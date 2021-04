Sillan romahduksessa vuonna 2018 kuoli 43 ihmistä.

Italiassa valmistui torstaina syyttäjien tekemä tutkinta Pohjois-Italian Genovan tuhoisasta kolmen vuoden takaisesta sillan romahtamisesta. Maan infrastruktuuriministeri Giancarlo Cancelleri kutsui tuloksia shokeeraaviksi.

Tutkinnan mukaan sillan huoltaminen oli laiminlyöty käytännössä täysin. Esimerkiksi sen tukirakenteita ei ollut huollettu kertaakaan.

Silta valmistui vuonna 1967 ja sortui vuonna 2018. Sillan romahduksessa kuoli 43 ihmistä. Useille heistä järjestettiin valtiolliset hautajaiset ja maassa vietettiin kansallista surupäivää.

Syyllisenä romahdukseen on pidetty maan tieinfrastruktuuria hallinnoivaa Autostrade per l'Italiaa. Tutkinnassa löydettiin 69 yksittäistä epäiltyä, joiden joukossa on muun muassa Autostrade per l'Italian entinen johtaja Giovanni Castelluci.

Tutkinnassa nostettiin esiin myös laiminlyöntejä sillan tarkastuksissa. Esimerkiksi sillan tukipilarit oli tutkittu lähietäisyydeltä tarkastelemisen sijasta alhaalta käsin kiikareilla katsomalla.