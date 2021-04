Nimeltä mainitsematon aseryhmä tekee hyökkäyksiä alueella, missä sijaitsee strategisesti tärkeä Suuri etiopialaisen renessanssin pato.

Aseellinen ryhmä on vallannut Etiopiassa kokonaisen maakunnan, liittovaltion alaisuudessa toimiva Etiopian ihmisoikeuskomissio sanoo. Aseryhmä on syyllistynyt muun muassa siviilien tappamisiin ja virkamiesten sieppauksiin läntisellä Benishangul-Gumuzin alueella, komissio kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Raportin mukaan Sedal Woredan maakunta Benishangul-Gumuzin alueella oli huhtikuun 19. päivään mennessä ”lähes kokonaan aseellisen ryhmän hallinnassa”. Raportti jätti mainitsematta, mistä aseryhmästä on kyse.

Benishangul-Gumuzin alue on strategisesti tärkeä, sillä siellä sijaitsee rakenteilla oleva jättipato, joka on kiristänyt Etiopian välejä Niilin alajuoksulla sijaitsevien Sudanin ja Egyptin kanssa. Egypti ja Sudan ovat vaatineet Etiopiaa taipumaan sopimukseen veden käytöstä Niilillä. Jättipato, joka on saanut nimekseen Suuri etiopialaisen renessanssin pato, uhkaa vähentää Niilin virtaumaa alajuoksulla.

Nasan kuva Sinisellä Niilillä sijaitsevasta Suuresta etiopialaisen renessanssin padosta. Pato sijaitsee Benishangul-Gumuzin osavaltiossa, missä Etiopian mukaan aseryhmä on vallannut kokonaisen maakunnan.­

Benishangul-Gumuzissa on nähty viime kuukausina väkivaltaisuuksia eri kansanryhmien välillä. Joulukuussa yhdessä hyökkäyksessä kuoli yli 200 siviiliä.

”Alueelta paenneet asukkaat kertoivat EHRC:lle (Etiopian ihmisoikeuskomissio), että aseellinen ryhmä on tehnyt tuhopolttoja ja ryöstänyt yksityistä ja julkista omaisuutta”, komissio kertoi raportissa. Raportin mukaan hallintovirkamiehet ja poliisit ovat paenneet maakunnasta.

Etiopiassa on meneillään samaan aikaan useita väkivaltaisuuksia eri etnisten ryhmien sekä liittovaltion armeijan ja paikallisten poliittisten ryhmien välillä. Kesäkuussa 112 miljoonan asukkaan maassa on määrä järjestää valtakunnalliset vaalit.