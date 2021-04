Putinin pian alkavalta puheelta odotetaan isoja uutisia – Spekulaatioissa on mainittu jopa avoin hyökkäys Itä-Ukrainaan tai Valko-Venäjän ottaminen tiukempaan otteeseen

Putinin arvioidaan lupaavan rahaa ja tukea koronavirusepidemiasta kärsineille, mutta odotukset keskittyvät ulkopolitiikkaan. Vangitun Navalnyin tila on heikentynyt nopeasti syömälakon vuoksi, samalla vallanpitäjät valmistelevat Navalnyin järjestöjen ja verkostojen nujertamista julistamalla ne äärijärjestöiksi.

Vladimir Putin (vas.) pitää keskiviikkona tärkeän vuotuisan linjapuheensa. Vangitun oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin lähipiiri on kutsunut ihmisiä mielenosoituksiin illalla.­

Moskova

Venäjällä keskiviikosta on tulossa tärkeä päivä, jota odotetaan hermostuneissa tunnelmissa.

Ensin presidentti Vladimir Putinin on määrä pitää vuotuinen kansakunnan tila -puheensa puoliltapäivin. Puhe on merkittävä, joten sitä seurataan tarkkaan. Viime vuonna hän ilmoitti siinä perustuslain muuttamisesta. Tänä vuonna sitä on kuvailtu merkittäväksi ”uuden ajan aluksi”.

Muutamaa tuntia myöhemmin kymmenissä kaupungeissa alkaa vangitun oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin lähipiirin järjestämiä mielenosoituksia. Järjestäjät toivovat mielenosoitusten kasvavan suurimmiksi vuosiin.

Keskiviikon mielenosoituksissa onkin paljon pelissä. Venäjän viranomaiset valmistelevat Navalnyin perustaman korruptionvastaisen FBK-järjestön ja hänen ympäri maata levinneen poliittisen verkostonsa kieltämistä ja julistamista äärijärjestöiksi. Sen jälkeen kannattajia voidaan tuomita pitkiin vankeuksiin.

Kreml on viestittänyt Venäjän julkisuudessa, että Putin keskittyisi puheessaan koronavirusepidemiaan, sen taloudellisiin vaikutuksiin ja siitä kärsineiden tukemiseen. Haastatellut venäläisasiantuntijat ovat arvelleen hänen lupaavan lisää rahaa esimerkiksi lapsiperheille ja eläkeläisille.

Yleensä hän on kuitenkin puhunut myös ulkopolitiikasta. Tänä vuonna sitä osuutta odotetaan erityisellä kiinnostuksella, sillä Venäjän välit länteen ovat kiristyneet entisestään muun muassa Navalnyin kohtelun ja Venäjän Ukrainan rajalle keskittämien joukkojen vuoksi.

Lisäksi viikonloppuna Tšekki karkoitti diplomaattistatuksella toimivia venäläisiä tiedustelijoita, koska epäilee Venäjän osallistuneet asevarikon räjähdyksiin vuonna 2014. Venäjän laajempien vastakarkotusten jälkeen Tšekki pyysi muilta EU- ja Nato-mailta apua. Samaan aikaan lisääntyivät epäilyt Valko-Venäjän ottamisesta tiukempaan Venäjän otteeseen.

Huomiota on herättänyt myös peruste, millä parlamentin ylähuone eli liittoneuvosto on kutsuttu täysistuntoon perjantaina. Sen puheenjohtaja Valentina Matvijenko on sanonut epämääräisesti syynä olevan puheessa esiteltävä ”uusi koordinaatiojärjestelmä, mutta spekulaatioissa ovat jo muun muassa Venäjän joukkojen lähettäminen avoimesti Itä-Ukrainaan tai merkittävä muutos Venäjän ja Valko-Venäjän suhteessa.

Valko-Venäjää johtavan Aljaksandr Lukašenkan on määrä saapua Venäjälle torstaina, mikä on lisännyt spekulaatioita.

Navalnyin lähipiiri on nimennyt iltaseitsemältä alkavat tukimielenosoitukset Viimeiseksi taisteluksi hyvän ja puolueettomuuden välillä. Järjestäjien mukaan niiden päätavoitteena on saada pelastettua Navalnyin henki, sillä häntä ”tapetaan silmiemme edessä”.

Navalnyi aloitti syömälakon lähes kolme viikkoa sitten, koska vankilaviranomaiset eivät sallineet lääkärien tavata häntä. Tiistaina asianajajat kuvasivat hänen tilaansa ”heikoksi”. Jo viikonloppuna Navalnyin lääkärit varoittivat hänen terveydentilansa heikkenevän niin nopeasti, että hän on kuolemanvaarassa.

Vankilaviranomaiset ilmoittivat maanantaina, että Navalnyi siirretään vankilastaan toisen rangaistuslaitoksen sairaalaan. Navalnyin lakimiehen mukaan se ei ole muttanut tilannetta, sillä viranomaiset eivät vieläkään salli siviililääkäreiden tavata Navalnyitä.

Navalnyi itse tosin viestitti tiistaina näyttävänsä jo luurangolta, mutta olevansa vielä hengissä.

Kun Navalnyin edustajat olivat ilmoittaneet mielenosoituksista kymmenissä kaupungeissa, Venäjän sisäministeriö julkaisi tiedotteen, jossa kehotettiin ihmisiä välttämään ”luvattomia mielenosoituksia”. Jo tiistaina poliisit alkoivat tuoda esimerkiksi Moskovan ja Pietarin keskustaan metalliaitoja.

Yleisesti poliisin oletetaankin käyttävän keskiviikkoiltana kovia otteita. Ensimmäiset mielenosoitukset järjestetään Venäjän kaukoidässä, joten poliisin toimista aletaan saada käsitystä jo Moskovan aikaa päivällä.

Tiistaina poliisit tekivät ratsioita Navalnyin aluetoimistoihin ja ottivat kiinni hänen liittolaisiaan. Myös monien aktivistien luona on käyty varoittamassa osallistumisen seurauksista.

Pessimistisimmät kannattajat puhuvat jo viimeisestä mielenosoituksesta, sillä tuomioistuimen odotetaan julistavan järjestöt äärijärjestöiksi ensi viikolla. Osa paikallistoimistoista on jo alkanut varautua tähän poistamalla tietoa sosiaalisesta mediasta ja ajamalla paikoin toimintaa alas.