Irlannin rajan kummallakin puolella uskotaan, ettei Pohjois-Irlanti kuulu Britanniaan enää 25 vuoden päästä.

Pohjois-Irlannin poliisin terrorismin tutkinnan yksikkö pidätti perjantaina kaksi miestä epäiltynä murhan yrityksestä. Heistä yksi otettiin kiinni County Derryn ja toinen Gregganin alueella. Miehet ovat 26 ja 36 vuoden ikäisiä. Asiasta uutisoi muun muassa brittilehti The Guardian.

Maanantaina tapahtunut murhan yritys oli poikkeuksellisen raaka. Londonderryssa asuvan osa-aikaisen poliisin auton alle oli asennettu pommi, joka oli suunniteltu niin, että lauetessaan se olisi tappanut kaikki ajoneuvossa ja sen läheisyydessä olevat.

Pohjois-Irlannin viranomaiset pitivät erityisen huolestuttavana sitä, että räjähde oli sijoitettu auton pohjaan huolimatta siitä, että suoraan sen yläpuolella oli poliisin lapsen turvaistuin.

”Tämä osoittaa täyttä piittaamattomuutta äidin ja hänen 3-vuotiaan tyttärensä hengestä – tämä on yksinkertaisesti täysin käsittämätöntä”, Pohjois-Irlannin poliisin avustava poliisipäällikkö Mark McEwan sanoi.

Murhan yrityksestä epäiltiin välittömästi Uusi IRA -nimistä nationalistiryhmää (NIRA). Irlantien yhdistymistä ajava ryhmä pitää brittipoliisia ja -armeijaa vihollisinaan. Esimerkiksi huhtikuussa 2019 Uusi IRA tappoi toimittaja Lyra McKeen Greggan-lähiössä, kun poliisivoimia päin ammuttu laukaus meni ohi.

Uusi IRA on myöntänyt olleensa maanantain murhan yrityksen takana. Kyseessä on ryhmän ensimmäinen isku yli vuoteen.

Iskun pelätään lisäävän jännitteitä, jotka ovat jo ennestään kireällä. Huhtikuun aikana Pohjois-Irlannissa on ollut levotonta. Sekä unionistit että nationalistit ovat mellakoineet kaduilla, poliiseja on heitelty polttopulloin, kivin ja ilotulittein. Poliisi on tukahduttanut protesteja vesitykein.

Syynä välien kiristymiseen on brexit, joka on pettänyt unionistit ja vahvistanut nationalistien näkemystä siitä, että Irlanti olisi alueelle Britanniaa sopivampi liittolainen. Unionistit, jotka kannattivat EU-eroa, ovat pettyneet karvaasti brexit-sopimukseen. Sopimuksella pyrittiin ehkäisemään väkivaltaa kunnioittamalla pitkänperjantain sopimusta. Eli Irlantien väliselle rajalle ei tullut kovaa rajaa.

Se tarkoittaa, että tulli- ja rajatarkastuksia tehdään nyt Pohjois-Irlannin ja Britannian välillä. Unionistit kokevat lopputuloksen selkäänpuukottamiseksi: he kohtaavat rajatarkastuksia oman maansa sisällä.

Pohjois-Irlanti täyttää tänä vuonna sata vuotta. Irlannin saaren asukkaat uskovat, ettei esimerkiksi 150 vuotta tule koskaan täyteen.

BBC julkaisi tällä viikolla tuoreen kyselyn, jossa irlantilaisilta ja pohjoisirlantilaisilta oli kysytty, uskovatko he Pohjois-Irlannin kuuluvan Britanniaan 25 vuoden päästä. 51 prosenttia ei uskonut, kun vain 37 prosenttia uskoi.

Yhä useampi pohjoisirlantilainen haluaa äänestää siitä, tulisiko alueen kuulua Britannialle vai Irlannille. Esimerkiksi Skotlanti sai äänestää itsenäisyydestä vuonna 2014.

Tammikuisen mielipidemittauksen mukaan 51 prosenttia pohjoisirlantilaisista haluaisi kansanäänestyksen viiden vuoden sisällä. Vastaan on 44 prosenttia, ja viisi prosenttia ei tiedä.