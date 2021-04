Oikeusjuttu nostettiin lasten puolesta Britanniassa, mutta siinä on mukana myös muita Euroopan alueita.

Sosiaalisen median yritys Tiktok ja sen emoyritys Bytedance on haastettu oikeuteen Britanniassa, uutistoimisto AFP kertoo. Kanteen nostajat syyttävät Tiktokia laittomasta henkilötietojen keräämisestä Britanniassa ja muualla Euroopassa.

Kanteessa syytetään yrityksiä siitä, että ne ovat ”rikkoneet Britannian ja EU:n lasten datasuojelulakia” eli GDPR:ää. Lisäksi yritykset ovat kanteen mukaan huijanneet lasten vanhempia sen suhteen, miten paljon yritykset näkevät lasten yksityisiä tietoja, kun palvelua käytetään.

Kanteen piirissä on jopa 3,5 miljoonaa lasta pelkästään Britanniassa.

Kanteessa väitetään, että jokaisen lapsen, joka on käyttänyt Tiktokia vuoden 2018 toukokuusta alkaen, henkilötietoja on voitu kerätä sovelluksen kautta.

Tietoja on mahdollisesti kerätty riippumatta siitä, onko lapsella ollut palvelussa omaa tiliä tai millaiset yksityisyysasetukset hänellä on ollut palvelussa. Palvelun kautta kerätyt tiedot ovat kanteen mukaan päätyneet Bytedancen haltuun, joka on kerännyt niitä tuntemattomien kolmansien osapuolten hyväksi.

Jos yhtiöiden katsotaan syyllistyneen väitettyyn toimintaan, korvaukset voivat nousta jopa miljardeihin puntiin.

Kanteen takana ovat Englannin entinen lapsiasiakomissaari Anne Longfield ja lakiyritys Scott+Scott. Longfieldin mukaan Tiktok on toisaalta tuonut pandemia-aikana mahdollisuuden lapsille pitää yhteyttä kavereihinsa.

”Hauskojen laulujen, tanssihaasteiden ja huulisynkkaamis­trendien takana piilee kuitenkin jotain paljon pahaenteisempää. Vanhemmilla ja lapsilla on oikeus tietää, että heidän henkilötietojaan, kuten puhelinnumeroita, paikkatietoja ja videoita lapsista kerätään laittomasti”, Longfield sanoi.

Oikeusjutun tarkoituksena on Longfieldin mukaan saada Tiktok lopettamaan tietojen kerääminen. Hän myös vaatii, että alusta poistaa kaikki yksityistiedot silloin, kun sitä käyttävät lapset.

Tiktok on kiistänyt syytteet, ja yhtiön mukaan sen tietoturvapolitiikka ja -toimet ovat vahvoja.

Vuonna 2019 Tiktok suostui maksamaan noin 4,7 miljoonan euron korvaukset sen jälkeen, kun Yhdysvaltain viranomaiset katsoivat sen keränneen henkilötietoja laittomasti. Yhtiö on maksanut pienempiä korvaussummia laittomasta tiedonkeruusta myös Etelä-Koreassa.