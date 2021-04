Epäsuosittu ja ryvettynyt Alex Salmond perusti uuden Alba-puolueen.

Lontoo

Harva poliitikko on Skotlannissa yhtä epäsuosittu kuin Britannian englantilainen pääministeri Boris Johnson.

Nyt Johnson on kohdannut voittajansa: äskeisen kyselyn mukaan Skotlannin entinen pääministeri ja tunnettu itsenäisyysmies Alex Salmond on Johnsoniakin epäsuositumpi.

Kansansuosion puute ei ole kuitenkaan rapauttanut Salmondin itseluottamusta. Hän perusti maaliskuussa uuden skottinationalistisen Alba-puolueen ja on nyt ehdolla Skotlannin parlamenttivaaleissa toukokuun alussa.

Alba tarkoittaa Skotlantia gaelin kielellä.

Skotlannin entinen pääministeri Alex Salmond käynnisti uuden Alba-puolueensa vaalikampanjan huhtikuun 6. päivänä Ellonissa Skotlannin itärannikolla. Skotlannin parlamenttivaalit järjestetään 6. päivänä toukokuuta.­

Jos Skotlannin itsenäisyyttä kannattavat puolueet saavat skottiparlamenttiin kahden kolmasosan määräenemmistön – eli niin sanotun superenemmistön – haluaa Salmond itsenäistymiseen vauhtia.

”Itsenäisyydestä pitää alkaa neuvotella heti ensimmäisellä viikolla vaalien jälkeen”, Salmond sanoi viime viikolla HS:lle ja Lontoossa toimiville ulkomaankirjeenvaihtajille Zoomin välityksellä.

Käytännössä Salmond ja Alba-puolue hajottavat skottinationalistien rivejä.

Mielipidemittauksia johtaa yhä kirkkaasti pääministeri Nicola Sturgeonin Skotlannin kansallispuolue (SNP). Suosittu Sturgeon on Salmondin seuraaja sekä SNP:n että Skotlannin johdossa.

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon vaalikampanjavierailulla moskeijassa Glasgow’ssa keskiviikkona.­

Salmondin paluu poliittiselle näyttämölle voi kuitenkin nakertaa äänisaalista ja viedä SNP:ltä kaivatun enemmistön. Näin se auttaisi mutkan kautta niitä, jotka haluavat pitää Skotlannin Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Salmond kertoo kuitenkin ylpeänä, kuinka SNP:stä on jo loikannut väkeä Albaan. Loikkausten ansiosta Alballa on kaksi kansanedustajaa jopa brittiparlamentissa Lontoossa.

”Jäseniä olemme saaneet kolmessa viikossa jo 5 000. Se on enemmän kuin mitä Skotlannin liberaalidemokraateilla on. Kohta mennään yli [Skotlannin] vihreistä ja konservatiiveista.”

Poliittisissa puolueissa on tapana tehdä isänmurhia. Vanhat auktoriteetit kaatuvat, kun nuori polvi astuu esiin.

Salmondin, 66, tapauksessa on kyse päinvastaisesta tilanteesta: poliittinen ruumis heräsi henkiin ja tuli takaisin seuraajansa kiusaksi.

”Joidenkin ihmisten – ja yleensä he ovat miehiä – ego ei salli vetäytymistä näyttämöltä, kun aika olisi oikea – – Hyvää on kuitenkin se, että nyt kun hänellä [Salmondilla] on oma puolue, minun ei tarvitse käyttää aikaani häneen”, Sturgeon, 50, sivalsi Scotland on Sunday -lehden haastattelussa maaliskuun lopussa.

Lue lisää Skotlannin poliittisesta tilanteesta ja brexitin nostattamista itsenäistymishaluista: ”Moni skotti näkee jo maansa Pohjoismaana”

Salmond sen sijaan on varovainen Sturgeonin arvostelussa. Hän kehuu seuraajaansa ”erinomaiseksi viestijäksi”, joka on päihittänyt Johnsonin ja konservatiivit kirkkaasti pandemian aikana.

Risuja tulee kuitenkin Skotlannin itsenäistymispyrkimysten ajamisessa.

”Nicola sanoo, että uusi kansanäänestys itsenäisyydestä pitäisi järjestää vasta pandemian jälkeen eli joskus vuonna 2023 – – meistä taas keskustelut pitää aloittaa heti vaalien jälkeen, jos määräenemmistö tulee.”

