd eläisi.”

Silti hän on helpottunut ja sanoo, ettei ole koskaan nähnyt Minneapolisia yhtä yhtenäisenä.

Ryhmä mustia teinityttöjä kantaa kylttejä, joissa vaaditaan oikeutta Floydille. Saatiinko sitä?

”Kyllä!” 14-vuotias Rita sanoo.

”Mutta tämä ei vielä riitä”, 17-vuotias Talaya lisää vierestä. ”On niin paljon muitakin, joiden pitäisi saada oikeutta.”

Päivän uutisissa kerrotaan, että poliisi on ampunut heidän ikätoverinsa, 15-vuotiaan tytön, kuoliaaksi Ohion Columbuksessa. Uhrin perheen mukaan tyttö oli itse soittanut poliisit apuun.

Toivo ja epätoivo sekoittuvat Yhdysvalloissa, ja ne sekoittuvat myös Floydin kuolinpaikalla.

”George Floyd muutti koko Yhdysvaltoja”, 29-vuotias Laquesha West sanoo.

Hänen poikaystävänsä Derin Rowe on kyynisempi. Poliisi ei muutu, 44-vuotias Tennesseessä kasvanut musta mies uskoo.

”Poliisi on Yhdysvaltain suurin ja vaarallisin jengi”, Rowe sanoo.

”Mutta olen tosi, tosi onnellinen tuomiosta.”

Useimmat ovat yllättyneitä siitä, että Chauvin todella tuomittiin kaikista kolmesta rikoksesta. Positiivisesti yllättyneitä.

Baarimikko Jud Kilgore on tullut paikalle Katrina Mitchellin ja heidän 10-vuotiaan tyttärensä Lunan kanssa. Vanhemmista on tärkeää, että tytär pääsee näkemään myös juhlat. Heidän kotinsa on vain kahden korttelin päässä Floydin kuolinpaikalta. Koulussa tapahtuneesta on puhuttu paljon.

”Pelkään, että isälleni käy samoin [kuin Floydille]”, Luna kertoo.

Kilgore on musta ja Mitchell valkoinen. Kun perhe muutti alueelle, naapurit soittivat poliisit Kilgoren perään. Äskettäin poliisit pysäyttivät hänet, kun hän haki illalla autostaan sinne unohtunutta kännykkää.

”Kerran joku soitti poliisille, kun isä kulki minun ja kaverieni kanssa kadulla. Joku soitti poliisit, koska he luulivat isän kaapanneen meidät”, Luna selittää.

Ei Kilgore silti ajattele, että kaikki poliisit ovat pahoja. Kaikki yleistäminen on hänestä pahasta.

Lähes kolmekymmentä vuotta sitten Kilgore oli parikymppinen musta mies Los Angelesissa, kun julkisuuteen tuli sivustakatsojan kuvaama video, jolla poliisit pahoinpitelivät raa’asti mustan Rodney Kingin. Vuonna 1992 pahoinpitelijät vapautettiin lähes kaikista syytteistä. Los Angelesissa nähtiin kymmenien ihmisten kuolemaan johtaneet mellakat.

Kilgore muistaa sen kaiken hyvin. Se oli hirveää. Silloinkin kaikki alkoi videosta, ensimmäistä kertaa.

”Oli ihmeellistä, että tällä kertaa asiat menivätkin toisin.”

Ainakin tällä kertaa.