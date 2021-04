Suomalaisten itsetunnolle on tapahtunut jotain omituista – voiko olla, että meistä on tullut normaali kansakunta?

”Suomi mainittu!” ei ole enää uutinen. Toista oli 1900-luvulla, kun Suomi oli Leningradin puolisosialistinen esikartano.

Joskus olennaista on se, mitä ei tapahdu.

Näin tuumailin tällä viikolla. Yhdysvaltalaislehti The New York Timesissa julkaistiin tiistaina kirjoitus otsikolla ”Mistä on onnellinen maa tehty?”.

Kirjoitus käsitteli Suomea hyvinkin suotuisassa valossa, onnellisuuden mallimaana, joka onnellisuusvertailuissa on vienyt ykkössijan jo neljä kertaa peräjälkeen.

Olennaista on se, että The New York Timesin juttu ei herättänyt Suomessa juuri huomiota.

Onnellisuusvertailut ylipäätään eivät enää herätä juuri huomiota. Eivätkä myöskään korruptio-, elämänlaatu-, koulutus-, tasa-arvo- tai monet muut vertailut, joissa Suomi menestyy mahtavasti.

Ovatko suomalaiset turtuneet omaan onnellisuuteensa? Ainakin ero viime vuosisataan on häkellyttävä.

Olen elänyt 1900-luvulla ja voin kertoa, että harva meistä selviytyi sieltä eheänä. Elämä oli niin harmaata, että värifilmin keksiminen tuntui lähinnä loukkaukselta. Iltaisin lapset katsoivat radiota.

Jos The New York Times – maailman arvostetuimpiin kuuluva laatulehti – olisi vaikkapa 1980-luvulla kehunut Suomea, edes sivulauseen verran, täällä olisi seottu onnesta.

Meidän kansallinen omakuvamme oli tuolloin varsin heiveröinen. Kaikkien ulkomaalaisten uumoiltiin pitävän Suomea pelkkänä Leningradin puolisosialistisena esikartanona – ja nyt kun miettii, tuo käsitys ei välttämättä ollut aivan väärä.

Miksi myönteinen kansainvälinen huomio ei sitten enää säväytä suomalaisia?

Ensimmäinen ja ilmeisin selitys on se, että Suomi-suitsutusta on ollut niin paljon. ”Suomi mainittu!” ei enää ole uutinen.

Toinen selitys on se, että myönteisten seikkojen huomioiminen veisi liikaa tilaa marmatukselta. Me suomalaiset kun elämme niin yltäkylläisessä onnellisuudessa, että voimme keskittyä täyspäiväisesti valittamiseen.

Ajatellaan vaikka tätä koronapandemiaa ja rokottamisen logistiikkaa. Kaikki pitävät itsestään selvänä, että Suomessa on infrastruktuuri, joka mahdollistaa 70 pakkasasteen katkeamattoman kylmäketjun 338 000 neliökilometrin alueelle, tarkkaan rajattujen ihmisryhmien oikea-aikaisen tavoittamisen ja heidän ammattimaisen rokottamisensa.

Miksi tuhlata kallista aikaansa tuommoisen arvostamiseen? On niin monta otollista väninän aihetta, esimerkiksi se, kun naapurikunnassa asuva Rampe-serkku sai rokotteen viikko ennen minua, vaikka on kaksi vuotta nuorempi.

Tässä on tragedian ainekset. Olemme niin onnellisia, että meillä on varaa olla tajuamatta sitä.

Kolmas selitys miellyttää minua eniten. Kansallinen itsetuntomme on kohentunut. Meistä on tullut normaaleja.

Normaaliudella tarkoitan tässä yhteydessä sitä, ettei ihan jokaisesta kehusta tai arvostelun sanasta tarvitse hätkähtää.

Maailmaa ei myöskään ole pakko tarkastella jurottavan epäluuloisesti. Jos ruotsalainen hymyilee, niin se ei ehkä olekaan merkki vahingonilosta vaan ihan vain siitä, että hän on hyvällä tuulella.

Hyvään kansalliseen itsetuntoon kuuluu terve itseluottamus kansainvälisillä areenoilla, olipa kyse sitten opinnoista, liiketoiminnasta tai urheilusta. Meillä on kaikki mahdollisuudet menestyä, ja jos emme juuri tällä kertaa menesty, niin ensi kerralla menestymme.

Luulen, että esimerkiksi Huuhkajien ja Helmareiden katsominen on hauskaa juuri tällaisen asenteen takia. Ei ole epätoivoista rämpimistä ja epäonnistumisten manaamista, on tervettä ja realistista tekemisen meininkiä.

Jokin on muuttunut ratkaisevasti 1900-lukuun verrattuna, edukseen.