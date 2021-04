Suomen korona­tilanne on yksi Euroopan parhaimmista, kaksi maata purkaa rajoituksiaan synkästä tartunta­tilanteesta huolimatta

Euroopan maista Unkarissa on maailman eniten koronaviruksen aiheuttamia kuolemia väkilukuun suhteutettuna. Ranskassa puolestaan tartuntoja on todettu neljänneksi eniten maailmassa.

Suomen koronatilanne on Euroopan parhaimmistoa, mutta maanosan alueellinen vaihtelu on suurta.

Kun monissa Euroopan maissa tartunnat ovat yhä kasvussa, uusin tartunta-aalto on myös helpottamassa useissa maissa.

”Tapausmäärät ovat yhtä korkealla useassa maassa. Matalan ja korkean ilmaantuvuuden alueita on paikoitellen vierekkäin, ja sitä kautta tartuntojen leviämisen mahdollisuus on vahvasti läsnä”, Euroopan koronatilannetta kuvaili ylilääkäri Otto Helve Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta torstaisessa koronainfossa.

”Suomen ilmaantuvuudet ovat yhä viimeisten viikkojen osalta selvästi matalampia kuin muualla Euroopassa”, sanoi Helve.

Ilmaantuvuus tarkoittaa tartuntojen määrää 14 vuorokauden aikana 100 000:ta asukasta kohti.

Suomessa ilmaantuvuusluku on 73,7 viimeisen kahden viikon tartuntojen osalta. Euroopassa pienempi luku on vain Portugalissa (69,3), Britanniassa (53,7) sekä Islannissa (38,7).

Euroopan pahin tilanne on tällä hetkellä Kyproksella, jossa tartuntojen ilmaantuvuus on Suomeen verrattuna yli kymmenkertainen, 836,1. Tartuntojen kärjessä ovat lisäksi Ruotsi (ilmaantuvuusluku 801,5), Ranska (768,6) sekä Kroatia (742,3). Kaikissa neljässä maassa tartuntamäärät ovat myös kasvussa.

Maailmanlaajuisesti Ranskassa on pandemian aikana todettu maailman neljänneksi eniten tartuntoja Yhdysvaltojen, Intian ja Brasilian jälkeen. Ranskassa koronatartunnan on saanut yhteensä yli 5,5 miljoonaa ihmistä.

Maa on pyrkinyt hillitsemään koronaviruksen leviämistä tiukoilla sulkutoimenpiteillä. Tällä hetkellä ranskalaiset valmistautuvat päättämään kolmannen tiukan sulun, johon on kuulunut esimerkiksi kielto poistua yli 10 kilometrin päähän kotoa poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Ravintolat, kahvilat ja kulttuuripaikat ovat suljettuna ja maassa on voimassa ulkonaliikkumiskielto iltaisin kello 19 jälkeen.

Ranskan pääministeri Jean Castex vieraili Rambouillet’ssa perjantaina.­

Ranskan pääministeri Jean Castex lupaili torstaina, että rajoituksia alettaisiin purkaa toukokuun alusta. Hän uskoi maan kolmannen koronavirusaallon alkavan olla takana päin, kertoo France 24.

Kun Suomen länsipuolella Ruotsissa koronatilanne ei näytä helpottavan, etelässä Virossa tartuntamääriä on saatu hillittyä maaliskuun puolivälin huipusta, jolloin maan koronatilanne oli asukaslukuun suhteutettuna maailman pahin. 18. maaliskuuta Viron ilmaantuvuusluku oli korkeimmillaan luvulla 1555,1. Nyt se on vain noin kolmasosa huipusta: 490,7 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden.

Rokotuksien osalta Euroopan paras tilanne on Britanniassa, joka on lähtenyt rokotustahdissa omille teilleen. Maa on ehtinyt antaa 49 prosentille väestöstään ainakin ensimmäisen rokoteannoksen.

Euroopan unionin tasolla rokotustahdissa kärjessä ovat Malta ja Unkari. Noin puolen miljoonan asukkaan Maltalla ainakin yhden rokoteannoksen on saanut 45,7 prosenttia kansalaisista. Unkarissa rokotekattavuus on 36,7 prosenttia.

Unkarissa rokottaminen on saatu vauhtiin länsimaalaisten rokotteiden lisäksi kiinalaisella Sinopharm-rokotteella ja venäläisellä Sputnikilla.

Maan tautitilanne hehkuu silti punaisella Euroopan kartalla ilmaantuvuuden ollessa 606,4 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden. Lisäksi Unkarissa on eniten koronaviruksen aiheuttamia kuolemia väkilukuun suhteutettuna koko maailmassa.

Synkistä tartuntaluvuista huolimatta maan pääministeri Viktor Orbán on sallinut rajoitusten purkamisen. Maanantaina päiväkodit ja peruskoulun ensimmäiset luokat palasivat lähiopetukseen ja ravintoloiden terassit saavat olla auki kello 21.30 asti iltaisin.

Kun maa saavuttaa neljän miljoonan rokotetun rajapyykin, rokotteen saaneet voivat käydä muun muassa teattereissa, elokuvissa, kuntosaleissa, kirjastoissa ja museoissa. Lisäksi esimerkiksi hotellit saavat majoittaa rokotteen saaneita tai covid-19-taudista toipuneita matkailijoita.

Suomessa ollaan eurooppalaisittain hyvässä rokotustahdissa. Edellä ovat Britannian, Maltan ja Unkarin lisäksi Serbia, jossa 27,8 prosenttia on saanut ainakin ensimmäisen rokoteannoksen, sekä mikrovaltioista San Marino, Monaco ja Andorra.

Suomen kannoilla rokotekattavuudessa tulevat Islanti, Liettua, Viro, Saksa, Belgia ja Espanja, joissa noin 22–23 prosenttia kansalaisista on saanut ainakin yhden rokotteen.