Ennätyksellisten tartuntojen myötä Intian terveydenhuolto on äärirajoillaan. Vuodepaikkoja ei riitä kaikille, ihmisiä kuolee sairaaloiden porteille ja hapesta on huutava pula.

Intiassa koronakriisi syvenee entisestään. Maassa on jo kolmena peräkkäisenä päivänä todettu ennätysmäärä uusia koronavirustartuntoja. Päiväkohtaiset tartuntaluvut ovat olleet suurempia kuin missään muussa maassa pandemian aikana.

Viimeksi tänään lauantaina Intiassa kirjattiin yli 340 000 uutta koronatartuntaa, kertoo uutistoimisto Reuters. Kolmen viime päivän aikana maassa on todettu lähes miljoona uutta tartuntaa.

Lauantaina maassa rikottiin myös toinen kyseenalainen ennätys, kun koronaviruksen aiheuttamien kuolemien määrä nousi yli 2 600:llä. Kyseessä on maan suurin päivittäinen kuolemien määrä pandemian aikana.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleita tuhkattiin Delhissä perjantaina.­

Terveydenhuollon työntekijä suojavarusteissaan kävelee delhiläisen sairaalan edustalla perjantaina.­

1,4 miljardin asukkaan Intiassa koronavirustautiin on nyt sairastunut yhteensä noin 16,5 miljoonaa ihmistä. Tautiin on kuollut noin 190 000 ihmistä. On todennäköistä, että todelliset luvut ovat vielä suurempia, sillä uuden aallon myötä esimerkiksi testauskapasiteetti on jumissa.

Tartuntojen määrässä Intian edelle yltää maailmassa vain Yhdysvallat, jossa on todettu yhteensä lähes 32 miljoonaa tartuntaa. Intiassa on maailman neljänneksi eniten koronaviruksen aiheuttamia kuolemia Yhdysvaltojen, Brasilian ja Meksikon jälkeen.

Ennätyksellisten tartuntamäärien myötä Intian terveydenhuolto on äärirajoillaan. Vuodepaikkoja ei riitä kaikille, ihmisiä kuolee sairaaloiden porteille ja hapesta on huutava pula.

”Sos, happitarpeita on alle tunniksi. Yli 700 potilasta sisällä, tarvitsemme välitöntä apua”, delhiläinen yksityinen sairaalaketju kirjoitti Twitterissä perjantaina.

Muutamaa tuntia myöhemmin sairaalaketju ilmoitti saaneensa hätätarpeita kahdeksi lisätunniksi.

Keskiviikkona korkein oikeus määräsi hallituksen luovuttamaan teollisuuden käyttämää happea sairaaloille.

Viime päivien aikana hallitus on painostanut teollisuutta lisäämään hapen ja lääkkeiden tuotantoa. Ilmavoimat ja armeijan junat on valjastettu kuljettamaan happea maan reunamilta Delhiin. Monet ihmiset ovat hankkineet omia happipulloja.

”Auttakaa meitä saamaan happea, täällä on tapahtumassa tragedia”, Delhin aluejohtaja Arvind Kejriwal vetosi pääministeriin konferenssissa perjantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Happea ei ole saatavilla, emme voi ottaa potilaita”, lukee paperilapussa väliaikaisen eristyskeskuksen ulkopuolella Delhissä perjantaina.­

Perjantaina 13 koronapotilasta kuoli sairaalan tulipalossa Mumbaissa. Keskiviikkona puolestaan 24 ihmistä kuoli happilaitevian vuoksi Nashikissa, noin kolmen tunnin ajomatkan päässä Mumbaista.

Ennen toista aaltoa Intia oli jo hyvässä vauhdissa purkamassa rajoituksiaan.

Nyt rajoituksia on ollut pakko kiristää pikavauhtia. Pääkaupunki Delhi on lockdownissa, ja Maharasthan osavaltiossa, johon esimerkiksi Mumbai kuuluu, kaikki paitsi elintärkeät palvelut on suljettu. Pohjoisessa Uttar Pradeshin osavaltio sulkeutuu viikonloppuna.

Nopeasti pahenneen koronatilanteen epäillään lähteneen käyntiin vaalikampanjoista ja suurista uskonnollisista juhlista. Taustalla on myös uusi koronaviruksen ”tuplamuunnos”, jossa yhdistyvät Kalifornian sekä Etelä-Afrikan ja Brasilian virusmuunnokset.

Lisäksi Intian rokotustahti on hidastunut rokotepulan vuoksi, vaikka Intia on maailman suurin rokotteiden valmistaja. Rokotteet on kuitenkin myyty ja lahjoitettu muualle maailmaan. Perjantai-iltana Suomen aikaa Valkoinen talo kertoi tekevänsä Intian viranomaisten kanssa töitä ratkaistakseen maan rokotekriisin.

Uusi virusmuunnos on saanut monet valtiot sulkemaan ovensa Intialta. Esimerkiksi Kanada on pysäyttänyt maahan saapuvat lennot Intiasta ja Pakistanista. Myös Arabiemiraatit on asettanut rajoituksia Intiasta saapuvia kohtaan.