Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto ilmoittaa kumoavansa entisen presidentti Donald Trumpin määräyksen, jolla on rajoitettu transihmisten pääsyä kodittomien asuntoloihin ja yömajoihin.

Aiemman määräyksen mukaan valtion rahoittamat kodittomien asuntolat voivat kieltää transihmiseltä pääsyn naisten tai miesten asuntoloihin. Määräyksen mukaan esimerkiksi kodittomille naisille tarkoitettu asuntola palvelee niitä, jotka ovat syntymässä määritelty naiseksi. Asuntolat ovat voineet tämän nojalla kieltää transihmisiltä pääsyn avun piiriin.

Bidenin hallinto aikoo nyt kumota asetuksen. Päätöksestä ilmoitti Yhdysvaltain asunto- ja kaupunkikehityksen ministeri Marcia Fudge. Asiasta kertovat muun muassa The New York Times ja The Washington Post.

Kumottu säädös oli osa laajempaa Trumpin hallinnon yritystä kaventaa transsukupuolisten kansalaisoikeuksia. Presidentti Bidenin hallinto on jäädyttänyt tai kumonnut näitä säädöksiä Bidenin presidenttikauden alusta saakka.

Alkuvuodesta Biden kumosi edeltäjänsä kiellon, jolla estettiin transihmisten asepalvelus. Lue lisää: Biden kumosi Trumpin määräämän transsukupuolisten armeijakiellon.