Skotlannin silloinen pääministeri Alex Salmond ja apulaispääministeri Nicola Sturgeon kampanjoimassa Skotlannin itsenäisyyden puolesta noin viikkoa ennen syksyn 2014 kansanäänestystä.­

Konservatiivipääministeri Johnson ei haluaisi antaa skoteille uutta kansanäänestystä lainkaan. Jos lupaa ei heru, Salmondin mielestä asia pitää viedä vaikka oikeuteen, joko Britanniassa tai muualla.

”Kansainvälinen oikeusjuttu olisi hyvin mielenkiintoinen. Skotlantihan on vanha eurooppalainen valtio.”

Monelle ovat jääneet Salmondista päällimmäiseksi mieleen syytökset seksuaalirikoksista useita naisia kohtaan. Vuonna 2019 entinen pääministeri sai syytteen 13 rikoksesta, joista vakavin oli raiskaus.

Maaliskuussa 2020 edinburghilainen ylioikeus vapautti Salmondin kaikista syytteistä. Maine kuitenkin kärsi. Salmondin puolustus myönsi, että tämä oli käyttäytynyt naisten kanssa sopimattomasti, vaikkakaan ei rikollisesti.

Salmond-skandaalin jälkipyykki kesti kuukausia: kuka tiesi mitä ja milloin? Skottiparlamentin tutkinnassa jopa Sturgeonin katsottiin johtaneen parlamenttia selonteossa harhaan, vaikkakaan ei tahallaan.

Joidenkin arvioiden mukaan Alba-puolue yrittää vedota nationalistien arvokonservatiiviseen siipeen. Eräät albalaiset ovat jo suututtaneet seksuaali-ja sukupuolivähemmistötahot.

Sturgeonin SNP taas on sekoitus nationalismia, liberaaliutta ja pohjoismaista vasemmistoaatetta. Liiankin woke (valveutunut), sanovat kriitikot.

Brexitin kannalta huomionarvoista on se, että Salmond ei sano suoraan, että Skotlannin pitäisi päästä heti takaisin EU:hun. Sen sijaan hän sanoo, että Skotlannin pitää päästä takaisin EU:n sisämarkkinoille.

Skotlannin itsenäisyyden kannattajat mielenosoituksessa Glasgow’ssa tammikuussa 2020 ennen kuin pandemia levisi Britanniaan.­

Näin Alba voi houkutella niitä itsenäisyyden kannattajia, jotka ovat kallellaan myös brexitiin – mutta haluavat samalla EU:n edut.

Lisää mainehaittaa Salmondille voi tulla kuitenkin siitä, että hän vetää poliittista keskusteluohjelmaa RT-kanavalla. Aiemmin Russia Today -nimellä tunnettu propagandakanava on lähellä Venäjän hallintoa.

”Kukaan RT:ltä ei ole tullut sanomaan, miten ohjelmaa pitäisi tehdä”, Salmond selitti kirjeenvaihtajille.

Ensimmäiset mielipidemittaukset eivät lupaa Alballe isoa äänisaalista. Kannatus on nyt 3–6 prosentin luokkaa. Jotta Alba saisi paikkoja skottiparlamenttiin, pitäisi kannatuksen olla ainakin kuusi prosenttia.

Skottiparlamenttivaalit ovat sekoitus enemmistövaaleja ja suhteellista vaalitapaa. Äänestäjillä on kaksi ääntä.

Parlamenttiin valitaan 129 edustajaa, joista 73 on vaalipiirissään eniten ääniä saanutta. Loput 56 valitaan alueellisilta listoilta suhteessa puolueen saamiin ääniin. Alba tavoittelee jälkimmäisiä paikkoja.

”Alban menestys mielipidemittauksissa on ollut sen verran vähäistä, että puolueella on tuskin isoa vaikutusta vaalitulokseen. Toisaalta asiaa on vaikea ennustaa, koska vaalijärjestelmä on monimutkainen”, professori Sara Hobolt London School of Economicsista arvioi kuluvalla viikolla Zoom-tilaisuudessa.

Miksi sitten Salmond ylipäätänsä haluaa takaisin politiikkaan? Maan johtoon hän ei enää pääse, hyvä jos edes parlamentaarikoksi.

Salmond sanoo suoraan, että hän toivoo SNP:n voittavan. Alban rooli olisi olla itsenäisyysmyönteinen oppositiopuolue, joka pitäisi hallitusta tiukilla talous- ja sosiaaliasioista.

”Kun aloin johtaa vähemmistöhallitusta vuonna 2007, oli parlamentissa yhtenään äänestys asiasta kuin asiasta. Se tuotti parempia päätöksiä.”

Monipuoluemaista Salmond nostaa esille Suomen, Ruotsin ja Tanskan.

Näettekö Skotlanninkin Pohjolan maana?

”Kyllä. Meillä on paljon yhteistä.”