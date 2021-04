Valamiehistö totesi tällä viikolla Chauvinin syylliseksi kaikissa kolmessa syytekohdassa.

Yhdysvalloissa entinen poliisi Derek Chauvin on saamassa kesäkuun puolivälissä tuomion mustaihoisen George Floydin surmaamisesta, kertoo muun muassa uutiskanava NBC. Tuomio on määrä antaa Minnesotan Minneapolisissa 16. kesäkuuta. Tieto on peräisin tuomioistuimen kalenterista.

Valamiehistö totesi tiistaina paikallista aikaa Chauvinin syylliseksi kaikissa kolmessa syytekohdassa. Häntä syytettiin muun muassa toisen ja kolmannen asteen murhista, jotka Suomessa vastaavat suunnilleen tappoa ja kuolemantuottamusta. Tuomion julistamiseen arvioitiin tuolloin kuluvan jopa kahdeksan viikkoa.

George Floyd kuoli viime vuoden toukokuussa, kun Chauvin painoi häntä pidätystilanteessa polvella niskasta yli yhdeksän minuutin ajan. Floydin kuolema oli sysäys voimakkaalle rasisminvastaiselle Black Lives Matter -liikehdinnälle, joka on levinnyt Yhdysvalloista myös muualle maailmaan.

45-vuotiaan Chauvinin tuomion pituutta on spekuloitu laajasti yhdysvaltalaismediassa. NBC kertoi aiemmin tällä viikolla, että Chauvinin syytteet voisivat tietää yhteensä 75 vuoden vankeustuomiota. Todennäköisempää kuitenkin on, että tuomiossa keskitytään syytteistä vakavimpaan, toisen asteen murhaan, josta voi seurata jopa 40 vuotta vankeutta.

Koska Chauvinilla ei ole aiempaa rikostaustaa, tuomio voi kuitenkin olla paljon lyhyempi. Minnesotan osavaltion ohjeistusten mukaan ensikertalaisen suositeltu tuomio toisen asteen murhasta olisi 12,5 vuotta, kertoi puolestaan New York Times.

NBC:n mukaan syyttäjillä on mahdollisuus pyytää tuomaria koventamaan myös ensikertalaisen tuomiota, jos teossa koetaan olevan jotakin erityisen raskauttavaa. Chauvinin kohdalla tällaisia syyttäjien esittämiä perusteita voisivat uutiskanavan mukaan olla esimerkiksi se, että Floydia kohdeltiin erityisen julmasti ja että tilanteella oli alaikäisiä silminnäkijöitä.

Chauvinin puolustus voi valittaa tuomiosta.

Chauvinin mukana pidätystilanteessa olleet kolme muuta entistä poliisia – Tou Thao, Thomas Lane ja J. Alexander Kueng – ovat niin ikään saaneet syytteet Floydin kuolemasta. Heidän oikeudenkäyntinsä on määrä alkaa elokuussa, NBC kertoo.

Kolmikko odottaa oikeudenkäyntiä vapautettuna takuita vastaan.