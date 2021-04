Koronavirukseen kuolee nyt intialaisia ennätystahtia, ruumishuoneet ja krematoriot ovat täynnä. Osasyyllinen on viruksen ”tuplamuunnos”.

Mumbai

Hälytysajoneuvojen sireenit ujeltavat lockdownin autioittamilla kaduilla Mumbaissa. Ambulanssit kiertävät etsimässä koronapotilaille tehohoitopaikkoja, happilaitteita tai edes vapaita vuodepaikkoja, mutta usein happiralli päättyy surullisesti.

Koronavirukseen kuolee nyt intialaisia ennätystahtia, ruumishuoneet ja krematoriot ovat täynnä. Intia on katastrofin partaalla.

Koronapandemian toinen aalto on romahduttanut Intian terveydenhuollon, ja tilanne on lähes epätoivoinen. Torstaina Intia teki uuden maailmanennätyksen, kun yhden päivän aikana kirjattiin 315 000 uutta tartuntaa ja 2 100 koronavirukseen kuollutta.

1,4 miljardin asukkaan Intiassa on koronavirustautiin sairastunut yhteensä lähes 16 miljoonaa ihmistä, kuolleita on noin 190 000. Todelliset luvut ovat todennäköisesti vielä suurempia, sillä esimerkiksi testauskapasiteetti on täysin jumissa. Vielä kuukausi sitten koronatestin tuloksen sai Mumbaissa alle vuorokaudessa, nyt odottelu vie nelisen päivää.

Tartuntojen määrä suhteessa väkilukuun kahden viikon keskiarvona ei vielä eurooppalaisessa vertailussa näytä kovin hurjalta, mutta suunta on jyrkästi ylöspäin. Vertailua vaikeuttavat myös erilaiset testauskäytännöt.

Siksi olennaisempaa on seurata tilannetta terveydenhuollossa.

”Sairaala on täpötäysi, meillä ei ole potilaiden määrään verrattuna riittävästi paikkoja tehohoito-osastolla. Tilanne on aika synkeä”, kertoo mumbailaisen Niramaya Hospitalin johtava lääkäri Amit Thadhani Helsingin Sanomille. Sairaala hoitaa tällä hetkellä vain koronapotilaita.

Thadhani arvioi, että tilanne Maharasthan ja Gujaratin osavaltioissa paranee lähiviikkojen aikana, mutta heikkenee muissa osavaltioissa ainakin kuukauden verran.

Suomalaisen mittapuun mukaan normaalioloissakin melko ankeat intialaissairaalat kitkuttavat jo nyt äärirajoillaan. Yhteen vuodepaikkaan joudutaan sijoittamaan kaksi–kolme potilasta, osa kuolee sairaaloiden porteilla, koska lääkäreitä ei ole riittävästi eikä happea ei riitä kaikille.

Korkein oikeus määräsi keskiviikkona hallituksen luovuttamaan teollisuuden käyttämää happea sairaaloille. Tuomarit kirjoittavat harvinaisen selkeäsanaisessa päätöksessään, että ”ihmisten ei voi antaa kuolla happipulan vuoksi. Kerjätkää lainatkaa tai varastakaa, kyseessä on kansallinen hätätila”. Monet hankkivat omia happipulloja, joiden hinta on muutamassa päivässä noussut moninkertaiseksi.

Keskiviikkona 24 ihmistä kuoli happilaitevian vuoksi Nashikissa, noin kolmen tunnin ajomatkan päässä Mumbaista. Sairaalan happisäiliövuodon vuoksi tehohoitopotilaat jäivät puoleksi tunniksi ilman happea.

Terveydenhoitohenkilöstö on aivan lopussa sekä henkisesti että fyysisesti.

”Ehkä viimeinen hyvän huomenen toivotus. Voi olla, etten enää tapaa teitä täällä. Yrittäkää pärjätä”, kirjoitti mumbailaisessa sairaalassa työskennellyt lääkäri Manisha Jadhav Facebookissa sunnuntaina. Hän kuoli seuraavana päivänä koronavirustautiin.

Covid-tautiin kuolleet vainajat oli aseteltu odottamaan tuhkausta Delhissä tiistaina.­

Intian lääkärijärjestön mukaan lähes 20 000 lääkäriä on sairastanut koronataudin ja lähes 170 on kuollut tautiin.

Koronatsunami-nimen saanut toinen aalto yllätti Intian, joka oli jo hyvässä vauhdissa purkamassa rajoituksiaan, sillä tartuntakäyrä oli syyskuun jälkeen laskusuunnassa 30 viikon ajan. Vaalikampanjoiden ja suurten uskonnollisten juhlien epäillään käynnistäneen uuden tartunta-aallon.

Rokotusoperaatio alkoi terhakkaasti alkuvuodesta, mutta 2,7 miljoonan päivittäisestä rokotustahdista huolimatta vain kymmenen prosenttia väestöstä on saanut ensimmäisen rokoteannoksen.

Osa intialaislääkäreitä yritti jo helmikuussa varoitella paikallisesta ”tuplamuunnoksesta”, jonka epäillään tarttuvan herkästi ja olevan vaarallinen myös nuorille.

Intian tuplamuunnoksessa yhdistyvät niin sanottu Kalifornian virusmuunnos ja Etelä-Afrikan ja Brasilian muunnos.

Omaiset osoittivat kunnioitusta vainajalle viimeisen kerran ennen tuhkausta Delhissä viime viikon tiistaina.­

Rokotusoperaation etenemistä haittaa rokotepula, vaikka Intia on maailman suurin rokotteiden valmistaja.

Intian pääministeri Narendra Modi ilmoitti alkuviikosta, että kaikki yli 18-vuotiaat voivat saada rokotteen toukokuun alusta lähtien. Asiantuntijat kuitenkin epäilevät, miten lupaus lunastetaan, sillä rokotteita ei yksinkertaisesti nyt ole 900 miljoonalle ihmiselle.

Mumbain lähes 40 asteen helteessä tunteja väliaikaiseksi koronasairaalaksi rakennettuun BKC Jumbo -keskukseen jonottaneet ihmiset pettyivät alkuviikolla, kun ovelle yllättäen ilmestyi lappu, jossa kerrottiin rokotteiden loppuneen. Seuraavana päivänä rokotteita oli luvassa.

Viranomaiset yrittävät estää tartuntakatastrofia sulkemalla kaikki muut kuin elintärkeät toiminnot. Maharasthan osavaltiossa uusia rajoituksia tulee lähes päivittäin, mutta tartuntaluvut eivät ainakaan vielä ole kääntyneet laskuun. Vain ruokakaupat ovat auki ja nekin vain neljä tuntia aamuisin. Julkiseen liikenteeseen ei tavallisilla ihmisillä ole asiaa, yksityisautoilu on sallittua vain hätätapauksessa.

Yhteiskunnan sulkeminen puolestaan haavoittaa niitä, jotka ovat välttyneet koronatartunnalta. Yksityistaloudet olivat juuri päässeet jaloilleen vuoden takaisin täyssulun jälkeen. Nyt työpaikat ovat kiinni, palkka ei juokse eikä työnantajayrityskään välttämättä selviä yhteiskunnan sulkutilasta.