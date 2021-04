Republikaanit vaativat uutta äänestystä demokraattikuvernööri Gavin Newsomin luottamuksesta.

Yhdysvaltojen suurin osavaltio on erittäin sininen. Demokraatit ovat olleet vallassa Kaliforniassa yhtäjaksoisesti jo yli vuosikymmenen. Nyt republikaanit havittelevat kuitenkin demokraattikuvernööri Gavin Newsomin syrjäyttämistä.

Perjantaina Newsom sai kuuluisan haastajan, kun Caitlyn Jenner ilmoitti hakevansa Kalifornian kuvernööriksi. 71-vuotias Jenner on pitkän linjan republikaani, joka tunnetaan muun muassa olympiavoittajana, transaktivistina ja tositelevisiotähtenä. Jos Jenneristä tulisi kuvernööri olisi hän korkeimmalle Yhdysvaltojen politiikan arvojärjestyksessä noussut transihminen.

”Olen mukana! Kalifornia on taistelun arvoinen”, Jenner kirjoitti Twitteriin perjantaina. Asiasta uutisoi ensimmäisenä yhdysvaltalainen Axios-uutisverkkosivu.

”Kalifornia on ollut kotini lähes 50 vuotta. Tulin tänne, koska tiesin, että riippumatta ihmisen taustasta täällä unelmista tulee totta. Viime vuosikymmenen aikana olemme nähneet kultaisen osavaltion kiillon himmenevän yhden puolueen vallan alla, kun se on nostanut politiikan kehityksen edelle ja erityisintressit ihmisten edelle”, Jenner sanoi lehdistötiedotteessaan.

Kalifornian nykyinen kuvernööri Newsom on johtanut osavaltiota vuodesta 2019 alkaen. Pandemian aikana Newsomin otteet ovat joutuneet arvostelun kohteeksi.

Republikaanit ja muut poliittiset vastustajat syyttävät Newsomia huonosta pandemian hoidosta. The New York Timesin mukaan arvostelijat keskittyvät etenkin koronarajoitusten aiheuttamaan talousahdinkoon. Myös Jenner sanoi tiedotteessaan, että ”pienet yritykset ovat tuhoutuneet tiukan koronasulun vuoksi”.

Kalifornian laki mahdollistaa kuvernöörin haastamisen uusintaäänestykseen, mikäli tarpeeksi moni ihminen allekirjoittaa vetoomuksen. Kuvernööri Newsomin vastustajat ovat keränneet allekirjoituksia viime kesästä alkaen. Yhdysvaltojen politiikan nettitietopankin Ballotpedian mukaan maaliskuun 17. päivän takarajaan mennessä ehdittiin kerätä yli kaksi miljoonaa ääntä.

Äänten varmistus on käynnissä. Äänestys pidetään, jos ääniä vahvistetaan vajaa 1 496 000. Kun äänet on laskettu loppuun, äänestys on pidettävä 60–80 päivän sisällä.

Kalifornian historiassa on nähty yksi menestyksekäs uusintaäänestys. Vuonna 2003 lukuisat julkisuuden henkilöt näyttelijä Gary Colemanista pornotähti Mary Careyhin osallistuivat kuvernöörikilpaan. Lopulta hallitsevan demokraattikuvernöörin Gray Davisin syrjäytti kehonrakentaja ja toimintaelokuvatähti Arnold Schwarzenegger.

Ilmassa on ollut merkkejä historian toistumisesta, kun demokraattikuvernöörin paikkaa tavoittelee jälleen julkisuuden henkilö republikaanien riveistä. Mutta ajat ovat muuttuneet, muistuttavat asiantuntijat yhdysvaltalaisen NBC News -median huhtikuisessa uutisessa.

”Poliittisesti olemme nyt täysin eri osavaltio kuin vuonna 2003. Jos katsoo osavaltion poliittisia kilpailuja, republikaaneista on tullut kolmas puolue Kaliforniassa”, demokraattinen strategisti Katie Merrill sanoi Sacramento Press Club -järjestön suorassa Facebook-lähetyksessä.

Jenner on entinen kymmenottelija, joka voitti olympiakultaa Montrealissa vuonna 1976. Hän on tunnettu myös E! Rikkaat Kardashianit -tositelevisiosarjasta, joka seurasi hänen perheensä elämää. Demokraattikuvernöörin voittaminen sinisessä osavaltiossa voi kuitenkin olla vaikeaa huolimatta yli kymmenestä miljoonasta Instagram-seuraajasta.

Jennerin maineelle voi tehdä hallaa myös se, että hänen tukijoukoissaan on Donald Trumpin ajoilta tuttuja nimiä. Trump ei ole Kaliforniassa suosittu. Viime syksyn presidentinvaaleissa hänen äänisaaliinsa jäi alle 30 prosenttiin kalifornialaisten äänistä. Jenner itse käänsi selkänsä Trumpille vuonna 2018, koska tämän hallinto polki toistuvasti transihmisten oikeuksia.

Jenner sanoi lehdistötiedotteessaan olevansa ehdolla, sillä ”Kalifornia haluaa parempaa ja ansaitsee hallinnoltaan parempaa”. Väite ei kuitenkaan pidä täysin paikkaansa.

Kalifornian julkisen politiikan instituutti julkaisi maaliskuun lopussa selvityksen, jonka perusteella 40 prosenttia kalifornialaisista äänestäisi nykyisen kuvernöörin Newsonin pois viralta. Samalla 56 prosenttia antaisi demokraatin pitää asemansa osavaltion johdossa.

Kuvernööriä suojelee, että demokraattien rivit ovat pysyneet yhtenäisinä. Yksikään puoluetoveri ei ole toistaiseksi haastanut Newsonia.