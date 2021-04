Yhteys sukellusveneeseen katkesi aikaisin keskiviikkona. Aluksen katoamispaikan lähellä on havaittu öljyvahinko.

Indonesialainen sukellusvene on kadonnut Balin saaren pohjoispuolella. Aluksen kyydissä on 53-henkinen miehistö. Indonesian puolustusministeriö on tiedottanut, että sukellusveneen katoamispaikan lähellä on havaittu öljyvahinko.

Asiasta kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

Indonesian laivastolla oli ollut käynnissä torpedoharjoitus, kun yhteys sukellusveneeseen katosi aikaisin keskiviikkona noin kello kolme aamuyöllä. Aluksen uskotaan olleen katoamishetkellä noin 700 metrin syvyydessä.

Indonesian armeijapäälliköt ovat kertovat uutistoimistojen mukaan, että sukellusveneen etsintätyöt ovat käynnissä. Indonesian laivasto on pyytänyt etsintäapua myös Australialta ja Singaporelta.

Indonesian asevoimien komentaja Hadi Tjahjanto on vahvistanut, että yhteys KRI Nanggala 402 -alukseen on poikki. Hän kertoi Reutersille tekstiviestillä, että armeija etsii sukellusvenettä Balin vesillä, 96 kilometrin päässä Balilta.

”Laivasto etsii sukellusvenettä parhaillaan. Tunnemme alueen, mutta se on melko syvä”, sanoi Indonesian asevoimien amiraali Julius Widjojono puolestaan AFP:lle.

AFP:n mukaan Indonesia on viime vuosina pyrkinyt päivittämään sotakalustoaan. Yhteensä maan laivastoon kuuluu viisi saksalaista ja eteläkorealaista sukellusvenettä. Keskiviikkona kadonnut sukellusalus rakennettiin Saksassa vuonna 1978, kerrotaan Indonesian hallituksen nettisivuilla.