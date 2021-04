Vielä torstaina ilmastohuippukokouksessa Bolsonaro vaikutti puheissaan suhtautuvan ympäristönsuojeluun myönteisesti ja pyysi kansainvälistä taloudellista tukea sademetsien suojeluun.

Brasiliassa presidentti Jair Bolsonaro hyväksyi ympäristöbudjetin leikkaamisen vain päivä sen jälkeen, kun hän oli kansainvälisessä ilmastohuippukokouksessa luvannut päinvastaista.

Perjantaina julkaistujen lukujen perusteella Brasilia leikkaa tämän vuoden ympäristöbudjetistaan 24 prosenttia verrattuna viime vuoteen, kertoo uutistoimisto Reuters.

Vielä torstaina Bolsonaro lupasi Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin ilmastohuippukokouksessa kaksinkertaistaa ympäristönsuojelun budjetin. Kokouksessa hän lisäksi lupasi lopettaa laittoman metsäkadon vuoteen 2030 mennessä.

Alle 24 tuntia myöhemmin Bolsonaro allekirjoitti budjetin, jonka myötä ympäristöministeriö ja sen valvomat virastot saivat kaksi miljardia Brasilian realia, noin 300 miljoonaa euroa, mikä on noin 600 miljoonaa realia eli noin 90 miljoonaa euroa vähemmän kuin aiemmin oli hyväksytty.

”Eilinen puheen pitäminen ei riitä. Hallituksen on tehtävä kotiläksynsä”, totesi kongressiedustaja ja ympäristövaliokunnan johtaja Rodrigo Agostinho Reutersin mukaan.

”Vuosia tiukentuneiden budjettien jälkeen viimeisimmät leikkaukset uhkaavat kokonaan halvaannuttaa ympäristövirastot”, sanoi Agostinho.

Äärioikeistolaiseksin luonnehdittu Bolsonaro on aiemmin suhtautunut välinpitämättömästi ilmastonmuutokseen ja ympäristönsuojeluun. Hän on esimerkiksi ajanut Amazonin sademetsän taloudellista hyödyntämistä suojelun kustannuksella. Brasilian ympäristöjärjestöjen liitto on kutsunut häntä sademetsän pahimmaksi viholliseksi.

Viime päivinä presidentti on kuitenkin ollut tavallista säyseämpi. Torstaisessa huippukokouksessa Bolsonaro pyysi kansainvälistä taloudellista tukea sademetsien suojeluun ja uskoi tuen vähentävän päästöjä puolella.

Viime viikolla Bolsonaro lupasi Bidenille kirjoittamassaan kirjeessä lopettaa metsän laittoman hävittämisen Brasiliassa vuoteen 2030 mennessä. Samalla hän pyysi kansainväliseltä yhteisöltä huomattavaa taloudellista avustusta metsien suojelemiseksi.

”Brasilia ansaitsee oikeudenmukaisen korvauksen ympäristöpalveluista, joita sen kansalaiset tarjoavat planeetalle”, Bolsonaro kirjoitti.

Amazonin sademetsän metsäkato on pahentunut Bolsonaron kaudella. Vuoden aikana elokuuhun 2020 mennessä Amazonista kaadettiin metsää pinta-alaltaan noin Jamaikan kokoinen alue.