Saksan liittopäivät on äänestänyt koko maata koskevista uusista rajoituksista.

Saksan liittopäivät äänesti keskiviikkona uudesta tartuntatautilaista. Laki on kuumentanut tunteita, sillä se rajaa osavaltioiden päätösvaltaa omista koronarajoituksistaan.

Lakia kutsutaan hätäjarruksi. Osan mielestä se on tyystin perustuslain vastainen, mutta toisten mielestä hätäjarrua vedetään liian myöhään ja väärässä kulmassa.

Handelsbatt-lehden mukaan laki määrää öisen ulkonaliikkumiskiellon pakolliseksi joka osavaltioon jossa koronaviruksen suhteellinen tarttuvuusluku viikon aikana sataatuhatta ihmistä kohden ylittää 100. Ulkonaliikkumiskielto on voimassa iltakymmenestä aamuviiteen sillä poikkeuksella että lenkkeily sallitaan puoleenyöhön asti, mutta lenkkeilijän tulee liikkua yksin.

Etäopetukseen siirtyminen tulee pakolliseksi, kun suhteellinen tarttuvuusluku on 165.

Muihin kauppoihin kuin ruokakauppoihin, esimerkiksi kirjakauppoihin, pääsee ajanvarauksella jonka hyväksyminen edellyttää negatiivisen koronatestituloksen esittämistä. Jos suhteellinen tarttuvuusluku nousee yli 150:n, vain ennakkoon verkosta tilattujen tuotteiden noutaminen sallitaan.

Esimerkiksi tiistaina ainoastaan yhdessä Saksan kuudestatoista osavaltiosta suhteellinen tarttuvuusluku oli alle sata. Kuudessa osavaltiossa tarttuvuusluku oli tiistaina yli 165. Saksaa koettelee koronaviruspandemian kolmas aalto. Torstaina Robert Koch -instituutti raportoi 29 518 uutta tartuntaa. Luku kasvoi pelkästään edellisestä päivästä noin viidellä tuhannella – keskiviikkona tartuntoja oli vajaat 25 000.

Tähän asti liittokansleri Angela Merkel on päättänyt rajoituksista yhdessä 16 osavaltion pääministerin kanssa, joiden johdolla rajoitukset on viety lainsäädäntöön osavaltioittain. Osavaltioille on jäänyt kuitenkin paljon harkintavaltaa siinä miten rajoituksia sovelletaan, mikä on johtanut kirjaviin käytäntöihin eri osavaltioissa. Tämä on keskeinen perustelu sille, miksi koko liittovaltiotason laki tarvitaan.

Saksassa on ollut esimerkiksi myös alueellisia kokeiluja, joissa esimerkiksi tiheää koronatestaamista on käytetty yhteiskunnan avaamisen mahdollistajana.

Testistrategia on kuitenkin osoittautunut epäluotettavaksi. Pienemmän ilmaantuvuuden kokeilualueista, joissa testien avulla saattoi päästä esimerkiksi ravintolaan, tuli niin suosittuja matkakohteita, että tartuntamäärät alkoivat taas kasvaa.

Berliinissä osoitettiin mieltä uutta tartuntatautilakia vastaan keskiviikkona. Poliisi oli varautunut levottomuuksiin noin 2000 työntekijän voimin.­

Tartuntatautilaki on herättänyt vastustusta useista syistä.

Saksan vihreiden mielestä tartuntatautilaki tulee liian myöhään ja jää puolivillaiseksi, sanoi liittopäiväedustaja, lääkäri Janosch Dahmen uutistoimisto DPA:lle. Lisäksi se keskittyy liiaksi yksityisiin ihmisiin ja liian vähän yrityssektoriin. Dahmen olisi halunnut työpaikoille kahdesti viikossa tehtävät pakolliset virustestit.

Myöskään keskustaoikeistolainen FDP ei ollut tyytyväinen. Pääsihteeri Volker Wissing sanoi Deutchlandfunkille että varsinkin ulkonaliikkumiskielto on perustuslain vastainen puuttuessaan kansalaisten liikkumisvapauteen.

Liittopäivien keskiviikkoinen äänestys heijasteli sekin tyytymättömyyttä, kertoo Handelsblatt. 342 liitopäiväedustajaa äänesti tartuntatautilain puolesta ja 250 sitä vastaan. 64 edustajaa jätti äänestämättä.

Laki voisi astua voimaan aikaisintaan ensi viikolla. Sitä ennen Saksan liittoneuvoston eli osavaltioiden täytyy äänestää sen hyväksymisestä ja presidentti Frank-Walter Steinmeierin vahvistaa se.