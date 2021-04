Mediatiedot: EU on aloittanut oikeustoimet Astra Zenecaa vastaan ja lopettaa yhtiön rokotteiden hankkimisen

Irlanti on vahvistanut, että EU kaavailee oikeustoimia Astra Zenecaa vastaan.

Euroopan unioni lopettaa brittiläis-ruotsalaisen Astra Zenecan koronavirusrokotteiden ostamisen. EU jättää siis käyttämättä rokotteiden hankintasopimukseen kirjatun option sadan miljoonan rokoteannoksen ostamisesta.

Yhteensä EU on tilannut 400 miljoonaa rokoteannosta Astra Zenecaa, joista sata miljoonaa optiolla. Option käyttämisen takaraja on jo umpeutunut, kertoi Euroopan komission tiedottaja torstaina tiedotustilaisuudessa.

Lisäksi Euroopan komissio on aloittanut oikeustoimet Astra Zenecaa vastaan. EU-maa Irlanti vahvisti torstaina uutistoimisto Reutersin mukaan, että oikeusjuttu on vireillä. Irlanti myös ilmoitti, että se on mukana osapuolena komission oikeusjutussa Astra Zenecaa vastaan.

Tosin uutistoimisto AFP:n mukaan komission tiedottaja olisi sanonut, ettei päätöksiä ole vielä tehty. AFP:n diplomaattilähteiden mukaan oikeusjuttu on kuitenkin vireillä.

Mediatietojen mukaan suurin osa EU-maista olisi valmis kannattamaan oikeusjuttua. Isot EU-maat eivät ole vielä kertoneet kantojaan. AFP:n tietojen mukaan komissio haluaa, että kaikki EU:n jäsenmaat tukevat oikeusjuttua. Päätöksiä jäsenmailta komissio haluaa tämän viikon loppuun mennessä.

Syynä EU:n toimiin on rokotteiden toimitusongelmat ja niiden aiheuttamat viivytykset rokotejakelussa Euroopassa. EU:n mukaan Astra Zeneca ei ole täyttänyt EU:n kanssa tekemänsä sopimuksen ehtoja.

Irlannin terveysministeri Stephen Donnelly kuvaili Astra Zenecan toimia ”täydelliseksi epäonnistumiseksi”.

Unioni on myös kyseenalaistanut sen, miten rokoteyhtiö on käyttänyt EU:n syyskuussa sille myöntämät 224 miljoonaa euroa, joka oli tarkoitettu rokotteiden ainesosien hankintaan. Reutersin mukaan Astra Zeneca ei ole vielä julkaissut riittävästi tietoja siitä, miten rahat on käytetty.

Euroopan unionin ja lääkeyhtiön välisen sopimuksen mukaan yhtiön tulisi kohtuudessa parhaansa mukaan toimittaa EU:lle 180 miljoonaa annosta koronarokotetta toisen vuosineljänneksen aikana. Maaliskuussa yhtiö kuitenkin ilmoitti aikovansa toimittaa vain kolmasosan siitä.

EU ja Astra Zeneca ovat olleet eri mieltä siitä, mitä tarkoittaa sopimukseen kirjattu termi ”parhaat pyrkimykset” liittyen rokotteiden toimitukseen EU:lle. Astra Zenecan mukaan termi ei sido yhtiötä mihinkään, mutta EU:n komission mukaan sopimuksessa on yhtiötä laillisesti sitovia asioita.

Astra Zenecan mainetta on haitannut myös yhtiön rokotteeseen yhdistetyt veritulppaepäilyt.

Euroopan lääkevirasto (Ema) on todennut, että Astra Zenecan rokotteella on mahdollisesti yhteys erittäin harvinaiseen veren hyytymishäiriöön. Astra Zenecan rokotteen riskit on kuitenkin arvioitu äärimmäisen pieniksi. Eman tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvitysten mukaan rokotteella ei ole yleistä veritulppariskiä.